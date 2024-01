Palworld Guide: Die 7 besten Tipps und Tricks für den Start

Eine Prise Pokémon, eine gehörige Portion Survival und ein Hauch The Legend of Zelda bescherten Palworld einen unglaublichen Early-Access-Start auf Steam , bei dem der Titel einen Rekord nach dem anderen pulverisierte und sich binnen 40 Stunden mehr als drei Millionen Mal verkaufte . Wer dem Hype folgen und sich in das Spiel stürzen will, findet in unserem Palworld Guide die besten Tipps und Tricks für den Einstieg .

01 Die ersten Stunden in Palworld

Wer mag, kann Palworld sogar im Online-Koop gemeinsam spielen. © Pocketpair

Zu Spielbeginn erwacht ihr in einer Höhle, von der aus ihr euer Abenteuer startet. Dabei gilt es, zunächst Ressourcen wie Stein und Holz zu sammeln , um eure ersten Items craften zu können.

Konzentriert euch zunächst vor allem auf diese beiden Ressourcen, da ihr weitere wie Erz und Co erst deutlich später benötigt und euer Inventar stark begrenzt ist .

Auch Beeren und Paladium Fragments sind zunächst wichtig , um eure Gesundheit aufzustocken und Pals fangen zu können.

02 Erhöht zunächst euer Gewicht

Die Hauptfigur in Palworld weist verschiedene Stats auf, die unterschiedliche Zwecke erfüllen. HP erhöht eure Gesundheit, Attack euren Angriffsschaden und Stamina eure Ausdauer beim Klettern oder Rennen.

Die ersten Fertigkeitspunkte sind allerdings im Wert „Weight“, also „Gewicht“ am besten aufgehoben. Dies erlaubt es euch, mehr Materialien bei euch zu tragen , die ihr für die Herstellung eurer Basis und sämtlicher Items benötigt.

Packt die ersten Punkte also in diesen Wert, bis ihr keine Probleme mehr habt und konzentriert euch dann eher auf Stamina und HP. Schon relativ schnell könnt ihr die Pals nutzen, um euch beim Sammeln von Ressourcen und der Verwertung zu unterstützen.

03 Die besten Pals für den Start

Schon wenige Schritte nach der Starthöhle stoßt ihr auf die ersten Pals , die namensgebenden Tierchen, die in Palworld zahlreich Aufgaben erledigen – 113 verschiedene davon gibt es im Game zu finden . Diese helfen euch im Kampf, unterstützen euch in eurer Basis und warten mit vielen weiteren Vorteilen auf.

Das Pal Cattiva trägt Vorräte und hilft beim Bauen © Pocketpair

Für das Fangen von Pals erhaltet ihr eine Menge Erfahrungspunkte. Einen XP-Bonus erhaltet ihr zudem, wenn ihr zehn Pals einer Sorte gefangen habt . Während es durchaus Sinn macht, in den ersten Spielstunden auf Monsterjagd zu gehen und euch die Tierchen zu sichern, gibt es einige Pals, die sich mehr lohnen als andere.

Da wären beispielsweise die Katzen-ähnlichen Cattiva , die sich in eurer Basis als äußerst nützlich erweisen . Sie helfen beim Bauen und können Vorräte tragen. Drei oder vier davon solltet ihr auf jeden Fall fangen und in eurer Base einsetzen.

Lamball hilft ebenfalls beim Bauen, Reparieren, Transportieren und Sammeln und ist eines der besten Starter-Pals im Spiel. Zudem liefert es euch Wolle, die ihr für Kleidung und mehr benötigt. Auch Flopie lohnt sich , da es neben Handwerk und Sammeln auch beim Aussäen helfen und Arzneimittel herstellen kann.

Chikipi hingegen legt Eier, die euch als Nahrung dienen . Foxparks kann Lagerfeuer entzünden, was euch vor allem in den ersten Stunden beim Kochen hilft.

Schaut euch dafür im Menü die Fähigkeiten der Pals an. Dort lest ihr nach, was die Kreaturen besonders gut können. Also beispielsweise Handwerk, Transport oder Farmarbeiten.

