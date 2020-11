Der Auslöser? Dein Talent!

Talent Comes Naturally ORGANICS by Red Bull: Talent comes naturally.

Talent Comes Naturally ORGANICS by Red Bull: Talent comes naturally.

Lebe dein Talent aus!

Jeder Mensch trägt sein ganz spezielles Talent in sich, das er für sich selbst entdecken muss. Oft findet man erst mit einer gewissen Portion Lebenserfahrung im Gepäck nach und nach heraus, was man richtig gut kann und was einem echt Spaß macht. Denn Talent ist das eine – aber die Motivation, sein eigenes Talent auch weiterzuentwickeln um immer besser zu werden ist ebenso wichtig und erfordert eine gewisse Hartnäckigkeit.

Jeder Mensch trägt sein ganz spezielles Talent in sich, das er für sich selbst entdecken muss. Oft findet man erst mit einer gewissen Portion Lebenserfahrung im Gepäck nach und nach heraus, was man richtig gut kann und was einem echt Spaß macht. Denn Talent ist das eine – aber die Motivation, sein eigenes Talent auch weiterzuentwickeln um immer besser zu werden ist ebenso wichtig und erfordert eine gewisse Hartnäckigkeit.

Jeder Mensch trägt sein ganz spezielles Talent in sich, das er für sich selbst entdecken muss. Oft findet man erst mit einer gewissen Portion Lebenserfahrung im Gepäck nach und nach heraus, was man richtig gut kann und was einem echt Spaß macht. Denn Talent ist das eine – aber die Motivation, sein eigenes Talent auch weiterzuentwickeln um immer besser zu werden ist ebenso wichtig und erfordert eine gewisse Hartnäckigkeit.

Talent und Intuition

Das perfekte Timing

Ist der Hintergrund okay? Passt das Licht? Ist der Akku geladen und ist die Speicherkarte in der Kamera? Bevor man den Auslöser drückt hat man schon so viele Details beachtet, externe Faktoren einbezogen und sogar den Bildausschnitt ausgewählt. Und jetzt heißt es: Finde das perfekte Timing, drücke zum genau richtigen Zeitpunkt den Auslöser. Fange mit einem „Klick“ alle Emotionen und Stimmungen ein, die sich rund um deinen Fokuspunkt abspielen.

Ist der Hintergrund okay? Passt das Licht? Ist der Akku geladen und ist die Speicherkarte in der Kamera? Bevor man den Auslöser drückt hat man schon so viele Details beachtet, externe Faktoren einbezogen und sogar den Bildausschnitt ausgewählt. Und jetzt heißt es: Finde das perfekte Timing, drücke zum genau richtigen Zeitpunkt den Auslöser. Fange mit einem „Klick“ alle Emotionen und Stimmungen ein, die sich rund um deinen Fokuspunkt abspielen.

Ist der Hintergrund okay? Passt das Licht? Ist der Akku geladen und ist die Speicherkarte in der Kamera? Bevor man den Auslöser drückt hat man schon so viele Details beachtet, externe Faktoren einbezogen und sogar den Bildausschnitt ausgewählt. Und jetzt heißt es: Finde das perfekte Timing, drücke zum genau richtigen Zeitpunkt den Auslöser. Fange mit einem „Klick“ alle Emotionen und Stimmungen ein, die sich rund um deinen Fokuspunkt abspielen.

Suche Inspirationen und mach dein eigenes Ding draus