Der Goldjunge – Zehnkämpfer Niklas Kaul im Porträt

Vor dem bedeutendsten Moment seiner Karriere setzt Niklas Kaul Kopfhörer auf und hört Musik. Ein paar Minuten hat er noch, bevor mit dem Speerwurf die vorletzte Disziplin im Zehnkampf-Finale startet. Zum ersten Mal bei dieser Leichtathletik-WM in Doha ist Niklas „so richtig nervös“. Kein Wunder. Vor den Augen der Welt bahnt sich eine Sensation an: „Ich wusste: Wenn ich den Speer jetzt gut werfe, könnte es für eine Medaille reichen“, erinnert sich Niklas.

Doch er ignoriert die Größe des Moments, setzt statt Kopfkino auf bewährte Routinen und beamt sich mithilfe eines Songs beim Warmmachen zurück zu seinen Anfängen. Statt im Zentrum des WM-Stadions in Doha sitzt Niklas plötzlich als 14-Jähriger neben seinem Dad im Auto. Aus den Boxen tönt Bad Moon Rising von Creedence Clearwater Revival . „Das ist der Song, den mein Dad und ich sonntags auf dem Weg zum Speerwurftraining in Frankfurt immer gehört haben“, sagt Niklas und lacht. „Als ich den Song in Doha gehört habe, war ich mit einem Mal ganz ruhig und nur noch auf den Speerwurf fokussiert.“

Mit WM-Gold in Doha machte sich Niklas Kaul über Nacht unsterblich. © Matthias Hangst / Getty Images

Wenig später ist der Weg zum Sensations-Gold frei: Im zweiten Versuch schleudert Niklas den Speer auf im Zehnkampf nie dagewesene 79,05 m. Eine persönliche Bestleistung und der vorentscheidende Schritt zum Gewinn des WM-Titels 2019: „Wenn ich mich an den zweiten Speerwurf erinnere oder an die 1.500 m denke, die Gold dann letztlich besiegelt haben, bekomme ich jedes Mal wieder Gänsehaut“, sagt Niklas. Verständlich. Wirklich große Glücks-Momente, die kaum zu greifen sind und die Zeit gerade deshalb überdauern, sind auch in der Sportwelt rar gesät. Vor allem, wenn sie von 21-Jährigen gefeiert werden.

Ein Supertalent, das begeistert

Dass Niklas so schnell in den Olymp seiner Sportart aufsteigen würde, konnte niemand ahnen. Dass er es irgendwann tun würde, zeichnet sich dagegen ab. Spätestens als er 2013 mit 15 Jahren den Deutschen U16-Meistertitel beim Neunkampf holt, ist klar: dieses Talent hat das Prädikat "super" verdient.

Niklas Kaul trainiert weiter – trotz erschwerten Bedingungen. © Phil Pham / Red Bull Content Pool

Besonders im Speerwurf ist Niklas eine Ausnahmeerscheinung. So knackt er bereits mit 13 Jahren die 50-Meter-Marke. Drei Jahre später, 2014, hat er mit Handball aufgehört, um sich gänzlich der Leichtathletik zu widmen. Das Ergebnis: Niklas wird Deutscher U18-Vizemeister im Speerwurf. Im Zehnkampf belegt er am Ende der Saison als damals 16-Jähriger Platz 3 bei den U18-Jährigen. Es folgen zahlreiche weitere nationale Meistertitel und der erste große internationale Erfolg: Bei der U18-WM im kolumbianischen Cali 2015 wird Niklas mit Weltjahresbestleistung und einem U18-Weltrekord von 8002 Punkten U18-Weltmeister im Zehnkampf. Die 8000-Punkte-Marke hatte bis dahin noch kein 17-Jähriger geknackt.

