NHL 22 skatet aufs Next-Gen-Eis

Nach Madden NFL und FIFA 22 schickt EA Sports mit NHL 22 auch das letzte große Sportspiel für dieses Jahr ins Rennen, das neben spielerischen Verbesserungen endlich auch aus technischer Sicht einen Sprung nach vorne machen soll. Immerhin setzt man nun auch auf die Frostbite-Engine, die für einen noch höheren Detailgrad und realistischere Animationen sorgen soll. Wir verraten euch in unserem Test, ob NHL 22 den Bully gewinnt oder für eine verzögerte Strafe noch einmal auf der Bank Platz nehmen muss.

01 NHL 22: Schöner denn je

Langjährigen Fans der NHL-Reihe springt das neue Grafikgerüst natürlich sofort ins Auge. Besonders im Verglich zum direkten Vorgänger stechen die technischen Verbesserungen hervor. Von den Reflexionen auf dem Eis über die sattere Farben bis hin zu den realistischeren Animationen sieht NHL 22 endlich aus, wie ein echtes Next-Gen-Eishockey-Game.

Bereits das Gameplay auf dem Eis präsentiert sich in NHL 22 deutlich hübscher, vor allem in den Replays wird die zusätzliche Grafikpower aber offensichtlich. So warten die Spielermodelle, vor allem bekannter Stars, mit deutlich mehr Details auf. Dabei sind es jedoch vor allem kleinere Punkte, die sich positiv auf die Atmosphäre auswirken – beispielsweise die Augenbewegungen der Spieler, die dem Puck folgen oder die Mimik und Gestik der Angreifer, die einen Pass anfordern.

NHL 22 vollzieht endlich auch den Next-Gen-Grafiksprung. © EA Sports

02 Zurück zum Realismus

Während die Vorjahresversion den Fokus eher in Richtung Arcade-Spielspaß verlagerte, kehrt NHL 22 auf Wunsch wieder zum Simulationsansatz zurück. Schraubt ihr den Schwierigkeitsgrad in den Optionen hoch und das Spieltempo etwas herunter, erwartet euch eine waschechte Eishockey-Sim. Besonders die Goalies agieren in diesem Jahr deutlich klüger, weshalb Tore besonders gut herausgespielt werden wollen.

Gerade One-Timer erweisen sich in NHL 22 wieder als effektives Mittel, während ihr mit schnellem Aufbauspiel die gegnerische Defense ins Wanken bringt. Das gefällt, wenngleich das Eishockey-Spiel immer noch zu den schnellsten Vertretern seiner Zunft zählt.

In diesem Jahr wird auch dem Aufbauspiel im letzten Drittel eine deutlich wichtigere Rolle zuteil. Wenn ihr mit Dekes den Verteidigern ausweicht und in letzter Sekunde zum Heranskatenden Mitspieler passt, fühlt sich das jedenfalls äußerst befriedigend aus – zumal eure KI-Mitspieler auch eine Spur klüger agieren.

Atmosphärisch legt NHL 22 ebenfalls deutlich zu © EA Sports

03 Neues Pass-System

Positive Auswirkungen auf das Gameplay auf dem Eis hat zudem das überarbeitete Pass-System, das laut Entwickler EA Sports auf dem Feedback der Fans beruht. Tatsächlich ergeben sich dadurch, besonders für geübte Spieler, ganz neue Möglichkeiten.

Besonders schwierige oder scharfe Pässe sind in NHL 22 schwerer zu spielen und benötigen ein besseres Timing samt einer höheren Präzision. Die Pass-Hilfen greifen deutlich weniger in das Gameplay ein. Pässe mit der Rückhand kommen dabei beispielsweise nicht ganz so scharf wie solche, die mit der Vorhand gespielt werden. Gleichzeitig kommen Pässe, die gegen die Laufrichtung des eigenen Profis gespielt werden, weniger genau an und können von den Verteidigern leichter abgefangen werden. Eine kleine, aber feine Neuerung, die in einem realistischeren Spielgefühl resultiert.

