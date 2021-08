NieR Reincarnation - Mehr als nur ein Gacha-Game?

Spätestens seit dem Erfolg von NieR:Automata konnten die Drakengard-Ableger im Westen verstärkt Fuß fassen. Zuletzt bekamen Gamer mit Nier: Replicant die Chance den ersten Teil der Reihe nachzuholen. Nun hat NierR-Director Yoko Taro einen weiteren Teil der Reihe für mobile Plattformen veröffentlicht. NieR: Reincarnation bietet die von Yoko Taro gewohnte Atmosphäre, Musik und Erzählweise. Es ist zudem nicht das erste Mobile-Game des 51 Jahre alten Japaners. Bereits in den vergangenen Jahren arbeitet er als leitender Entwickler an dem Gacha-Game SINoALICE.

Das erste was einem ins Auge fällt, wenn man sich in die Welt von NieR: Reincarnation begibt, ist die überdurchschnittlich gute Präsentation.

Der Titel möchte - gerade zu Beginn - genossen werden. Natürlich lässt er einem die Option, den Spielverlauf zu beschleunigen, aber der künstlerische Wert des Spiels möchte erlebt werden. Daher taucht auch sehr früh ein Hinweis auf, dass man die Musik des Games am besten mit Kopfhörern genießt. Ein wichtiger Tipp. Denn der Soundtrack von Reincarnation steht dem von Automata und Replicant in Nichts nach.

Die musikalische Untermalung passt dabei sehr gut zu der Geschichte, die NieR: Reincarnation erzählt. Ihr übernehmt die Rolle eines kleinen Mädchens, das durch einen Ort wandert, der sich den “Cage” nennt. Begleitet werdet ihr dabei von einem kleinen Geist, welcher sich als “Mama” vorstellt und die Rolle des Erzählers einnimmt. Mama spricht dabei auch stetig in einem sehr mütterlichen Ton mit dem Mädchen, was der skurrilen Atmosphäre noch mehr Ausdruck verleiht.

Per Touch-Controls bewegt ihr das Mädchen durch den Cage. Alternativ könnt ihr auch einen Auto-Run aktivieren, um die hübschen Spielwelt in Ruhe betrachten zu können. Dabei stoßt ihr immer wieder auf schwarze Konstrukte. Diese müssen von euch gereinigt werden.

Mit diesen tragt ihr dann Rundenbasierte Kämpfe aus. Eure Charaktere greifen automatisch die unterschiedlichen Feinde an. Dabei füllen sich pro Kämpfer drei unterschiedliche Fähigkeiten auf. Neben Schaden verursachen diese auch positive Statuseffekte, oder schwächen die Gegner. Wenn ihr diese Skills im richtigen Moment einsetzt, werden sie zu einer Combo verknüpft und noch effektiver. Ein Auto-Battle-Modus, wie in anderen Idle-Games, existiert natürlich ebenfalls.

