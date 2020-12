Dein Talent? Den Geschmack zu treffen!

How much is the fish, Jonas?

Kreativität vs. Rezeptbuch

Guten Geschmack kann man sich nicht kaufen – guten Geschmack muss man haben. Und man muss kein gelernter Profikoch sein, um seine Gäste mit den eigenen Kreationen zu begeistern. Es geht um das Talent, Produkte, Kochstile, Konsistenzen und Geschmäcker zu kombinieren, damit das Gericht am Teller herrlich aussieht, genial schmeckt und Lust auf mehr macht. Und es ist keineswegs so, dass man immer nur brav nach Lehrbuch kochen soll – lebe in der Küche deine ganze Kreativität aus, probiere aus, wage dich an Klassiker heran und koche sie ohne Rezept nach, versalze mal eine Sauce und bringe sie dann doch wieder perfekt hin. Und das muntere Kombinieren hört am Pfannenrand nicht auf: Wer zum Essen noch den passenden Wein oder perfekten Drink serviert, hat die volle Punktzahl erreicht.

Food- und Flavour-Pairing