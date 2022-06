Padel-Tennis: Mit diesen 7 Tipps gelingt der perfekte Einstieg

durch Freunde und oft reichen schon die ersten 10 Minuten aus, um sich Hals über Kopf in den Tennis-Squash-Hybrid zu verlieben. Aber das hat nicht nur Vorteile, denn nicht selten fehlen die Grundkenntnisse, die für eine fehlerfreie und korrekte Spielausführung nötig sind. Und genau deswegen sind wir da: Hier findest du alles, was du wissen musst, bevor du deine ersten Bälle übers Netz donnerst!

Die Wände und Banden sind für Anfänger oft am seltsamsten am Spielfeld -- und das ist ganz normal. Es dauert eine Weile, bis man sich daran gewöhnt hat, dass der Ball über die Wände springen kann und plötzlich die Richtung ändert. Egal ob bei Tennis, Squash oder Padel, die Technik und das Absprungverhalten des Balles sind einfach sehr unterschiedlich und müssen erst kennengelernt werden.

