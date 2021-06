Schnell und elegant: Das ist das neue Spark RC XCO-Bike von Scott-SRAM

Die Weiterentwicklung von Bikes ist immer in Bewegung, die auch von der aktuellsten Ausführung des Scott Spark RC nicht Halt macht. Wir werfen einen ganz genauen Blick auf die Neuerungen, mit denen Schurter und

haben wir uns mit Yanick Gyger, dem Mechaniker von Scott-SRAM getroffen, um alle Details über das neue Spark RC-Modell und das Set-Up von Schurter in Österreich zu erfahren.

Auf den ersten Blick ist auffällig, dass es so scheint, als hätte das Spark RC keinen Hinterrad-Dämpfer. Tatsächlich gibt es einen solchen aber - er ist nur nicht sichtbar. Er ist im Rahmen untergebracht, womit das Bike auf eine einzigartige Philosophie in der Cross-Country-Szene setzt.

Wie kommst du an den Hinterrad-Dämpfer, wenn er doch verbaut ist?

Wie bei den Vorgängermodellen, ist auch in der neuen Version das Scott TwinLoc-System im Einsatz, während sich das Scott-SRAM-Team mit RockShox zusammengetan hat, um das Spark RC mit Dämpfer zu versorgen.

Mit TwinLoc ist dem Rider die Möglichkeit gegeben, das Feder-Setup aus drei verschiedenen Modi selbst zu wählen: "Descend", "Traction Control" und "Lockout". Jeder Modus verändert die Art und Weise, wie sich ein Bike anfühlt, was wiederum bei den vielen Anforderungen, die ein World Cup-Track stellt, ein Vorteil sein kann. Auf das TwinLoc-System können die Rider über einen Schalter am Lenker zugreifen.

"Jene Rider, die kein TwinLoc haben, müssen einen Kompromiss eingehen, wenn sie ihr Federwerk einstellen. Mit dem Spark RC bekommen unsere Athleten mehr Flexibilität an die Hand", meint Gyger.

Saubere Linienführung am Cockpit

Das neue Spark hat außerdem eine völlig überarbeitete Fraser iC SL-Lenkstange und eine Vorbau-Kombo von Syncros verbaut. Das Design des Lenkers passt sich perfekt an die geschmeidigen Linien des Spark an. Auch hier erlaubt es die Form, dass die Verkabelung im Inneren untergebracht werden kann. Insgesamt setzt das Spark auch hier auf ein minimalistisches, aber funktionales Design.

Eines der Hauptziele beim Design des Bikes bestand darin, den Rahmen sowohl vorne als auch hinten auf 120mm Federweg auszurichten. Gyger ist fest davon überzeugt, dass Scott damit ein Meilenstein gelungen ist, dem andere Hersteller folgen werden. Das Spark bietet einen Steuerkopf-Winkel von 67,2 Grad, der um bis zu 0,6 Grad angepasst werden kann. Alles am Bike ist an der Front ausgerichtet, womit es wunderbar stabil zu fahren ist.

Scott hat sich dieses Mal dazu entschieden, auf Syncros-Produkte zu setzen. Schurter wird in dieser Saison deshalb mit einem Syncros Silverton SL-Laufradsatz an den Start gehen.

