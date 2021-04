Nouria Newmans spektakuläres Kajak-Abenteuer in Island

„Es war keine leichte Zeit für Reisen, also mussten wir uns so gut wie möglich anpassen. Wenn man an eine Reise nach Island denkt, stellt man sich eine Traumreise ins Paradies vor," meint Newman. „Auf den ersten Blick sieht alles wunderschön und einfach aus. Wir erlebten so etwas wie die Anti-Traumreise, denn es war nicht immer alles schön, geschweige denn einfach."

Erwartung vs. Realität

In Begleitung von Anup Gurung und Tiphaine Duperier bereitete sich Newman auf eine absolute Traumreise vor, inspiriert durch all die unglaublichen Videos, die jedes Jahr in Island produziert werden.

„In Island werden jede Menge Bilder von Outdoor-Abenteuer gemacht, weil das Licht immer gut ist," erklärt Newman. „Was wir dann oft sehen, sind Bilder von extrem hoher Qualität, die die wilde Schönheit der Natur hervorheben. In unserer Disziplin müssen wir dagegen häufig auf geringere Aufnahme-Qualität setzen, weil es die komplizierten Umstände in der Natur nicht anders zulassen. Vor allem wenn die Wetterbedingungen nicht optimal sind, ist es im Wasser sehr schwierig, gute Aufnahmen machen zu können."

„Nachts im Zelt hatten wir einmal -15 Grad Celsius," erinnert sie sich. „Unsere Schuhe waren eiskalt und wir mussten sie am Morgen im Ofen auftauen, weil wir die Schnürsenkel nicht lösen und die Schuhe nicht anziehen konnten. Wir rechneten damit, dass es kalt sein würde, da wir recht spät in der Saison nach Island reisten, aber wir dachten nicht, dass es so früh auf dem Trip schon so kalt sein würde."