Was dann geschieht, sieht auf dem Papier wie ein internationales Meisterschafts-Abo im Zehnkampf aus: 2016, noch vor seinem Abitur, krönt sich Niklas zum U20-Weltmeister. Im Jahr darauf wird er U20-Europameister. Seine erste Erwachsenen-EM 2018 in Berlin, bei der er für Kai Kazmirek nachrückt, beendet er auf Rang 4. Im Jahr darauf gewinnt er mit einem weitere Meisterschaftsrekord von 8572 Punkten die Goldmedaille bei der U23-EM in Schweden. Der Rest des Jahrs 2019 ist im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte.

Der Lockdown als Chance

Niklas studiert seit 2017 Sport und Physik auf Lehramt. © Phil Pham / Red Bull Content Pool

15 Monate nachdem sich Niklas in Doha zum jüngsten Weltmeister der Geschichte gekrönt hat, sitzt der amtierende „König der Athleten“ in seiner Wohnung in Mainz. Seinen Tag hat er mit ein paar digitalen Uni-Vorlesungen begonnen. Seit 2017 studiert Niklas Lehramt mit den Schwerpunkten Physik und Sport. Nach den Vorlesungen gibt es den fast schon obligatorischen Mittagschlaf. „Ich schlafe nachts lieber kürzer, und lege mich dafür Mittags nochmal hin“, sagt Niklas und lacht: „Der Umstand, dass die Uni gerade von zuhause stattfindet, kommt mir da gelegen.“ Am Abend steht dann noch ein Training an. Für Niklas ein ausgesprochen entspannter Tag. Immerhin hat er heute nur einmal Training. „Das ist was Besonderes, weil ich aktuell häufiger zwei Mal pro Tag trainiere.“

Dabei hatte er sich im Juli erst am rechten Ellbogen operieren lassen. „Die Probleme am Ellbogen kamen in den letzten drei Jahren immer in Schüben“, erklärt Niklas. „Mal habe ich gar nichts bemerkt, mal konnte ich den Arm nicht wirklich belasten. Irgendwann musste man da also ran.“ Rückblickend ist die OP eine mehr als gute Entscheidung – so haben Niklas und sein Trainerteam die Pandemie-bedingte Wettkampfpause bestmöglich genutzt: „So viel Zeit für eine ausgedehnte Reha, wie im vergangenen Jahr, werde ich nie wieder haben“, bestätigt Niklas und fügt an: „Eine Saison Pause war gar nicht so schlecht!“

Im Speerwerfen, seiner Paradedisziplin, überragt Niklas alle. © Phil Pham / Red Bull Content Pool

Den Speer irgendwann mal 80 Meter werfen, das ist eine Sache, die definitiv auf meiner Wunschliste steht. Niklas Kaul Zehnkampf

Tatsächlich hat Niklas trotz seiner OP von September bis Januar deutlich mehr Einheiten absolviert als beispielsweise 2019. „Normalerweise unterbreche ich meine Vorbereitung auf das Frühjahr mehrmals wegen Medienterminen und kleineren Wettkämpfen“, erklärt er. „Diesen Winter hatte ich nichts dergleichen.“ Für den Top-Bereich ist die Corona-Pause also durchaus eine Chance. Für den Nachwuchs- und den Jugendbereich ist die aktuelle Situation dagegen eine Katastrophe.

„Aktuell darf nur der Bundeskader trainieren“, sagt Niklas. „Wir sind darüber extrem glücklich, aber es ist schon komisch: Im Winter sind in der Halle, in der wir momentan zu viert trainieren, 50 andere Athleten, Kinder und Jugendliche unterwegs.“ Zwar helfen die Ruhe und die flexiblen Trainingsmöglichkeiten in manchen Bereichen, doch bei Niklas überwiegen die Momente, in denen er den Trubel in der Halle vermisst. Und doch könnte auch dies eine exzellente Vorbereitung sein, denn Trubel und Zuschauer vor Ort sind mit Blick auf Tokio Stand jetzt eher unwahrscheinlich.

