Outriders: Das macht der Looter-Shooter besser als die Konkurrenz

Leider war der Start des Titels von einigen Server-Problemen geplagt, an denen aber durchgehend gearbeitet wurde. Abgesehen davon bietet Outriders einiges, was ihn von seinen Genre-Kameraden abhebt. Besonders die vier unterschiedlichen Klassen fallen positiv auf. Was in anderen Spielen eher als kosmetische Vorlage oder simples Waffen-Loadout genutzt wird, hat hier tatsächlich eine eigene Identität, und motiviert zum weiterspielen. Doch das ist nicht alles, was Outriders momentan besser macht als die Konkurrenz: