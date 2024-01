„Ich feier den Scheiß“ – Die 10 besten Songs von Olexesh

in der Ukraine und wuchs dann in Darmstadt-Kranichstein, unweit von Frankfurt auf. Nach selbstgedrehten Rapvideos, die Olexesh kurzerhand bei YouTube veröffentlichte, folgte das Signing beim Label 385ideal.

Auf seinem 2014 erschienenen Debütalbum „Nu Eta Da“ hört man direkt, wie viel mehr Kontrolle Olexesh über seine Stimme hat und was für ein gutes Händchen er fürs Beat-Picken hat. Auch die YouTube-Kommentator:innen sind sich bis heute einig: „Immer noch Gänsehaut, wenn der Beat losgeht."

Auf einem Brenk Sinatra-Beat beweisen Olexesh und Freunde definitiv Humor. Während sie nach einem Trip aus den Niederlanden an der deutschen Grenze Bekanntschaft mit der Polizei machen, fragt Olexesh sich, woran es liegt, dass sie angehalten wurden. Da bei der Kontrolle weder im Auto noch in den Taschen etwas gefunden wurde, geht es weiter zur, nun ja, „Arschkontrolle“. Die schauspielerische Performance im Video ist dabei schon fast preisverdächtig.

Olexesh ist von einer Frau fasziniert, doch sie können sich nur heimlich treffen: Der Junge aus dem Viertel und das Mädchen aus der Stadt. Edin verleiht dieser verzwickten Liebesgeschichte mit seiner Stimme noch etwas mehr Leidenschaft. „Magisch“ wird für Olexesh der erste Nummer-Eins-Hit seiner Karriere und hält sich elf Wochen in den Top 10.

