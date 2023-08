„Ich will Lila, das sich stapelt“ – Die wichtigsten Songs von Nina Chuba

Manchmal gibt es Tage, an denen man einfach nur faul sein will. Egal was draußen so abgeht, man möchte zu zweit zuhause bleiben und alles andere vergessen. Während es im Song darum geht, dass es draußen eh viel zu kalt ist und alle auf der Suche sind, versprüht der Reggae-Beat die Wärme, die man im Zusammensein gefunden hat.