All in für den ganz großen Wurf

Man kann immer an Details feilen – selbst wenn man Gold gewinnt. © Wayne Reiche / Red Bull Content Pool

„Der einzige Plan, der aktuell steht, ist, dass ich in Tokio in der bestmöglichen Form im Stadion stehe“, sagt Niklas mit Blick auf den Sommer. „Dieses Ziel habe ich vor Augen und daraufhin trainiere ich.“ Zusätzlichen Druck verspürt der 22-Jährige dabei trotz seines WM-Titels nicht: „Amtierender Weltrekordhalter ist immer noch der Franzose Kevin Mayer, der in Doha frühzeitig die Segel streichen musste“, bekräftigt Niklas. „In meinen Augen ist er der Favorit in Tokio. Zudem werde ich dieses Jahr erst 23. Als ich aus der Jugend rauskam, war das ganz große Ziel, in Tokio überhaupt dabei zu sein. Auch das führe ich mir immer wieder vor Augen.“

Das „Reframing“ beherrscht der König der Athleten schon jetzt wie kein Zweiter. Und auch in Sachen Ball flachhalten macht dem gebürtigen Mainzer und seinem Trainergespann aus Mutter und Vater – beide selbst einst erfolgreiche Hürdenläufer – keiner was vor. So ging die Familie Kaul am Tag nach dem Sensationserfolg in Doha als erstes in die Sach-Analyse. „Wir haben uns gar nicht so sehr mit dem Drumherum befasst, sondern wie immer den Wettkampf noch einmal durchgesprochen“, erzählt Niklas. „Dabei blicken wir gar nicht auf das Endergebnis, sondern auf die einzelnen Disziplinen und vor allem auch was zwischen den Disziplinen passiert ist.“ Auch dies ein altbewährtes Konzept im Hause Kaul.

Detailverliebtheit und Strategie, auch das ist Zehnkampf – beinhartes Training und Disziplin allein reichen nicht. So war in Doha gleich zweimal der bewusste Verzicht auf den dritten Versuch entscheidend, einmal beim Stabhochsprung, um kein Verletzungsrisiko einzugehen, einmal beim Speerwurf, weil nach dem zweiten Versuch bereits klar war, dass Niklas die noch benötigten 17 Punkte über die 1.500 m leicht würde erlaufen können. Dazu passt Niklas Statement unmittelbar nach seinem Erfolg in Doha, als er den Reportern sagte: „Ich bin nicht der beste Zehnkämpfer, der hier angetreten ist, aber vielleicht der konstanteste.“

Konstanz, Beharrlichkeit und ein Quäntchen Zurückhaltung

Niklas beim Aufbau der Hürden in der Unihalle in Mainz. © Phil Pham / Red Bull Content Pool

Konstanz, Beharrlichkeit und ein Quäntchen Zurückhaltung, wo sie nötig scheint – diese drei Dinge, haben Niklas 2019 über Nacht vom Supertalent zum Weltmeister gemacht. Und sie werden ihn auch weiter beflügeln. Hinzukommt ein nunmehr vollends genesener Wurf-Ellbogen, der Niklas zuversichtlich stimmt, „dass im Speerwurf nun noch mehr Luft nach oben ist.“ Was klingt, wie eine Kampfansage an die Konkurrenz ist die nüchterne Analyse eines nimmermüden Selbstoptimierers und Machers.

