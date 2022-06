Nikolas Plytas verwirklicht seine Dreamline in magischer Mondlandschaft

ist ein absoluter Wassersport-Visionär -- so viel steht nach der Sichtung seinen brandneuen Videos "Water on the Moon" jedenfalls fest! Die Idee war es, ein Video zu drehen, das seine starke Verbindung zum Meer zum Ausdruck bringt, und er wusste sofort, wo er das am besten machen konnte: Nämlich an der griechischen Küste der Insel Milos -- an dem Ort, wo kreideweiße Felsen und verwinkelte Höhlen und Canyons eine zauberhafte Mondlandschaft bilden, die, kontrastiert durch das unwiderstehliche Azurblau des Wassers, der perfekte Schauplatz für dieses Unterfangen war.

Das Problem war nur, wie? Zunächst wusste Plytas nicht so recht, wie er an dieser speziellen Location einen Wakeboard-Run auf die Beine stellen sollte.

Ich bin noch nie in meinem Leben ein so aggressives Board gefahren.

"Ich wusste, dass ich für wirklich gute Aufnahmen alles so schnell wie möglich machen musste, also musste das Board schnell reagieren, schnell fahren und hohe Drops wegstecken", beschreibt er.

"Luna Rossa kam mit einem Shape, das mir vom ersten Moment an gefallen hat. Das Board ist etwas schmäler als ein gewöhnliches Wakeboard und hat schärfere Kanten. Es ist unglaublich steif, um maximale Kontrolle zu haben", erklärt Plytas und merkt an, dass seine Inspirationen für das Design aus einer Vielzahl von Sportarten stammen, darunter Snowboarden, Surfen und Wasserskifahren.

