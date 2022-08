Rainbow Six Siege: Operation Brutal Swarm fliegt ein

Ein neuer Angstgegner für Camper betritt das Spielfeld in Rainbow Six. Sein Codename lautet Grim und seine Spezialität ist es, Verteidigungspositionen durchzurütteln. Grim ist ein Veteran aus Singapur, der die Wahl zwischen einer 552 Commando AR, oder der SG-CQB Shotgun als Primärwaffe hat. Um letztere auch spielen zu können, bedarf es an Tempo, weswegen er einer der wenigen 1-Health-3-Speed-Angreifer ist.

