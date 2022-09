50 Begriffe, die jeder Overwatch Spieler kennen muss

Der Einstieg in Overwatch kann ziemlich einschüchternd wirken. Jede Menge Helden, Karten und Modi stehen zur Auswahl und müssen studiert werden. Das Wissen, wann was zu tun ist, entscheidet über Sieg oder Niederlage.

Soll man Hitscan oder Projectile auswählen, um zu kontern? Ist Symmetra die richtige Heldin für diese Karte? Ist Reinhardt besser als Winston in dieser Teamaufstellung? Was bedeuten diese Sachen überhaupt?

Overwatch ist ein Teamspiel, indem einjeder seinen Teil zum Sieg beitragen muss. Die Schlüsselkomponenten sind Kommunikation und Spielwissen. Dieser Guide blickt auf die vielen Facetten des Spiels, indem es das Vokabular erklärt.

Sigma gegen ein ganzes Overwatch Team © Blizzard Entertainment

01 Position

Overwatch hat drei Hauptkategorien seiner Helden: Damage, Tank und Support. Diese Kategorien können weiter abgestuft werden, um Teams die richtige Synergie aus Helden, Fähigkeiten und Ultimates zu bescheren.

Damage/DPS

“DPS” steht typischerweise für "Damage Per Second" und wird häufig in MMOs, RPGs und MOBAs verwendet. In Overwatch dient er zur Bezeichnung von Helden, die darauf spezialisiert sind, Schaden auszuteilen und Gegner zu eliminieren. Beispiele sind Soldier 76, Reaper, Genji, Widowmaker, Tracer und Cassidy, um ein paar zu nennen. Diese Helden bieten starkes Offensivspiel, doch einige können auch defensiv überzeugen wie z.B.: Torbjörn und Mei.

Flex

Die "Flex"-Rolle wird in der Regel an Spieler und nicht an Helden vergeben, die keine spezielle Rolle haben, sondern überall dort spielen können, wo sie gebraucht werden, um Lücken in der Zusammensetzung zu schließen. Nicht jeder kann jeden Helden im Spiel beherrschen, aber wenn man weiß, wer in bestimmten Teamzusammensetzungen Stärken und Schwächen hat, kann man sich an das gegnerische Team anpassen, indem man vor Ort Aufstellungen erstellt.

Main Tank

Genau wie DPS ist auch der "Tank" eine sehr traditionelle Rolle, die in vielen Spielen zu finden ist. Tank-Charaktere sind darauf spezialisiert, Raum für ihr Team zu schaffen, sie vor Schaden zu schützen und für Crowd Control zu sorgen. In Overwatch sind die Tanks in 2 Rollen unterteilt: Main Tanks und Off Tanks. Main Tanks sind Helden, deren Hauptaufgabe es ist, Barrieren zu errichten, ihre Teamkameraden vor Schaden zu schützen und Raum zwischen den Gegnern zu schaffen. Main Tanks sind wie Ankercharaktere, die Schilde haben, die als Deckung für ihre Hauptfähigkeit dienen. Zu diesen Helden gehören Reinhardt, Winston, Orisa und Sigma. Main Tanks sind die klassischen Tanks. Sie haben die meisten Lebenspunkte und sollten immer an der Spitze des Teams stehen.

Support

Support-Helden werden oft als die "Heiler" des Teams bezeichnet. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Gesundheit ihres Teams wiederherzustellen und gleichzeitig auf verschiedene Weise zusätzliche Unterstützung zu bieten. Zum Beispiel durch Verstärkungen (Buffs) für Teamkameraden oder Debuffs für den Gegner. Ein Beispiel dafür, wie ein Support-Held sein Team verstärken kann, ist Lucio, der die Bewegungsgeschwindigkeit von Freunden erhöht. Ein Beispiel für einen Debuff ist Zenyattas Zwietracht-Kugel, die den Schaden vergrößert, den der Gegner erleidet.

Dann gibt es noch Helden wie Ana, die sowohl Gegner schwächen als auch Teamkameraden verstärken kann. Ihre Biotische Granate gewährt Teamkameraden eine erhöhte Menge an Heilung und macht den Feind für eine kurze Zeit unfähig, geheilt zu werden. Zu den Support-Helden gehören Mercy, Lucio, Zenyatta, Moira und viele mehr.

