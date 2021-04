„Flouz kommt, Flouz geht“ – Das sind Nimos wichtigste Songs

hat schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Seine Eltern sind aus politischen Gründen aus dem Iran geflohen, er wurde 1995 in Karlsruhe geboren und wuchs in Leonberg auf. Mehrere Vergehen brachten ihn ins Jugendgefängnis. Aus Langeweile begann er dort zu rappen und veröffentlichte später seine Parts und Freestyles als Handyvideos bei Facebook. Dadurch wurde das Label 385idéal auf ihn aufmerksam. Über Instagram nahm Abdi Kontakt auf, und so wurde Nimo kurzerhand mit Hanybal und Olexesh mit auf die „Akupunktour“ von Celo & Abdi genommen. Kurz darauf folgte sein Umzug nach Frankfurt.

„Das Einzigste was sicher ist, der Haftbefehl vom Richter“ – der damals 20-Jährige weiß, wovon er spricht, da er schon mit 15 im Jugendgefängnis saß. Drogen, die Straße und sein Alltag dort sind sein Themengebiet und bieten genug Stoff für unzählige Songs, ohne dass er sich auch nur eine Sache ausdenken müsste.

„Das Einzigste was sicher ist, der Haftbefehl vom Richter“ – der damals 20-Jährige weiß, wovon er spricht, da er schon mit 15 im Jugendgefängnis saß. Drogen, die Straße und sein Alltag dort sind sein Themengebiet und bieten genug Stoff für unzählige Songs, ohne dass er sich auch nur eine Sache ausdenken müsste.

„Das Einzigste was sicher ist, der Haftbefehl vom Richter“ – der damals 20-Jährige weiß, wovon er spricht, da er schon mit 15 im Jugendgefängnis saß. Drogen, die Straße und sein Alltag dort sind sein Themengebiet und bieten genug Stoff für unzählige Songs, ohne dass er sich auch nur eine Sache ausdenken müsste.

„Nimo will vier Millionen Euros in bar, ja. Und für meine Eltern ein Haus im Iran.“ 2016 versprach er seiner Mama ein Haus im Iran, und 2021 verkündet er, dass er es wahrgemacht hat. Der Rapper hält sein Wort und erfüllt sich seine Träume – auch wenn es ein paar Jahre dauert.

„Nimo will vier Millionen Euros in bar, ja. Und für meine Eltern ein Haus im Iran.“ 2016 versprach er seiner Mama ein Haus im Iran, und 2021 verkündet er, dass er es wahrgemacht hat. Der Rapper hält sein Wort und erfüllt sich seine Träume – auch wenn es ein paar Jahre dauert.

„Nimo will vier Millionen Euros in bar, ja. Und für meine Eltern ein Haus im Iran.“ 2016 versprach er seiner Mama ein Haus im Iran, und 2021 verkündet er, dass er es wahrgemacht hat. Der Rapper hält sein Wort und erfüllt sich seine Träume – auch wenn es ein paar Jahre dauert.