04 Pals fangen und Pal Spheres bauen

Um Pals überhaupt erst fangen zu können, benötigt ihr eine sogenannte Pal Sphere – das Pendant zum Pokéball in den Pokémon-Spielen. Diese könnt ihr in Palworld selbst herstellen . Alles, was ihr dafür benötigt, sind Paladium-Bruchstücke , die ihr an verschiedenen Orten finden könnt.

Die Pal Spheres benötigt ihr, um die namensgebenden Wesen fangen zu können. © Pocketpair

Im Startgebiet gibt es beispielsweise eine Reihe brauner Steinhaufen , die beim Abbauen selten die Bruchstücke beinhalten können. Garantiert fündig werdet ihr in den blau schimmernden Erzvorkommen , die ihr ebenfalls im Startgebiet findet. Damit ihr diese abbauen könnt, solltet ihr zunächst eine Werkbank samt einer Steinernen Spitzhacke gebaut haben.

Für eine Pal Sphere braucht ihr die folgenden Materialen:

1x Paladium-Bruchstück

5x Holz

5x Stein

Habt ihr die Sphäre, könnt ihr euch auch schon auf die Suche nach Pals machen. Achtet darauf, immer einen großen Vorrat an Pal Spheres im Rucksack zu haben, wenn ihr die Welt erkundet.

Geschwächte Pals lassen sich leichter fangen. © Pocketpair

Diese solltet ihr zunächst bekämpfen, bis ihr Lebensbalken deutlich gesunken ist . Das erhöht die Chance, sie einfangen zu können. Eine höhere Wahrscheinlichkeit zum Fangen habt ihr zudem, wenn ihr die Kreaturen von hinten angreift.

05 Baut eure erste Basis

Habt ihr Ressourcen und erste Pals gesammelt, solltet ihr damit beginnen, euer erstes Lager aufzuschlagen , in dem ihr Gebäude und Stätten bauen, nachts schlafen und eure Helferlein einspannen könnt.

Im späteren Spielverlauf können eure Pals die Basis allein am Laufen halten © Pocketpair

Wo ihr dies tut, ist dabei zunächst relativ egal. Achtet jedoch bei eurer ersten Basis darauf, dass genügend Ressourcen wie Holz und Stein (sowie Paladium) in unmittelbarer Nähe sind. Später könnt ihr das meiste davon dank Holzfällern und Steinbruch selbst herstellen.

Beginnt mit einem Haus und ersten Crafting-Stationen. Doch steckt nicht zu viel Energie in die erste Base, es wird nicht eure einzige sein. Allerdings bleibt ihr idealerweise so lange in eurer ersten Basis , bis die Fertigungskette durch eure Pals von allein läuft und ihr genügend neue Ausrüstung gecraftet habt, um in neuen Gebieten standhalten zu können.

Tipp: Auf der Website Palworld.gg findet ihr eine interaktive Karte, auf der Pals, Bosse, Türme und vieles mehr eingezeichnet sind.

06 Fangt alle glänzenden Pals

Neben den normalen Pals gibt es auch glänzende Versionen , die… nun ja… glitzern und an einem Sternchen-Symbol zu erkennen sind. Sie sind nicht nur größer als die normale Version eines Pals, sondern haben auch mehr Lebenspunkte, sowie stärkere Fähigkeiten .

Diese sogenannten Lucky Pals erweisen sich im Kampf oder in eurer Basis als enormer Vorteil. Lasst euch die glänzenden Pals also keinesfalls durch die Lappen gehen.

07 Verschiedene Pals an Tag und Nacht

Jedes Pal wartet mit eigenen Attacken, Stärken und Schwächen auf. © Pocketpair

Es kann durchaus verlockend sein, euch des Nachts in Palworld in das eigene Bett zu legen und die Zeit bis zum nächsten Tag zu überspringen. Dennoch kann es sich für euch lohnen, auch nachts auf Streifzug zu gehen , denn einige der Pals tauchen nur nachts auf und können tagsüber nicht gefunden werden.

Vor allem Pals des Typs Schatten wie Daedream oder Depresso findet ihr nur, wenn ihr euch in der Dunkelheit raus wagt. Nehmt dann am besten Fackeln mit auf euer Abenteuer.