02 Team Aufstellungen

Im Laufe seiner Geschichte hat Overwatch viele verschiedene Teamzusammenstellungen (Comps) gesehen, die dann prompt gekontert wurden. Innerhalb eines einzigen Spiels ist es möglich, die Helden mehrfach zu wechseln, um den Feind so zu kontern. Manchmal kann auch die Karte oder der Spielmodus diese Änderungen beeinflussen.

Der effiziente Einsatz der Fähigkeiten und Ultimates eurer Helden sorgt für entscheidende Momente und ebnet den Weg für Team-Wipes. Zu wissen, welche Teamzusammenstellung für euer Team am besten funktioniert, und zu wissen, welche Spieler sich mit welchen Charakteren wohlfühlen, ist wichtig, um konsequent den Sieg zu erringen. Einige dieser Zusammenstellungen funktionieren immer noch, aber wenn Overwatch 2 vollständig implementiert ist, werden wir sehen, wie neue Zusammenstellungen entstehen und sich durchsetzen.

2/2/2

Im Grunde die ursprüngliche Teamzusammensetzung von Overwatch, die nach der Veröffentlichung von Overwatch 2 nicht mehr möglich sein wird. Sie besteht aus 2 Tanks, normalerweise einem Haupt- und einem Nebentank, 2 DPS und 2 Supportern. Diese Teamzusammenstellung ist Overwatch in seiner traditionellsten Form und auch die Grundlage des kompetitiven Online-Ranglistenspiels.

Anti-dive/Counter dive

Anstelle von Winston und D.Va wurde die "Anti-Dive"-Komposition mit Helden gebildet, die die Mobilität und den Schwung von Dive-Comps aufhalten können. Dazu gehörten Helden wie Mccree, Roadhog, Orisa und Junkrat.

Deathball

"Deathball" ist eine Teamzusammenstellung, die sich Lucios Geschwindigkeitsschub und Reinhardts Tankfähigkeiten zunutze macht und das Team mit einem einheitlichen Marsch zum Ziel bringt. Mit Helden wie Zarya und Moira, die zusätzliche Unterstützung bieten, kombiniert diese Comp Geschwindigkeit, unglaubliche Heilung und viel Tank-Power. Deathball überdauerte viele Balance-Änderungen und schloss unter anderem andere Helden wie Ana und Roadhog ein. Erst mit der Einführung der sich schnell bewegenden Dive-Comps fand Deathball schließlich ein Ende.

Dive

Bei der bereits erwähnten Dive-Comp ging es vor allem um Mobilität und Präzision. Mit Winston und D.Va als Tanks neben DPS-Charakteren wie Genji und Tracer und Supportern wie Lucio und/oder Zenyatta stürzten sich diese Teams praktisch auf einmal auf bestimmte Ziele des gegnerischen Teams. Sie stürzten sich im wahrsten Sinne des Wortes ins Getümmel und schalteten sie schnell aus. Diese Teamzusammensetzung war unglaublich stark und wurde in der Wettbewerbsgeschichte von Overwatch eine ganze Zeit lang eingesetzt, so sehr, dass sogar eine Teamzusammensetzung nötig war, die nur zu ihrer Bekämpfung entwickelt wurde.

Meta

"Meta" ist ein Begriff, der verwendet wird, um die optimalste Teamzusammensetzung zu beschreiben, die im aktuellen Zustand des Spiels verfügbar ist. Overwatch hat im Laufe seiner Geschichte durch Balance-Patches mehrere Metas durchlaufen, und einige sind sogar nur durch die überwältigende Stärke eines einzelnen Helden definiert. Im Folgenden werden einige Teamzusammenstellungen vorgestellt, die zu einem bestimmten Zeitpunkt Meta waren, aber immer noch brauchbar sind, wenn sie gut ausgeführt werden.

Triple Tank

Triple-Tanks kamen und gingen in der Geschichte von Overwatch in vielen verschiedenen Formen, aber die berüchtigtste Kombination war die GOATS-Zusammensetzung, benannt nach dem Team, das sie entwickelt hat. Diese Teamzusammensetzung, bestehend aus 3 Tanks und 3 Unterstützungen, war so überwältigend, dass sie Teams überrollte und für wettbewerbsfähige Teams praktisch obligatorisch war. Triple-Tank gab es jedoch schon, bevor GOATS ins Spiel kam; Jahre zuvor bestand Triple-Tank aus 3 Tanks, 1 Dps und 2 Supports. Overwatch hat seitdem viele Änderungen in Bezug auf die Balance und die Regeln vorgenommen, um von dieser Art des Gameplays wegzukommen.

03 Generelle Begriffe und Konzepte

AoE

"AoE" steht für "Area of Effect". Anstatt auf einen einzelnen Feind zu zielen, zielen die Spieler auf einen Bereich, um mehr als einen Feind und sogar die Umgebung zu beeinflussen. Meis ultimative Fähigkeit ist ein Beispiel dafür: Sie lässt jeden, der das Pech hat, in Reichweite zu sein, langsam zu einem Eiszapfen gefrieren.

Backline

Die Backline ist das hintere Ende des Teams. Hier befinden sich in der Regel die Support-Helden, dies ist auch der ideale Ort für gegnerische DPS-Charaktere, die flankieren wollen. Dive-Kompositionen lieben es, in die Backline zu springen und die Supporter oder andere spezifische Ziele zuerst zu isolieren und dann zu eliminieren. Wenn ein Support-Held sagt, dass er Hilfe in der Backline braucht, ist es von größter Wichtigkeit, dass jeder verfügbare Teamkamerad ihm sofort hilft. Durch einen Dive ausgeschaltet zu werden, ist KEIN langsamer Prozess.

CC

"CC" bedeutet "Crowd Control" und wird hauptsächlich zur Beschreibung von Fähigkeiten und Ultimates verwendet, die einen Helden betäuben, einschränken oder vollständig bewegungsunfähig machen. Zu diesen Fähigkeiten gehören McCree's Flashbang, Mei's Primärfeuer, Junkrat's Trap und mehr. Orisa und Zarya haben jeweils eine Fähigkeit, mit der sie sich selbst immun gegen CC machen können, und Zarya kann diese Fähigkeit auch auf einen anderen Helden ausweiten.

Dry Push

Bei einem "Dry Push" startet ein Team einen Angriff mit dem Ziel, das defensive Team zum Einsatz seiner Ultimates zu zwingen, ohne dass das angreifende Team eigene Ultimates einsetzen muss. Auf diese Weise kann das angreifende Team beim nächsten Angriff seinen vollen Vorteil ausspielen, da das defensive Team in einer Ressourcenknappheit steckt.

Feeding

"Feeding" bedeutet, dass ein Spieler das gegnerische Team alleine angreift und dem Feind erlaubt, ihm so viel Schaden wie möglich zuzufügen, ohne dass der "Feeder" irgendetwas Sinnvolles erreicht. Man nennt es Feeding, weil es dem gegnerischen Team erlaubt, eine kostenlose Ultimate-Ladung zu erhalten, ohne das Risiko eines vollständigen Teamkampfes einzugehen. Wenn zum Beispiel ein Roadhog zum Feind rennt und sich ständig selbst heilt, während dieser ihm Schaden zufügt, ist das für das eigene Team eher nachteilig. Obwohl er kämpft und Schaden anrichtet, erhöht er nur die ultimative Aufladung des Gegners, und das praktisch umsonst.

Fill

Wenn ein Spieler für ein Team "einspringt", übernimmt er im Wesentlichen die Rolle, die nicht besetzt ist, nachdem die Mehrheit des Teams ihre Helden ausgewählt hat. Das kann daran liegen, dass er erst spät zum Spiel gestoßen ist, dass er der Flex-Spieler des Teams ist oder dass man sich in einer der vielen Situationen befindet, die eine Umstrukturierung des Teams erfordern.

Flanking

"Flankieren" ist eine Taktik, die in Overwatch (und vielen anderen Teamspielen) verwendet wird, um sich hinter die feindlichen Linien zu schleichen und sie von der Seite oder direkt ihren Rücken anzugreifen. Indem man das Überraschungsmoment nutzt oder Teile des eigenen Teams an der Front ablenkt, kann man mit dieser Taktik Gegner schnell ausschalten, bevor sie überhaupt wissen, dass man da ist.

Focus/Focusing

"Fokussieren" bedeutet, dass ein Team oder der Shot Caller eines Teams ein Ziel/Spieler auswählt und alle anderen dieses Ziel angreifen. Durch die Fokussierung eines Ziels soll sichergestellt werden, dass die Fähigkeiten eines bestimmten Helden nicht genutzt werden oder, dass die Fertigkeiten eines bestimmten Spielers nicht zum Einsatz kommen. Dive-Kompositionen sind dafür besonders gut geeignet, da alle Charaktere in diesem Team auf Mobilität und Effizienz optimiert sind.

Frontline

Die Frontline lässt sich am besten als die Vorreiterposition des Teams beschreiben, d. h. die Helden, die dem Feind direkt gegenüberstehen. Diese Position ist normalerweise den Haupttanks vorbehalten, da sie hier ihre Schilde einsetzen können, um ihre Teamkameraden vor feindlichem Feuer zu schützen.

Full-Hold

Ein Full-Hold liegt vor, wenn es einer verteidigenden Mannschaft gelingt, ihren Anfangspunkt vollständig zu verteidigen und es der angreifenden Mannschaft nicht zu ermöglichen, den ersten Punkt des Spiels zu erzielen.

Hitscan

Overwatch hat viele verschiedene Waffen, aber abgesehen von Nahkampf-fokussierten Helden gibt es 2 Haupttypen von Primärfeuer. Hitscan-Feuer trifft den Gegner sofort, ohne vorauszuschießen oder Bullet-Drop berücksichtigen zu müssen. Wo du hinschießt, triffst du, egal wie groß der Feuerkegel ist. Hitscan bringt eigene Herausforderungen mit sich, z. B. Rückstoß und Schadensabfall. Je länger der Abzug gedrückt wird, desto ungenauer wird die Waffe. Für den Schadensabfall gilt: Je weiter das Geschoss fliegt, desto weniger Schaden verursacht es. Zu den betroffenen Helden gehören Cassidy, Soldier 76 und Wrecking Ball, um nur einige zu nennen.

Over-Extending

Wenn ein Team, nachdem es einen offensiven oder defensiven Kampf gewonnen hat, kontinuierlich aggressiv zum gegnerischen Spawn vordringt. Diese Art von aggressivem Spielstil kann zu einem überwältigenden Gameplay führen oder es dem anderen Team ermöglichen, einen Positionsvorteil gegenüber dem übermäßig expandierenden Team zu erlangen, indem es direkt an dessen Spawn Gegner eliminiert.

Peek/Poke

Ein Spieler bewegt sich beim "peeking" hinter seiner Deckung hin und her und zeigt sich erst, wenn er Schaden anrichten will. Wenn ein Charakter späht, ist er normalerweise weit von beiden Teams entfernt und verursacht so genannten "Poke"-Schaden. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Schaden aus großer Entfernung. Helden wie Widowmaker, Cassidy, Soldier 76 und Ashe zeichnen sich dadurch aus, dass sie Poke-Schaden verursachen.

Peel

"Peel" bedeutet sich zurückzuziehen, einem Teamkameraden helfen, sich aus der Übermacht feindlicher Dives sowie Schaden zu befreien, oder Heldenfähigkeiten einzusetzen, um einem bestimmten Spieler zu helfen. Dies geschieht normalerweise für Tanks, die sich in schwierigen Positionen befinden, oder für Supporter, die ins Visier geraten sind. Ein Beispiel: Wenn das gegnerische Team deine Supporter angreift, können deine Tanks dabei helfen, sie aus der Gefahrenzone zu bringen, indem sie Schilde bereitstellen oder sich an einer anderen Stelle neu aufstellen.

Pocketing

"Pocketing" bedeutet, dass ein Heiler einem anderen Spieler dicht auf den Fersen bleibt und nur ihn heilt oder stärkt. Dadurch wird dieser Spieler oder Held deutlich stärker und schwerer zu besiegen.

