Rainbow Six Siege: Commanding Force ist da

An einer Position erhält Siege zusätzlichen Tiefgang. In Y8S1 wird das Nachladen der Waffe nicht mehr ohne Konsequenz bleiben. Bisher konnte man den Reload einfach canceln und direkt wieder in Gunfights gehen. In Zukunft behält man nur eine Kugel im Lauf und kann erst dann wieder losfeuern, sobald das frische Magazin eingesetzt wurde.