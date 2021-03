Overwatch 2 - Alles, was ihr über das Game wissen müsst

Im Jahr 2016 wagte Edel-Entwickler Blizzard Entertainment ein Experiment: Mit Overwatch veröffentlichten die Kalifornier, die auf Games wie Diablo , StarCraft oder World of Warcraft bekannt sind, ihren ersten kompetitiven Shooter . Der Rest ist Geschichte, denn Overwatch wurde zu einem Mega-Hit und ist aus dem Esport nicht mehr wegzudenken . 2019 wurde der Nachfolger Overwatch 2 angekündigt, wir verraten euch alles, was ihr über das Spiel wissen müsst .

Overwatch 2 Release: Wann erscheint das Game?

Beginnen wir mit der schlechten Nachricht. Overwatch 2 wird nicht mehr im Jahr 2021 erscheinen , wie die Entwickler mittlerweile bestätigt haben. Der Release des Games wird voraussichtlich Anfang 2022 erfolgen.

Dann sollen aber immerhin nahezu alle etwas von dem potenziellen Shooter-Hit haben, denn Overwatch 2 erscheint für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch . Auch eine Version für PlayStation 5 und Xbox Series X|S gilt als äußerst wahrscheinlich.

Immerhin könnt ihr all eure Inhalte aus dem ersten Serienteil in das neue Game übernehmen : Erfolge, Icons, Sprays, Emotes und Skins funktionieren auch in Overwatch 2. Zudem werden Spieler von Teil 1 und Teil 2 im Online-Multiplayer zusammen an den Start gehen können.

Wird es neue Maps in Overwatch 2 geben?

Im Rahmen der Blizzcon 2021 wurden Ende Februar bereits zwei neue Maps für Overwatch 2 enthüllt . Demnach geht es für euch unter anderem nach Rom und New York City .

Am Fuße des Kolosseums und in einem antiken römischen Tempel kämpft ihr in der ewigen Stadt um den Sieg für euer Team, während die Karte in New York City im Art-Deco-Stil der 1920er Jahre gehalten ist. Gekämpft wird unter anderem in der Grand Central Station , sowie an einer Version des berühmten Flatiron Building . Weitere neue Maps sind zudem äußerst wahrscheinlich, bislang wurden diese aber noch nicht offiziell enthüllt.

New York City und Rom wurden als neue Maps bestätigt © Blizzard Entertainment

Was ändert sich am PvP-Modus von Overwatch 2?

Teil Eins war voll und ganz auf kompetitive PvP-Gefechte ausgelegt. Das Gameplay gilt als Grundgerüst für Overwatch 2 , wurde allerdings um viele Details erweitert .

So soll es unter anderem brandneue „passive Rollenboni“ für jeden Charakter, abhängig von der Klasse, geben. Tanks wie Reinhardt oder Winston sollen widerstandsfähiger gegen Knockbacks sein, während Damage Dealer wie Reeper oder Hanzo von einer Erhöhung des Bewegungstempos profitieren.

Supporter erhalten zudem eine passive Selbstheilungsfähigkeit , die über Zeit Gesundheit wiederherstellt (ähnlich wie Mercys passive Fähigkeit, allerdings nicht ganz so effektiv).

Diese Rollenboni sind allerdings derzeit noch nicht final und könnten bis zum Overwatch 2-Release noch verändert werden.

Weitere Gameplay-Änderungen in Overwatch 2:

Kämpfe sollen sich noch dynamischer anfühlen, dafür schaut sich ein Team jeden einzelnen Helden genau an

Schnelle Nahkampfangriffe werden verändert und sollen sich dank neuer Animationen schneller ausführen lassen

Die Waffen-Soundeffekte werden angepasst und sollen sich, abhängig von der jeweiligen Umgebung, anders anhören

Passive Rollenboni sollen das Spielgefühl verbessern © Blizzard Entertainment

Welche Spielmodi wird es in Overwatch 2 geben?

Bekannte Spielmodi aus dem ersten Teil, wie Kontrolle, Angriff oder Eskorte werden zurückkehren . Allerdings stellen die Entwickler in Aussicht, dass diese überarbeitet werden könnten .

Zudem wird es in Overwatch 2 einen neuen Spielmodus namens Schub geben. Hier treten die zwei Teams auf einer symmetrischen Map gegeneinander an. Ziel ist es, die Kontrolle über einen Roboter zu erlangen.

