Dein Talent: Die Kunst, Geschichten zu erzählen

ORGANICS by Red Bull ist davon überzeugt, dass in jedem Menschen Talent steckt.

Talent Comes Naturally ORGANICS by Red Bull: Talent comes naturally.

Gänsehaut-Momente

Singer-Songwriter haben das Talent, Situationen, die jeder von uns kennt, in Musik einzufassen. Oft weiß man selbst nicht, wie man die unterschiedlichsten Emotionen ausdrücken soll – Musiker schaffen es, Gefühle in Akkorde und Refrains zu verpacken und ihre Zuhörer damit zu fesseln. Die Gabe, bei wildfremden Menschen Gänsehaut-Momente zu erzeugen ohne davor auch nur ein einziges Wort mit ihnen gesprochen zu haben, ist etwas ganz Besonderes.