Projectile

Projektil-Primärfeuer bedeutet, dass deine Waffe Projektile abschießt, die eine Flugzeit haben, also das Gegenteil von Hitscan. Der einfachste Weg dies zu verstehen, ist durch Helden wie Hanzo und Pharah. Hanzo verschießt Pfeile, die nicht unmittelbar treffen, sondern vorausgezielt werden müssen, um die Entfernung zu berücksichtigen. Das Gleiche gilt für Pharah. Bei ihr müssen die Spieler dorthin schießen, wo sie den Gegner nach ein, zwei Manövern erwarten, wenn sie einen Treffer landen wollen. Ana ist insofern einzigartig, als dass sie ohne Zielfernrohr mit Projektilen schießt, aber mit Zielfernrohr auf Hitscan umschaltet.

Resetting

Wenn ein Team "zurücksetzt", verlässt es einen verlorenen Kampf, damit es sich neu gruppieren kann und nicht noch mehr Verluste oder Nachteile erleidet. Auf diese Weise wird vermieden, dass das gegnerische Team bis zur nächsten Begegnung weitere Vorteile durch "trickling, feeding und staggering" erlangt.

Spawn-Camping

Beim "Spawn-Camping" wird das gegnerische Team direkt an seinen Spawn Ausgängen bekämpft, wobei entweder einzelne Spieler (getrennt von ihrem Team) ausgeschaltet werden oder das gesamte Team zu seinem Spawn zurückgedrängt wird.

Squishy

"Squishy" bezieht sich auf Charaktere mit einem kleinen Gesundheitspool, die relativ schnell getötet werden können. Eine gute Spanne wäre von 150 bis 225, jeder Held über dieser Spanne wird nicht als "squishy" betrachtet.

Staggering

Das "Staggering" des gegnerischen Teams besteht darin, dessen Respawn-Timer nach einem gewonnenen Kampf absichtlich zu desynchronisieren. Dies wird erreicht, indem man einige Gegner länger am Leben lässt und sie dann nach einiger Zeit eliminiert. So wird sichergestellt, dass es länger dauert bis sie sich neu formieren können.

Stalling

"Stalling" bedeutet, dass Spieler nur deshalb am Ziel bleiben, um die Zeit ablaufen zu lassen und das Spiel in die Verlängerung zu bringen. So verschafft sich das Team Zeit, um in den Kampf zurückzukehren, usw. Helden wie Mei, Lucio und Winstons Ultimate sind großartig im "Hinauszögern".

Trickling

"Trickling" ist, wenn ein Team den Feind oder das Objective einzeln oder zumindest sehr sparsam angreift. Diese Art des Spielens führt oft zu Nachteilen, da keine Kämpfe zu gleichen Bedingungen stattfinden, was zu Verlusten und Zeitverschwendung führt. Tut das nicht.

Wipe

Ein "Team Wipe" liegt vor, wenn alle 6 Spieler des Teams nach einem Kampf vollständig erledigt sind. In diesen Situationen gibt es kein Staggering, kein Trickling und kein Feeding, da alle Teammitglieder erst noch respawnen müssen.

Zoning

Diese Strategie wird eingesetzt, um die Position des Gegners zu beeinflussen. Dadurch wird er in bestimmte Richtungen gelenkt oder davon abgehalten, zum Objective vorzudringen. Wenn der Feind beispielsweise zu weit vorstößt und euer Team ihn verlangsamen muss, kann man mittels den Ultimates von D.Va, Cassidy, Soldier 76 und Winston den Feind einkreisen und ihn auseinander treiben oder wegdrängen.

04 Maps und Gamemodi

Back-Capping

"Backcapping" bedeutet, dass sich ein Spieler hinter das gegnerische Team schleicht und versucht dessen Objective unbemerkt zu erledigen. Dieser Trick kann verstärkt werden, wenn das gegnerische Team überfordert ist oder sich voll auf den Kampf gegen die verbleibenden Spieler des Teams konzentriert.

C9

"C9" ist ein beliebter Begriff, der für Cloud 9 steht. Eine C9 tritt auf, wenn ein Team den Kampf in Richtung Objective gewinnt, aber dann "over-extended" oder das Objective vergisst und es nicht schafft, das Objective zu sichern, was zu einer Niederlage führt. Es ist hart ein C9 zu kassieren, aber manchmal müssen wir das hinnehmen.

Chokepoints

Chokepoints sind Teile der Karte, die Engpässe verursachen. Diese Bereiche sind für die verteidigenden Teams von Vorteil, da sie das angreifende Team auf einen konzentrierten Punkt einschränken und es so leichter machen, sie vom Erreichen des Objectives abzuhalten.

