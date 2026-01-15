© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool
F1
Oracle Red Bull Racing präsentiert neue F1-Lackierung 2026 mit Ford
Oracle Red Bull Racing stellt die F1-Lackierung für 2026 vor. Parallel beginnt für Red Bull Ford Powertrains eine neue Ära. Hier erfährst du, wann, wo und was dich bei der Enthüllung erwartet.
Live aus der Heimat von Ford in Detroit, Michigan, gibt es einen aufregenden ersten Blick auf die neue Lackierung der F1-Boliden von Oracle Red Bull Racing für die Formel-1-Saison 202. Es ist die erste des Teams in der neuen Ära von Red Bull Ford Powertrains. Hier erfährst du, was du wissen musst, um das Ganze live miterleben zu können.
01
So siehst du die Enthüllung der F1-Lackierung 2026 von Oracle Red Bull Racing
Saisonstart 2026 mit Red Bull Ford Powertrains.
Die Red Bull F1-Teams enthüllen ihre Rennboliden für die Saison 2026 und die neue Partnerschaft mit Red Bull Ford Powertrains.
Auf Red Bull TV kannst du das Launch-Event live und in voller Länge verfolgen, oder klicke einfach auf den Player oben. Das Event beginnt am 16. Januar um 04:00 Uhr in der Früh MEZ (22:00 Uhr in Detroit).
02
Wo findet der Saisonstart 2026 statt?
Oracle Red Bull Racing eröffnet die Saison 2026 in Detroit, Michigan, an der Michigan Central Station. Der von Ford restaurierte Bahnhof, heute ein Zentrum für Innovation und Mobilität der Zukunft, ist ein passender Ort für den Start der Red Bull Ford Powertrains-Ära und die Enthüllung der neuen F1-Lackierung für die regelreformierte Saison 2026.
