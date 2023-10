How To Ollie auf einem Wakeboard: Step-by-Step Anleitung

Du stehst sicher auf deinem Wakeboard und Kurven fahren fühlt sich an wie die einfachste Sache der Welt? Dann bist du jetzt bereit, den nächsten Schritt auf deinem Wakeboard zu wagen: Ollies.

Felix Georgii mit einem massiven Ollie in Deutschland

deshalb auch sehr ähnlich: Pop, Sprung, Landung. Der wesentliche Unterschied? Du bist per Seil mit einem Boot verbunden und gleitest über das Wasser, und genau das bringt natürlich auch viele Unterschiede mit sich. Aber genau wie beim Ollie an Land ist auch der Ollie beim Wakeboarden so etwas wie der Basic-Trick, bevor du aufregendere und kompliziertere Moves lernst.

Das A und O für einen guten Ollie auf dem Wakeboard ist mit Sicherheit maximale Balance. Außerdem benötigt es perfekt getimte Fußarbeit sowie eine gute Gewichtsverteilung und Kontrolle. Beim Ollie wirst du erstmals mit dem Board in die Luft steigen, bevor du wieder auf der Wasseroberfläche landest. Nachdem du den Ollie gemeistert hast, warten Tricks wie der Heelside Frontside 180.

Step-by-Step-Anleitung: So gelingt der Ollie auf einem Wakeboard