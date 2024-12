Padel-Tipps für den Winter: Worauf es wirklich ankommt

Padel im Winter zu spielen, bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich: kältere Temperaturen, geringerer Ballabsprung und möglicherweise rutschige Plätze. Mit der richtigen Herangehensweise kannst du jedoch dein Bestes geben und dir sogar einen Vorteil verschaffen. Hier erfährst du, wie du dein Spiel anpassen kannst, um auch im Winter deine Topform abrufen zu können.

01 Das richtige Padel-Equipment

Ein Longsleeve-Shirt kann wahre Wunder wirken © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Die richtige Ausrüstung kann über den Erfolg oder Misserfolg deiner Padel-Performance im Winter entscheiden. Beginnen wir bei der Kleidung. Ziehe Thermounterwäsche oder Kompressionskleidung an, die die Muskeln warm hält und gleichzeitig eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit bietet. Eine feuchtigkeitsableitende Basisschicht verhindert Schweißbildung, während eine leichte, isolierte Jacke oder ein langärmeliges T-Shirt Wärme spendet, ohne zu dick aufzutragen.

Auch das Schuhwerk ist wichtig! Achte darauf, dass die Sohlen deiner Padel-Schuhe ein gutes Profil und Grip haben, damit du auf feuchten Plätzen nicht ausrutschst. Überprüfe deine Schuhe regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen - mit abgenutzten Schuhen auf rutschigem Untergrund zu spielen, führt zu erhöhter Verletzungsgefahr.

Und schließlich ist Flüssigkeitszufuhr auch bei kalten Temperaturen wichtig. Bei niedrigeren Temperaturen verspürst du vielleicht nicht so viel Durst, aber dein Körper verliert trotzdem Flüssigkeit durch Schweiß. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr trägt dazu bei, dass du dich besser konzentrieren kannst und während des gesamten Spiels energiegeladen bleibst.

Regelmäßige Flüssigkeitszufuhr ist auch im Winter wichtig © Jure Makovec / Red Bull Content Pool

02 Wärm dich gründlich auf

Richtiges Aufwärmen ist das ganze Jahr über wichtig, aber im Winter sogar noch mehr! Kältere Temperaturen können die Muskeln versteifen und sie anfälliger für Verletzungen wie Zerrungen machen. Ein gut strukturiertes Aufwärmprogramm bereitet deinen Körper auf ein intensives Match vor und verbessert die Beweglichkeit, Reaktionsgeschwindigkeit und allgemeine Performance auf dem Court.

Beginne mit leichten Herz-Kreislauf-Aktivitäten wie Joggen um den Platz oder kurzen, schnellen Sprüngen. Das erhöht deine Herzfrequenz und steigert die Durchblutung deiner Muskeln. Anschließend machst du dynamische Dehnübungen, die am besten bestimmte Padel-Bewegungsmuster simulieren. Beinschwünge, Ausfallschritte und Side Shuffles eignen sich hervorragend, um deinen Unterkörper zu aktivieren, während Armkreisen und Rumpfdrehungen deinen Oberkörper auflockern. Füge Beweglichkeitsübungen wie Knöchel- und Handgelenksdrehungen hinzu, um deine Gelenke aufzuwärmen.

Nimm dir zum Schluss ein paar Minuten Zeit, um padelspezifische Übungen zu machen. Leichte Ballwechsel mit deinem Partner in einem langsameren Tempo sind eine gute Möglichkeit, dich an die volle Spielintensität heranzutasten und dein Muskelgedächtnis zu stärken. Ein ordentliches Aufwärmen beugt nicht nur Verletzungen vor, sondern hilft dir auch, vom ersten Punkt an voll durchzustarten.

03 Passe dein Spiel an die Kälte an

Mit gut gespielten Lobs kannst du dein Gegenüber in Bedrängnis bringen © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Das kalte Wetter im Winter hat einen großen Einfluss darauf, wie sich der Spielball verhält. Bei kälteren Temperaturen verlieren die Bälle an Sprungkraft und werden weniger aktiv, was die Ballwechsel verlangsamt. Diese Veränderung erfordert eine Anpassung deines Spielstils, um die Kontrolle zu behalten und die Fehler der Gegner:innen auszunutzen.

Sei wählerischer mit deinen Smash-Angriffen! Bei wärmeren Bedingungen kann ein gut geschlagener Schmetterball hoch von der Rückwand abprallen, so dass es für den oder die Gegner:in schwierig ist, ihn zurückzuschlagen. Im Winter hingegen prallt der Ball nicht so stark ab, so dass es für deine:n Gegner:in einfacher ist, den Ball zurückzuholen und einen Gegenangriff zu starten. Versuche daher, den Ball eher konservativ in Richtung der Füße zu spielen, anstatt Winner zu schlagen.

Auf der Rückschlagseite solltest du im Winter viel mit Lobs arbeiten. Bei einem langsameren Ball können gut platzierte Lobs deine:n Gegner:in in den hinteren Teil des Spielfelds drängen und ihn oder sie zu einem defensiven Return zwingen. Ein hoher, weiter Lob kann aggressive Gegner:innen neutralisieren und dir Möglichkeiten für einen Angriff am Netz eröffnen. Außerdem solltest du langsamere, kontrolliertere Schläge machen, wenn du von hinten spielst, und dich eher auf Präzision und Beständigkeit als auf pure Power konzentrieren.

Kältere Temperaturen machen erfolgreiche Smashes schwieriger © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Bonustipp: Kannst du Padel im Regen spielen?

Ob man Padel im Regen spielen kann, hängt davon ab, wie stark der Regen ist. Ein leichter Nieselregen ist kein Problem, vorausgesetzt, der Platz bleibt sicher und der Ball wird nicht aufgeweicht. Wenn du dich entscheidest, bei solchen Bedingungen zu spielen, sei vorsichtig mit deiner Beinarbeit, um ein Ausrutschen zu vermeiden, und konzentriere dich darauf, den Ball mit kürzeren, präziseren Schlägen zu kontrollieren.

Bei starkem Regen zu spielen, ist dagegen nicht empfehlenswert. Padelbälle saugen sich schnell mit Wasser voll, werden dadurch schwerer und haben weniger Sprungkraft, was den Spielrhythmus stören und zu Verletzungen an Ellbogen oder Schulter führen kann. Außerdem können nasse Schläger und feuchte Griffe rutschig werden, was deine Kontrolle und Schlagkraft beeinträchtigt und deine Ausrüstung beschädigt.

Vor allem aber können nasse Plätze gefährlich sein. Rutschige Oberflächen erhöhen das Risiko von Stürzen und Verletzungen, von verdrehten Knöcheln bis hin zu schwereren Unfällen. Bei starkem Regen ist es sicherer, dein Spiel zu verschieben oder in die Halle zu wechseln.

Padel im Winter kann genauso aufregend sein wie im Sommer -- wenn du gut vorbereitet bist. Zieh dich warm an, wärme dich gründlich auf, passe dein Spiel den Bedingungen an und behalte das Wetter im Auge. Egal, ob Hitze oder Kälte, eines gilt immer: Bleib am Ball!