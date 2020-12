So richtig live und in Farbe gibt es

Exklusive Premiere: In dieser Live-Show präsentiert Mathea ihre besten Tracks erstmals in einem Akustikset.

“ gemacht, das war eine sehr intensive Erfahrung für mich. Meine Fans konnten Briefe an mich senden, ihre persönlichen Geschichten erzählen. Das war für mich ziemlich krass, weil ich so einen intensiven und genauen Einblick in deren Gefühlswelt bekommen hab. Ich habe auch deshalb das Gefühl alle meine Fans gut zu kennen, weil ich so viele Geschichten von ihnen kenne. So wie sie von mir auch.

Warum finden sich so viele Menschen in deinen Songs wieder?

