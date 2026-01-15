Der Franzose Isack Hadjar fährt den (6) Oracle Red Bull Racing RB21 auf der Strecke während der F1-Tests auf dem Yas Marina Circuit am 09. Dezember 2025 in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate.
© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool
Oracle Red Bull Racing präsentiert neue F1-Lackierung 2026 mit Ford

Oracle Red Bull Racing stellt die F1-Lackierung für 2026 vor. Parallel beginnt für Red Bull Ford Powertrains eine neue Ära. Hier erfährst du, wann, wo und was dich bei der Enthüllung erwartet.
Von: Paul Keith
1 min readPublished on

Teil dieser Story

Oracle Red Bull Racing und Visa Cash App Racing Bulls …

Oracle Red Bull Racing und Visa Cash App Racing Bulls enthüllen ihre neuen Rennboliden für die Formel-1-Saison 2026. Zudem fällt der Startschuss für die Partnerschaft mit Red Bull Ford Powertrains.

USA

Max Verstappen

Max Verstappen hat im Alter von 18 Jahren und 228 Tagen als jüngster Fahrer der Geschichte einen Grand Prix gewonnen. Mit 24 Jahren holte er den ersten WM-Titel und hat ihn insgesamt viermal erreicht.

Niederlande

Isack Hadjar

The newest member of Oracle Red Bull Racing, Isack Hadjar has already left his mark on F1, with a podium finish in his rookie year.

Frankreich

Live aus der Heimat von Ford in Detroit, Michigan, gibt es einen aufregenden ersten Blick auf die neue Lackierung der F1-Boliden von Oracle Red Bull Racing für die Formel-1-Saison 202. Es ist die erste des Teams in der neuen Ära von Red Bull Ford Powertrains. Hier erfährst du, was du wissen musst, um das Ganze live miterleben zu können.
01

So siehst du die Enthüllung der F1-Lackierung 2026 von Oracle Red Bull Racing

Saisonstart 2026 mit Red Bull Ford Powertrains.

Die Red Bull F1-Teams enthüllen ihre Rennboliden für die Saison 2026 und die neue Partnerschaft mit Red Bull Ford Powertrains.

Auf Red Bull TV kannst du das Launch-Event live und in voller Länge verfolgen, oder klicke einfach auf den Player oben. Das Event beginnt am 16. Januar um 04:00 Uhr in der Früh MEZ (22:00 Uhr in Detroit).
02

Wo findet der Saisonstart 2026 statt?

Eine Reihe von Ford-Autos, fotografiert in Las Vegas, Nevada, USA am 18. November 2025.

Ford hat eine reiche Geschichte im Rennsport.

© Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing eröffnet die Saison 2026 in Detroit, Michigan, an der Michigan Central Station. Der von Ford restaurierte Bahnhof, heute ein Zentrum für Innovation und Mobilität der Zukunft, ist ein passender Ort für den Start der Red Bull Ford Powertrains-Ära und die Enthüllung der neuen F1-Lackierung für die regelreformierte Saison 2026.

USA

Niederlande

Frankreich
