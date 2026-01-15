Oracle Red Bull Racing präsentiert neue F1-Lackierung 2026 mit Ford

Max Verstappen Max Verstappen hat im Alter von 18 Jahren und 228 Tagen als jüngster Fahrer der Geschichte einen Grand Prix gewonnen. Mit 24 Jahren holte er den ersten WM-Titel und hat ihn insgesamt viermal erreicht.

Oracle Red Bull Racing und Visa Cash App Racing Bulls … Oracle Red Bull Racing und Visa Cash App Racing Bulls enthüllen ihre neuen Rennboliden für die Formel-1-Saison 2026. Zudem fällt der Startschuss für die Partnerschaft mit Red Bull Ford Powertrains.