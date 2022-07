Parallel II: Die ultimative MTB-Party mit Brandon Semenuk und Kade Edwards

Es gibt Projekte da draußen, die so gut sind, dass du am besten alles stehen und liegen lässt, um es dir zu Gemüt zu führen - und dieser Edit ist definitiv so eines. Also, steck dir die Kopfhörer ins Ohr, täusche eine Badezimmerpause vor und drück oben auf Play - "Parallel II" ist endlich da und hier erlebst du das Sequel in all seiner Glorie!