King of the Hill

"King of the Hill" oder "KoTH" wird als alternativer Name für Kontrollkarten verwendet. Karten wie Nepal, Ilios und Oasis haben "King of the Hill"-ähnliche Objectives, weshalb sie diesen Namen tragen.

Point/Payload

Die Begriffe "Point" und "Payload" werden je nach Karte zur schnellen Beschreibung des Objectives verwendet. "Point" wird für Objectives verwendet, die eingenommen werden müssen, wie z.B.: 2 CP und KotH. Mit "Payload" wird das bewegliche Objective auf Eskortkarten bezeichnet. Hybride Karten haben sowohl Points als auch Payloads.

Tick

Ticks sind die kleinen Winkel oder V-förmigen Markierungen, die anzeigen wie weit das Team bei der Eroberung eines Objectives gekommen ist. Auf 2CP- oder Hybrid-Karten gibt es Checkpoints für diese Ticks in 3 verschiedenen Abständen vor der vollständigen Einnahme. Bei Payload-Karten zeigen sie einfach an, wie weit man die Payload bewegt hat.

05 Helden

Baby D.Va

"Baby D.Va" bezieht sich darauf, als D.Vas Mech zerstört wird und D.Va selbst aus ihm herausspringt. Sie ist zur Zeit der kleinste Charakter im Spiel.

Boop

"Boop" ist die Abkürzung für Fähigkeiten, die andere wegstoßen können, wie Lucios Soundwave, Reinhardts Charge, usw.

Bubble

"Bubble" ist Zaryas Barriere, eine rosa Blase, die sie und einen Teamkameraden vor CC und temporärem Schaden schützt. Jeder davon absorbierte Schaden lädt Zaryas Waffe auf, um mehr Schaden zu verursachen.

Discord

"Discord" ist Zenyattas Kugel, die den Schaden, den der Gegner erleidet, verstärkt. Dies hilft bei der Koordination von Dive-kompositionen und macht sie effektiver bei der schnellen Eliminierung ihrer Ziele.

(D.Va) Eat

D.Va's Verteidigungsmatrix erlaubt es ihr, die Projektile, Kugeln, Abilities und sogar Ultimates vieler Helden zu löschen oder zu "schlucken". Von Hanzos Pfeilen über Reinhardts Feuerstoß bis hin zu Zaryas Gravitonstoß oder Meis Blizzard - sie kann sie alle verschlingen.

High Noon

"High Noon" bezieht sich auf Cassidys Ultimate, bei dem er "It's High Noon!" sagt, bevor er ihn entfesselt. Er ist kaum zu verfehlen und kann, wenn er nicht durch ein Schild oder ein Lucio/Brigitte-Ultimate abgewehrt wird, ganze Teams auf einen Schlag auslöschen.

Nano

"Nano" ist die Abkürzung für Anas Nanoboost, der in vielen ultimativen Kombos eingesetzt wird. Man denke an die berüchtigte Beyblade oder die klassische Nanoblade.

Pharmercy

"Pharmercy" ist ein populärer Begriff, um eine "pocketing" Mercy auf Pharah zu beschreiben. Der Einsatz dieser Pocket-Strategie macht die beiden zu einem effektiven Duo, das mit Vertikalität und Reichweite unglaubliche Mengen an Schaden anrichten kann.

Res(urrection)

Mercys "Res" ist ein fester Bestandteil des Spiels und hat im Laufe der Metas viele Veränderungen durchgemacht. Die Fähigkeit, einen Teamkameraden in der Hitze des Gefechts zurückzuholen, ist wichtig für das Mercy-Team. Aber ebenso wichtig ist es für die Gegner, sie zu stoppen. Das macht Mercy zum Ziel vieler Team-Fokussierungen und zum ersten Dive-Ziel.

TP/Tele(porter)

Abkürzung für Symmetras Teleporter, wird sowohl für offensive als auch defensive Strategien eingesetzt. Die Fähigkeit, schnell zum Point zurückzukehren oder Lücken sofort zu schließen, ist sehr wirkungsvoll, wenn sie in einem gut koordinierten Team eingesetzt wird.