Paz Katrina Jimenez: "Talent muss man herausfordern"

Hallo Cat! Weißt du, was eine knifflige Aufgabe ist? Deinen Instagram-Account durchzustöbern und eingrenzen, was du machst, wer du bist ... du bist einfach extrem facettenreich. Du bist nicht nur Contemporary- und Hip-Hop-Tänzerin, sondern auch Choreographin, Trainerin und Designerin. War das Tanzen schon immer ein Talent von dir?

Paz Katrina Jimenez : Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ich habe erst mit Anfang 20 zu tanzen angefangen, vorher war ich zwar auch künstlerisch unterwegs, aber eher im Hintergrund als auf der Bühne. Ich habe Comics gezeichnet, habe für Modedesigner oder Stylisten gearbeitet oder bei Modeschauen gejobbt. Irgendwann kam der Punkt, als ich mich immer intensiver mit Tanz und Hip-Hop auseinandergesetzt habe. Nach einigen Workshops und Trainingssessions habe ich mich dann für mein erstes Hip-Hop-Battle angemeldet – und seit diesem Tag an bin ich quasi Tänzerin.

ORGANICS Talent comes naturally Paz Katrina Jimenez

Ganz ehrlich: Warum tut man das – hattest du keine Angst davor?

Paz Katrina Jimenez: Ganz ehrlich: Es hat richtig gutgetan. Im Alltag ist man immer so schön angepasst und brav – in einem Battle kann man mal das Biest in sich selbst freilassen. Den Drachen in einem selbst enthüllen. Und in einem Battle hat man den Raum, das alles rauszulassen und einfach aus der Emotion heraus zu improvisieren.

Und klar: Ich hatte verdammt nochmal richtig viel Angst vor dem Battle. Das habe ich aber heute noch. Aber wenn der Schalter im Kopf umgelegt ist, das kurze Gefühl, nicht mehr zurück zu können, weil man im Battle auf das Gegenüber reagieren muss: Das hat schon seinen ganz speziellen Reiz. Denn du kannst dich auf ein Battle nie vorbereiten. Ich kann meine Angst davor jedoch in Energie und Leidenschaft transformieren – und dann macht es einfach nur richtig viel Spaß.

Paz Katrina Jimenez ganz in ihrem Element © ORGANICS by Red Bull

Aber dir war schnell klar, dass du dein Talent perfekt im Element "Tanz" verwirklichen kannst? Oder war das eher ein Prozess?

Paz Katrina Jimenez: Ich bin erst später draufgekommen, dass ich durch meine philippinischen Wurzeln sehr viel Bezug zu Musik und Rhythmik mitbekommen habe. Das habe ich als Kind gar nicht so wahrgenommen, heute ist es eine wichtige Facette von mir. Und dann, wenn einem erst Mal bewusst ist, dass ein spezielles Talent in einem schlummert, steckt ganz viel Arbeit darin, es auszuleben. Und richtig gut darin zu werden, was man machen will. Ich kann mich in meinen Performances echt intensiv hingeben und ich lege sehr viel Emotion in meine Bewegungen. So versuche ich die Menschen mitzunehmen auf meine Reise, egal ob Contemporary oder Hip-Hop.

Was bedeutet #talentcomesnaturally für dich?

Paz Katrina Jimenez: Jeder trägt ein Talent in sich. Man bekommt von Geburt an schon so viel mit: Eltern, das Umfeld, in dem man aufwächst, Tendenzen zur Musik ... Jeder hat so viel Geschichte in sich, die jeder auf seine Art und Weise in sein Talent einfließen lassen kann. Die Herausforderung ist, dass man für sein Talent oft auch die eigene Komfortzone verlassen muss. Denn wir kennen es alle: Wenn nach kurzer Zeit der Output nicht perfekt ist, zögert man nicht lange, und versucht wieder etwas Neues. Denn Talent ist auch, an den eigenen Projekten dranzubleiben und manchmal auch hartnäckig zu sein.

What's next, Cat? © ORGANICS by Red Bull

Welche Tipps gibst du den Menschen mit, die noch darauf warten, ihr Talent auszuleben?

Paz Katrina Jimenez: Verstehe die Kultur und Geschichte hinter der Kunstform und Kunsttechnik, in der du weiterkommen willst. Finde dich in die Geschichte hinein, stelle Fragen und suche dir die Antworten darauf. Wenn man Hip-Hop tanzt, wenn man diese spezielle Kultur repräsentieren möchte, steht man auch für gewisse Werte ein und setzt sich aktuell auch mit der Black Lives Matters Bewegung auseinander. Plötzlich macht jede einzelne Bewegung Sinn, weil sie für etwas steht. Für Werte, Geschichte, das Jetzt und die Zukunft. Und connecte dich mit Personen, die in der Community aktiv sind, sie bewegen und prägen, wie Veranstalter oder Choreographen. Zu guter Letzt die schlechte Nachricht, auch wenn man es nicht gerne hören will: Training, Training, Training – that's the thing. Wenn man mit der Kultur und dem Beat nicht aufgewachsen ist, muss man so viel Energie in Trainings stecken, bis die Technik in Fleisch und Blut übergeht.

Welche Persönlichkeit aus der Vergangenheit oder Gegenwart würdest du gern zum Tanz bitten?

Paz Katrina Jimenez: Darf ich mir auch drei Persönlichkeiten aussuchen? Die Nicholas Brothers, Martha Nabwire und der fliegende weiße Drache 'Haku' von 'Spirited Away'. Er war schon in meiner Jugend so eine Art Leitfigur für mich, er symbolisiert für mich eine gewisse Vollkommenheit in der Energie. Mit Haku eine echte Jam zu haben, das wäre etwas 'Absolutes', etwas Vollkommenes für mich.