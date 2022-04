Padel vs. Tennis: Das sind die Unterschiede

Racket vs. Schläger

Schläger, Netz und Ball: Tennis und Padel haben viele Gemeinsamkeiten. Aber nur auf den ersten Blick, denn wenn man etwas genauer hinsieht, stellt man schnell fest, dass es viel mehr Unterschiede gibt, als man denkt. Schauen wir uns das genauer an!

Schläger, Netz und Ball: Tennis und Padel haben viele Gemeinsamkeiten. Aber nur auf den ersten Blick, denn wenn man etwas genauer hinsieht, stellt man schnell fest, dass es viel mehr Unterschiede gibt, als man denkt. Schauen wir uns das genauer an!

Schläger, Netz und Ball: Tennis und Padel haben viele Gemeinsamkeiten. Aber nur auf den ersten Blick, denn wenn man etwas genauer hinsieht, stellt man schnell fest, dass es viel mehr Unterschiede gibt, als man denkt. Schauen wir uns das genauer an!

kleiner als Tennisschläger, dafür bringen sie mehr Gewicht auf die Waage, was natürlich je nach Material variieren kann.

Der Rahmen eines Tennisschlägers darf dagegen eine Gesamtlänge von 73,7 Zentimeter und eine Gesamtbreite von 31,7 Zentimeter nicht überschreiten. Die Schlag- oder Bespannungsfläche darf maximal 39,4 Zentimeter messen (gemessen parallel zur Längsachse des Griffs). Was die Materialien betrifft, so werden die meisten Tennisschläger aus Carbon, Bor oder Kevlar gefertigt, sie können aber auch aus Aluminium, Titan oder Graphit bestehen.

Der Rahmen eines Tennisschlägers darf dagegen eine Gesamtlänge von 73,7 Zentimeter und eine Gesamtbreite von 31,7 Zentimeter nicht überschreiten. Die Schlag- oder Bespannungsfläche darf maximal 39,4 Zentimeter messen (gemessen parallel zur Längsachse des Griffs). Was die Materialien betrifft, so werden die meisten Tennisschläger aus Carbon, Bor oder Kevlar gefertigt, sie können aber auch aus Aluminium, Titan oder Graphit bestehen.

Der Rahmen eines Tennisschlägers darf dagegen eine Gesamtlänge von 73,7 Zentimeter und eine Gesamtbreite von 31,7 Zentimeter nicht überschreiten. Die Schlag- oder Bespannungsfläche darf maximal 39,4 Zentimeter messen (gemessen parallel zur Längsachse des Griffs). Was die Materialien betrifft, so werden die meisten Tennisschläger aus Carbon, Bor oder Kevlar gefertigt, sie können aber auch aus Aluminium, Titan oder Graphit bestehen.

Ein Standard-Padelschläger darf maximal 45,5 Zentimeter lang, 26 Zentimeter breit und 38 Millimeter dick sein. Bei der Herstellung wird aus einer breiten Palette an Materialien gewählt: Glasfaser, Carbon, EVA-Gummi, FOAM oder auch ausgefallenere Stoffe wie Kevlar, Graphen oder sogar Wolfram.

Ein Standard-Padelschläger darf maximal 45,5 Zentimeter lang, 26 Zentimeter breit und 38 Millimeter dick sein. Bei der Herstellung wird aus einer breiten Palette an Materialien gewählt: Glasfaser, Carbon, EVA-Gummi, FOAM oder auch ausgefallenere Stoffe wie Kevlar, Graphen oder sogar Wolfram.

Ein Standard-Padelschläger darf maximal 45,5 Zentimeter lang, 26 Zentimeter breit und 38 Millimeter dick sein. Bei der Herstellung wird aus einer breiten Palette an Materialien gewählt: Glasfaser, Carbon, EVA-Gummi, FOAM oder auch ausgefallenere Stoffe wie Kevlar, Graphen oder sogar Wolfram.

Tennis- und Padelplätze unterscheiden sich hauptsächlich in ihren Dimensionen, aber das ist nicht alles: Während Tennisplätze wesentlich größer sind, sind Padelplätze von vier Wänden umgeben, die in das Spiel integriert werden.

Tennis- und Padelplätze unterscheiden sich hauptsächlich in ihren Dimensionen, aber das ist nicht alles: Während Tennisplätze wesentlich größer sind, sind Padelplätze von vier Wänden umgeben, die in das Spiel integriert werden.

