Der Reiz des Greifbaren – dein Talent für das Handwerk

"Digital ist besser" – das ist nicht nur der Titel des legendären ersten Tocotronic-Albums. Es ist der Leitsatz, der uns in den vergangenen Jahrzehnten privat und beruflich ständig begleitet hat. Die Digitalisierung hat unser Leben so richtig umgekrempelt. Internet, Smartphones, Smart Home, autonomes Fahren ... da blieb (fast) kein Stein auf dem anderen. Ganz neue Talente werden gefordert und gefördert, der technologische Fortschritt bietet uns eine schier unendliche Talente-Spielwiese.

