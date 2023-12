"No Contest" erkundet San Franciscos ungeschminkte und engagierte Surfszene

Ich weiß noch, wie ich seinen Film "Distance Between Dreams" zum ersten Mal gesehen habe. Da gibt es eine Szene, in der er an eine VO2 Max-Maschine angeschlossen ist und dann so hart wie möglich in einem Pool paddelt, während sie seine Lungenkapazität messen. Ich dachte mir: "Wenn es das ist, was man zum Big-Wave-Surfen braucht, dann weiß ich nicht, ob ich das will -- denn das ist verrückt! Seitdem ist Ian eine meiner größten Inspirationen.

Ich unterhalte mich oft mit Leuten, die auf großen Wellen surfen, und ich würde sagen, dass ein guter Prozentsatz, etwa 70 bis 85 Prozent, nicht normal ist. Und dann gibt es Leute wie Ian und Greg Long, die sehr intelligent und ruhig sind und auf eine Art stoisch. Sie sind wie Genies, weißt du? Ian ist einer der methodischsten Menschen, die ich kenne. Er kennt sich mit der Ausrüstung und allem, was dazugehört, bestens aus.