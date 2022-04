Paper Wings-Guide: In 6 Schritten zum leistungsstarken Papierflieger

-Piloten eine Menge zu lernen, schaffen sie es doch, aus einem einzigen Stück A4-Papier wahre Kunstflug-Modelle zu schaffen - ohne Kleber, ohne Zerreißen des Papiers. Am Ende braucht es nur ein paar präzise Faltschritte, die herausragende Resultate zur Folge haben. So schaffte es der Australier Cameron Clark im Jahr 2019 auf diese Weise etwa die Kategorie "Airtime" mit 13.33 Sekunden zu gewinnen, während der US-Amerikaner Jake Hardy mit 56,61 Metern die "Distance"-Kategorie für sich entschied.

In vielen Fällen beginnen die Piloten damit, auf ein grundlegendes Design zurückzugreifen, dieses zu perfektionieren und erst dann ihre individuellen Modifikationen zu verarbeiten, mit denen sie aus der Menge herausstechen wollen. Wir stellen dir eines dieser Basis-Designs vor, das den Sweet-Spot auf optimale Weise trifft: Es ist solide und ausbalanciert, während es voll und ganz auf die Flugperformance ausgerichtet ist. Daneben greifst du damit auf ein gutes Fundament zurück, das du mit deinen innovativen Ideen aufwerten kannst.

