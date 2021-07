Bike-Check: Das ist das BMC-Mountainbike von Pauline Ferrand-Prévot

gehört zu den größten Bike-Athletinnen unserer Zeit. In ganzen drei Rad-Disziplinen ist ihre Erfolgsbilanz auf einem Level, bei dem nur wenige mithalten können: Mountainbike-Cross-Country, Rennrad auf Asphalt und Cyclo-Cross. Im Cross-Country ist sie dreimalige Weltmeisterin, während sie den Titel auch in den anderen beiden Disziplinen bereits holen konnte.

Für das "Panther One" - so der Name von Ferrand-Prévots Bike - ließ sich No Curves vom berühmten Regenbogen-Trikot inspirieren, das von den Weltmeistern getragen wird. Zudem bildet das Design auch die Berge und das raue Terrain, in dem die Mountainbiker unterwegs sind, ab. Das "Panther" repräsentiert die Dualität, die Ferrand-Prévot als Athletin auszeichnet: die ruhige und fokussierte Herangehensweise in der Vorbereitung und die Angriffslust im Wettbewerb.