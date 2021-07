Oil King - der Street Fighter Star bringt Arcade Kultur ins Online-Spiel

Die Fighting Game Community stellt eine spezielle Gruppe in der heutigen Videospielwelt dar. Trotz der fortgeschrittenen Technik, welche für faire Online-Bedingungen sorgt, bleibt das Herz dieser Community der lebhaften Arcade-Szene treu. Viele Top-Spieler haben ihren professionellen Werdegang in einem Gaming Cáfe - irgendwo auf der Welt - begonnen.