Tennis- und Padelplätze unterscheiden sich hauptsächlich in ihren Dimensionen, aber das ist nicht alles: Während Tennisplätze wesentlich größer sind, sind Padelplätze von vier Wänden umgeben, die in das Spiel integriert werden.

Der Tennisplatz, der ebenfalls in der Mitte durch ein Netz getrennt ist, ist auch rechteckig und misst 23,77 x 8,23 Meter, wobei das Feld für Doppelspiele seitlich auf 10,97 Meter erweiterbar ist. Gespielt wird entweder auf Sand, Rasen oder Kunstbelag.

Der Tennisplatz, der ebenfalls in der Mitte durch ein Netz getrennt ist, ist auch rechteckig und misst 23,77 x 8,23 Meter, wobei das Feld für Doppelspiele seitlich auf 10,97 Meter erweiterbar ist. Gespielt wird entweder auf Sand, Rasen oder Kunstbelag.

Der Tennisplatz, der ebenfalls in der Mitte durch ein Netz getrennt ist, ist auch rechteckig und misst 23,77 x 8,23 Meter, wobei das Feld für Doppelspiele seitlich auf 10,97 Meter erweiterbar ist. Gespielt wird entweder auf Sand, Rasen oder Kunstbelag.

Das Padelfeld ist ein Rechteck von 10 x 20 Metern, das in der Mitte durch ein Netz getrennt ist. Die Spielfeldoberfläche kann aus Beton und Zement, Kunstrasen oder Teppich bestehen, in den Farben grün, blau oder bräunlich. Das auffälligste Merkmal auf Padelplätzen sind jedoch die Wände rundherum (mit einer Mindesthöhe von jeweils 3 Metern). Die Wände, die während eines Spiels aktiv angespielt werden, können aus Glas, Plexiglas oder Beton bestehen.

Das Padelfeld ist ein Rechteck von 10 x 20 Metern, das in der Mitte durch ein Netz getrennt ist. Die Spielfeldoberfläche kann aus Beton und Zement, Kunstrasen oder Teppich bestehen, in den Farben grün, blau oder bräunlich. Das auffälligste Merkmal auf Padelplätzen sind jedoch die Wände rundherum (mit einer Mindesthöhe von jeweils 3 Metern). Die Wände, die während eines Spiels aktiv angespielt werden, können aus Glas, Plexiglas oder Beton bestehen.

Das Padelfeld ist ein Rechteck von 10 x 20 Metern, das in der Mitte durch ein Netz getrennt ist. Die Spielfeldoberfläche kann aus Beton und Zement, Kunstrasen oder Teppich bestehen, in den Farben grün, blau oder bräunlich. Das auffälligste Merkmal auf Padelplätzen sind jedoch die Wände rundherum (mit einer Mindesthöhe von jeweils 3 Metern). Die Wände, die während eines Spiels aktiv angespielt werden, können aus Glas, Plexiglas oder Beton bestehen.

© Carmen Mandato/Getty Images for Laver Cup

Der wohl größte Unterschied liegt jedoch zweifellos in der Integration der Wände bei Padel, worin die wahre Magie dieses Sports liegt.

Der wohl größte Unterschied liegt jedoch zweifellos in der Integration der Wände bei Padel, worin die wahre Magie dieses Sports liegt.

Der wohl größte Unterschied liegt jedoch zweifellos in der Integration der Wände bei Padel, worin die wahre Magie dieses Sports liegt.

Einer der wichtigsten Unterschiede liegt im Aufschlag. Bei Padel erfolgt die Angabe durch Aufspringen des Balls, der nicht höher als hüfthoch abspringen darf, bevor er ins andere Feld geschlagen wird. Beim Tennis hingegen wird der Aufschlag von oben ausgeführt, indem der Ball hoch geworfen und über dem Kopf in der Luft getroffen wird.

Einer der wichtigsten Unterschiede liegt im Aufschlag. Bei Padel erfolgt die Angabe durch Aufspringen des Balls, der nicht höher als hüfthoch abspringen darf, bevor er ins andere Feld geschlagen wird. Beim Tennis hingegen wird der Aufschlag von oben ausgeführt, indem der Ball hoch geworfen und über dem Kopf in der Luft getroffen wird.

Einer der wichtigsten Unterschiede liegt im Aufschlag. Bei Padel erfolgt die Angabe durch Aufspringen des Balls, der nicht höher als hüfthoch abspringen darf, bevor er ins andere Feld geschlagen wird. Beim Tennis hingegen wird der Aufschlag von oben ausgeführt, indem der Ball hoch geworfen und über dem Kopf in der Luft getroffen wird.