Nico Langmann vs. Timmy Hansen: Eine neue Rivalität

Für Nico Langmann zählt beim Wings for Life World Run vor allem eines: der Gedanke daran, anderen zu helfen. Vom Catcher Car eingefangen zu werden, ist für ihn zweitrangig: "Aber Athleten wie ich wollen daneben bei einem besonderen Event dieser Art alles aus sich selbst herausholen. Wenn du dem virtuelle Duelle über lange Distanzen hinzufügst wie meines mit Timmy Hansen , dann gibt das zusätzliche Motivation", meint er.

Tatsächlich war es der österreichische Rollstuhl-Tennis-Athlet, der in den letzten beiden Rennen schneller war und es weiter geschafft hat als sein schwedischer Kumpel. 2021 gewann er sogar die Rollstuhl-Kategorie des Events in Wien. "Ich muss herausstreichen, dass mir beim Flagship-Lauf 2022 25,4 Kilometer gelangen und er schaffte 'nur' 24,6 Kilometer im App-Run."

Nico Langmann feiert mit dem Catcher Car. © Philipp Greindl for Wings for Life World Run

Ich habe Nico als bodenständigen Sportsmann kennengelernt, der sich durch seinen Rollstuhl nicht seine Persönlichkeit bestimmen lässt. Timmy Hansen

Der Durst nach Abenteuer

Langmann, der seit einem Autounfall im Alter von zwei Jahren an den Rollstuhl gebunden ist, und der schwedische Rallycross-Pilot Hansen, der Weltmeister 2019 und Vize-Weltmeister 2021, trafen sich zum ersten Mal im März 2022 in Norwegen. In Kirkenes standen sie gemeinsam vor der Kamera für die erste Staffel der Serie "Limit/less" auf Red Bull TV , die das "Abenteuer entgegen aller Hindernisse" in den Mittelpunkt rückt.

Schau dir die entsprechende Episode im Player oben an.

Das Programm beinhaltete eine Fahrt mit einem Hundeschlitten, Krabbenfischen im tiefen Winter-Eis, eine rasante Fahrt auf dem Schneemobil und einen entspannten Besuch in der Sauna inklusive Abkühlung im Schnee. "Wir hatten eine Menge Spaß", erinnert sich Hansen, der vor allem von Langmanns Abenteuer-Spirit überrascht war. "Wir machten all diese Dinge, die du da oben machen kannst, wenn du dich dem Abenteuer stellen willst. Ich habe Nico als bodenständigen Sportsmann kennengelernt, der sich durch seinen Rollstuhl nicht seine Persönlichkeit bestimmen lässt."

Timmy Hansen bei der RX-Weltmeisterschaft in Montalegre © Paulo Maria/DPPI/Red Bull Content Pool

Sportliche Freundschaft

Die Abenteuer im Spätwinter in Norwegen sorgten dafür, dass sich eine tiefe Connection zwischen dem schwedischen Motorsportler und dem österreichischen Tennisspieler entwickelte. "Timmy ist definitiv ein Freund geworden -- auch wenn wir beide das Telefon nicht unbedingt gerne regelmäßig in die Hand nehmen", erklärt Langmann vor seiner Abreise zu einem Turnier nach Frankreich. Hansen, der sich zu diesem Zeitpunkt zwischen den Weltcup-Rennen in Belgien und Spanien gerade auf Kurzbesuch in seiner Heimat befand, fügt hinzu: "Und wir beide sind nur selten zuhause. Aber Gott sei Dank gibt es Social Media-Kanäle wie Instagram, mit denen wir den Kontakt einfach halten können. Ich freue mich aber wirklich darauf, Nico wieder persönlich zu treffen und mit ihm Abend zu essen..."

Gegenseitige Sympathie

Heute meinen beide -- auch wenn wir sie separat befragen -- dass sie "in diesen vier Tagen im Arktischen Kreis eine Menge gelernt haben!" Konkret schätzt Langmann vor allem Hansens Liebe zum Sport und die vielen Aspekte seiner Arbeit am Limit: "Im Motorsport ist so viel Planungsarbeit gefragt. Es ist beeindruckend, wie fokussiert Timmy arbeitet. Ich habe in ihm ein Vorbild dafür gefunden, wie ich meine eigene Karriere in Zukunft gestalten möchte."

Umgekehrt streicht Hansen heraus, wie Langmann (momentan die Nummer 22 im weltweiten Ranking; Stand Oktober 2022) "die Grenzen seines Sports immer weiter pusht. Er ist ein unglaublich talentierter Tennisspieler und es ist atemberaubend zu sehen, wie hart er trainiert. Ich denke mir automatisch: 'Wenn er das kann, dann kann ich das auch.' Es ist unmöglich, sich nicht unmittelbar von ihm und seiner Art, die Dinge anzugehen, inspirieren zu lassen."