Der Roboter startet zu Beginn in der Mitte der Karte und muss für den Sieg in die gegnerische Basis bewegt werden. Das Team, dass mit der Blechdose am Ende der Runde am weitesten vorgerückt ist, gewinnt.

Ab ins Ziel: Schub lautet der Name des neuen Spielmodus © Blizzard Entertainment

Overwatch 2: Was sind die neuen Hero Missions?

Eine weitere Neuerung in Overwatch 2 hört auf den Namen Hero Missions . Dabei handelt es sich um kooperative PvP-Missionen für bis zu vier Spieler , die beliebig oft wiederholt werden können. Sie richten sich vor allem an neue Spieler, die nicht direkt in den Multiplayer starten wollen.

In den Hero Missions könnt ihr eure Overwatch-2-Helden aufleveln , „Hunderte“ dieser Missionen soll es laut der Entwickler im Spiel geben. Zudem weisen die Koop-Missionen leichte Story-Elemente auf.

Gespielt wird auf allen Maps des Games , die allerdings über einzigartige Bereiche verfügen, die es im PvP-Modus nicht gibt. Zudem können die Maps mit unterschiedlichen Missionszielen und verschiedenen Gegnerfraktionen wiederholt werden. Auch die Tageszeit kann wechseln, zudem soll es dynamische Wettereffekte geben.

Der Koop-Modus von Overwatch 2: Hero Missions © Blizzard Entertainment

Was ist mit der PvE-Kampagne von Overwatch 2?

Overwatch 2 wird über einen waschechten Storymodus verfügen. Die PvE-Kampagne des Shooters dreht sich um die Helden, die versuchen müssen, einen erneuten Aufstand der Omnics aufzuhalten .

Jede Mission im Kampf gegen die Roboter-Besatzer wird eine cineastische Intro- und Outro-Sequenz bieten, die nahtlos in das Gameplay übergeht. Gespielt wird dabei auf eigens für den PvE-Modus kreierten Karten , die laut Aussage der Entwickler gigantisch groß ausfallen.

In Indien müsst ihr beispielsweise aus einem Tempel fliehen, während ein Feuer die gesamte Umgebung in Schutt und Asche legt, während ihr in Göteborg in der Werkstatt von Overwatch-Helden Torbjörn unterwegs seid.

Für jede PvE-Karte in Overwatch 2 habt ihr die Wahl zwischen einer festgelegten Auswahl an Helden, die über voll vertonte Dialoge verfügen – abhängig vom gewählten Setup erwarten euch dann mitunter ganz andere Gespräche.

Wie funktioniert die Hero Progression?

In der PvE-Kampagne und den Hero Missions von Overwatch 2 könnt ihr zudem eure Helden aufleveln , dem Hero Progression-System sei Dank. Wie in einem klassischen Rollenspiel verfügt jeder Charakter über insgesamt drei Talentbäume , in die ihr für Levelaufstiege ergatterte Fähigkeitspunkte investiert.

Dabei soll jeder Talentbaum unterschiedliche Spielstile ermöglichen , auch Hybrid-Skillungen in verschiedenen Skilltrees sind möglich.

Heilerin Mercy sollt ihr beispielsweise eine Area-of-Effect-Wiederbelebung lehren können, die 2017 aus Overwatch 1 gestrichen wurde. Alternativ verschießt die Dame explosive Geschosse aus ihrem Stab , während Junkrat auf die doppelte Anzahl an Granaten zurückgreifen kann.

Ebenfalls neu sind Elementareffekte für Waffen : Reinhards Feuerschlag wird kurzerhand zu einem Eisschlag, während Junkrats Fallen Elektroschocks verursachen.

Diese Talentbäume greifen allerdings nach dem aktuellen Stand nur im PvE-Modus von Overwatch 2. Damit wollen die Entwickler sicherstellen, dass im Online-Multiplayer für alle Spieler dieselben Voraussetzungen gelten.

Jeder Overwatch-2-Held verfügt über drei Talentbäume © Blizzard Entertainment

Wie steht es um die Helden in Overwatch 2?

Mit der ehemaligen Overwatch-Anführerin Sojourn wurde bereits ein neuer Held für das Game angekündigt . Unklar ist allerdings, über welche Fähigkeiten die Kanadierin verfügen wird. Blizzard arbeitet an zahlreichen weiteren Ergänzungen für das Helden-Roster , die derzeit jedoch noch nicht enthüllt wurden.