„Ich hab‘ das schon immer gemocht: Das Gefühl, etwas abgearbeitet zu haben“, sagt Niklas. Egal, ob im Training oder in der Uni. Etwas schaffen fühlt sich für mich immer gut an.“ Das ist auch der Grund, warum er nach körperlich nicht ganz so anstrengenden Technik-Einheiten immer denkt, ob da nicht doch ein bisschen mehr gegangen wäre. Demgegenüber sind Tage, an denen er sich „körperlich komplett abräumt“ für Niklas Feiertage. Am besten könne man sich mit Tempoläufen abräumen, sagt Niklas: „Es gibt auch Krafttrainings, die dich platt machen, aber Laufbelastungen von 8 x 200 m oder 6 x 600 m – das sind Programme, nach denen liegst du auf der Bahn und bist kaputt. Das fühlt sich für mich schon immer besonders gut an.“

Die Tage, die weh tun und die keiner sieht, liebt Niklas besonders. © Phil Pham / Red Bull Content Pool

„Loving the grind“ sagt der Amerikaner dazu. Wenn du es schaffst, die harten Seiten deines Sports zu lieben,, in den Einheiten aufzugehen, die niemand sieht, so der Ansatz, wirst du ein Großer. Wer es zudem schafft, in den entscheidenden Momenten nicht zu viel zu wollen, der ist unaufhaltsam, oder – um den Kreis zum amerikanischen Ansatz zu schließen: „destined for greatness“, zu Höherem bestimmt. Wie Amerikas Ashton Eaton, der den Zehnkampf zwischen 2012 bis 2018 nach allen Regeln der Kunst dominierte und Niklas in seiner Jugend besonders inspiriert hat, auch wenn er nie wirklich Idole hatte, wie er sagt.

Jedes Detail zählt im Zehnkampf. Das macht für Niklas den Reiz aus. © Phil Pham / Red Bull Content Pool

„Das Idol, dessen Poster ich im Zimmer hängen hatte – das gab es für mich nicht“, sagt Niklas. „Mich haben immer die Sportler inspiriert, die ihren Sport einfach aussehen ließen, schöner als alle anderen – Leute wie der Handballer Daniel Narcisse, Kobe Bryant im Basketball oder auch Colin Jackson über die 110 m Hürden. Bei denen war Sport Kunst.“ Wichtig in dem Zusammenhang: Sie alle waren unermüdliche, detailverliebte Arbeiter bevor Künstler aus ihnen wurden.

Über Spiel, Spaß, und den Wechsel zwischen Spannung und Entspannung

Kometenhafte Aufstiege wie der von Niklas Kaul passieren oft zu schnell, als dass sie anhalten könnten. Bei Niklas stehen die Dingen scheinbar anders. Das liegt nicht zuletzt an seinem familiären, unaufgeregten Umfeld: Man hält den Ball tendenziell flacher als nötig, und bleibt auf dem Boden. „In meinem Trainingsumfeld hat sich seit der WM in Doha gar nichts geändert“, sagt Niklas. „Ich kriege immer noch einen doofen Spruch von den Trainingskollegen gedrückt, wenn ich eine Koordinations-Übung nicht kann – und genau so muss es sein. Ich bin ja immer noch der gleiche Mensch, der ich vorher war, egal was ich an diesen zwei Tagen in Doha gemacht habe.“

Spiel, Spaß, Spannung und reichlich Entspannung braucht ein Goldjunge. © Wayne Reiche / Red Bull Content Pool

Ein weiterer Schlüssel ist Niklas ausgeklügeltes Load Management: „Was ich immer schon gut hinkriege, ist der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung“, sagt er. „Das ist in der Vorbereitung aber vor allem an den zwei Wettkampftagen essenziell: Du kannst nicht die ganzen zwei Tage total fokussiert sein.“ Stattdessen müsse man es schaffen, sich kurzzeitig voll auf die jeweilige Disziplin zu fokussieren und sich danach wieder entspannen. Ein Hin und Her, das Niklas im Grunde täglich simuliert: „Wenn ich morgens und abends Training habe und dazwischen Uni, ist das für mich komplett unkritisch“, sagt Niklas. „Ich lebe den typischen Zehnkämpfer-Rhythmus quasi täglich. Und es macht mir sogar Spaß, weil ich nach solchen Tagen ins Bett falle und weiß, ich hab‘ richtig was geschafft!“