Auch die Torhüter agieren in diesem Jahr klüger. © EA Sports Im Kern gibt sich das Gameplay in diesem Jahr realistischer. © EA Sports

04 Die neuen X-Factor-Fähigkeiten

Die vielleicht spannendste Neuerung von NHL 22 stellen die sogenannten Superstar X-Factors dar. Dabei handelt es sich um besondere Spezialfähigkeiten der bekanntesten Stars des Sports, die ihnen einzigartige Fähigkeiten eröffnen.

Die X-Factors unterteilen sich in spezielle Zonenfähigkeiten und einen einzigartigen Superstar-Skill. Erstere ermöglichen bei besonders wendigen Spielern beispielsweise engere Kurven auf dem Eis oder erhöhen die Chance einen Bully zu gewinnen.

Bei den Superstar-Fähigkeiten wird es dann aber richtig spannend, denn die Top-Stars der NHL verfügen über einzigartige Skills, die im Spiel das Zünglein an der Waage darstellen können. Der deutsche Superstar Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers ist beispielsweise für seine besonders präzisen Pässe bekannt – im Game resultiert dies in einer erhöhten Genauigkeit bei Rückhand-Pässen und einem geringeren Kraftabzug bei Pässen im Sichtfeld.

Draisaitls Teamkollege Connor McDavid, der Spieler mit dem höchsten NHL 22 Rating, kommt hingegen vollständig ohne Abzüge auf Beweglichkeit, Tempo oder Beschleunigung daher, wenn er den Puck führt. Torhüter Andrei Wassilewski von den Tampa Bay Lightning hingegen dank der „Schlangenmensch“-Fähigkeit zu Paraden imstande ist, die keinem anderen Torhüter im Spiel gelingen.

Die X-Factors bringen tatsächlich frischen Wind ins Spiel. Zudem könnt ihr eurem eigenen Profis im Rahmen der Be-a-Pro-Karriere ebenfalls solche Superstar-Fähigkeiten beibringen, die ihr im Rahmen von motivierenden, recht kurzen Storylines freischaltet.

Die einzigartigen X-Factor-Fähigkeiten sorgen für frischen Wind © EA Sports

05 Hockey Ultimate Team, World of Chel und mehr

Für zusätzlichen Umfang und Langzeitmotivation sorgen die weiteren Spielmodi von NHL 22, die mehr oder weniger große Neuerungen spendiert bekamen. Im beliebten Hockey Ultimate Team (HUT) – dem NHL-Pendant zum FUT-Modus der FIFA-Reihe – lassen sich durch die X-Factor-Fähigkeiten beispielsweise besondere Synergien zwischen Spielern mit ähnlichen Skills erzielen. Aufgrund eines FP-Limits müsst ihr euch zudem für eine bestimmte Anzahl an Fähigkeiten entscheiden: Insgesamt stehen euch bis zu 10 Punkte zur Verfügung, die auf Zonen- oder Superstar-Fähigkeiten verteilt werden wollen.

Außerdem erwarten euch in NHL 22 HUT in diesem Jahr erstmals zeitlich befristete Events, die euch für den Abschluss mit besonderen und einzigartigen Boni belohnen.

Der Arcade-Modus des Spiels, genannt „World of Chel“ wurde zudem vollständig überarbeitet und bietet jetzt noch mehr Möglichkeiten zur Individualisierung. Hier wird mit Ones, Threes, Drop-In, Pro-AM sowie 3-gegen-3 und 6-gegen-6 Clubspielen so ziemlich alles geboten, was das Eis hergibt. Außerdem dürft ihr euren Spieler in NHL 22 mit einem individuellen Loadout ausstatten, bei dem euch deutlich mehr Optionen zur Wahl stehen.

Im Arcade-Modus gibt es eine ganze Reihe an Neuerungen © EA Sports

Fans einer klassische Karriere komme im Game natürlich auch auf ihre Kosten und können sich im Rahmen von Be-A-Pro zum NHL-Profi hocharbeiten oder im Franchise-Modus die gesamten Geschicke eines Vereins managen.