Nico Langmann neben dem Tennis-Ass Dominic Thiem. © Philipp Carl Riedl for Wings for Life World Run

Übereinstimmungen

Als Top-Athleten sind sie beide "auf der selben Wellenlänge"; sie können "schnell und einfach offen miteinander reden", beschreibt Langmann die Freundschaft, was Hansen lächelnd bestätigt. "Egal ob im Rollstuhl oder nicht: Professionelle Athleten haben vieles gemeinsam. Wir alle sind Menschen und gehen durch die gleichen Höhen und Tiefen -- egal ob im Training oder im Wettbewerb. Und wir kennen den Druck, unter dem wir alle stehen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Daneben verbindet uns, dass wir uns permanent verbessern wollen -- egal, was wir gerade machen."

Zu den wichtigsten Themen in Norwegen gehörte die Art und Weise, wie Athleten ihr alltägliches Leben managen: "Wir haben viel darüber gesprochen, wie wir unser Leben rund um den Sport organisieren", erzählt Hansen. "Und wie wir unser Privatleben, unsere Beziehungen, neben all dem Training, dem Reisen und den Wettbewerben führen. Wir sprechen über normale Dinge, die junge Athleten wie uns motivieren."

Ohne jegliche Anmaßung

Neben all den Erfolgen in seiner Karriere gelang es Hansen, eine Familie zu gründen und Vater eines vier Jahre alten Sohnes zu werden. "Das ist beeindruckend", erklärt der 25-jährige Langmann. Er fügt hinzu: "Dass er neben all dem so normal und zugänglich bleibt. Er ist nicht abgehoben."

Wir möchten eines herausstreichen: Der Fakt, dass Langmann vor allem den Killerinstinkt eines Rennfahrers auf der Strecke pointiert und dem nur Stunden später die sensible und selbstlose Vaterrolle zuhause gegenüberstellt, weist nicht nur auf die einzigartige Persönlichkeit von Hansen hin, sondern ist auch ein authentischer Ausdruck seiner Bewunderung für seinen Freund. Er spricht hier aber auch einen Punkt an, in dem er bei sich selbst noch Verbesserungspotenzial erkennt: "Viel zu oft nehme ich den Stress des alltäglichen Lebens auf den Tennisplatz mit. Timmy hat mir gezeigt, dass diese beiden Bereich sauber voneinander abgetrennt sein können."

Die gleiche Verletzung

Ein eher unüblicher Aspekt in deren Zusammentreffen besteht darin, dass sich Hansens jüngerer Bruder Kevin -- ebenfalls ein erfolgreicher Rallycross-Pilot im Hansen-Team, das von deren Eltern geführt wird -- kurz vor den Dreharbeiten schwer verletzte. "Er erwischte eine Kompression und brach sich acht Brustwirbel." -- Dieselben Brustwirbel, die zu Langmanns Rückenmarksverletzung im Jahr 1999 führten. "Kevin hatte riesiges Glück. Sein Körper war offenbar stärker, als der von Nico damals. Kevin hat sich gut erholt und ist zurück im Rennauto. Er hat hart trainiert und ist physisch so stark wie nie zuvor."

Timmy und Kevin Hansen relaxen zwischen den Rennen in der Garage. © Kyle Lieberman/Red Bull Content Pool

Aber Hansen beeindruckt die Fitness von Langmann: "Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er im Rollstuhl sitzt oder weil er Tennisspieler ist. Aber Nico hat unglaublich kräftige Arme und kann sich selbst einfach in die Höhe stemmen."

Ein virtueller Wettbewerb

Die beiden werden sich aber auch in Zukunft wieder treffen -- virtuell -- beim Wings for Life World Run 2023. Nachdem er im Kopf-an-Kopf-Vergleich zweimal den Kürzeren zog, ist Hansen hungrig auf den Gegenschlag: "Es ist immer wieder nett, Teil von so einer großen Community zu sein. Aber ich liebe den Wettbewerb. Und natürlich möchte ich Nico schlagen -- aber das wird unheimlich schwer. Ich muss definitiv meine beste Leistung abrufen und mich noch besser darauf vorbereiten."

Langmann, der den Wings for Life World Run stark bewirbt, hat den 7. Mai 2023 bereits fest eingeplant: "Ich bin motiviert und ich werde wieder alles geben!" -- Um sein Ergebnis wieder mit Hansen vergleichen zu können; wie es gute Freunde eben machen...