Payson McElveens Trip durch Island zelebriert den menschlichen Kampfgeist

Payson McElveens Lust auf Abenteuer hat ihn um die ganze Welt gebracht. Während manche dieser Trips die Wunder unseres Planeten in den Mittelpunkt stellen, geht es bei den anderen darum, die Grenzen des menschlichen Kampfgeistes kennenzulernen. Am besten fallen aber jene aus, die beides miteinander vereinen, was definitiv auf seine Fahrt quer durch Island im letzten September zutrifft: 413 Kilometer auf den unnachgiebigsten Straßen der Welt in einem Push standen auf dem Programm - und das in Bestzeit.

Seine Fahrt dauerte 19 Stunden und 45 Minuten, die Temperaturen fielen daneben so kalt aus, dass McElveen währenddessen das Gefühl in seinen Händen vollständig verlor, und die Straßen waren dermaßen uneben, "dass sie dir beinahe die Zähne wie mit einem Presslufthammer herausschlugen". Es ist der erste Versuch, Island an einem einzigen Tag zur Gänze zu durchqueren. Am Ende blieb für McElveen ein Erlebnis übrig, das er niemals vergessen wird.

Sieh dir McElveens Projekt in "Cycling Around the World" oben an und erlebe das Abenteuer aus erster Hand.

Payson McElveen © Evan Ruderman

Fans von "Game of Thrones" werden die Landschaft Islands wiedererkennen, in der das vulkanische Terrain so magisch wirkt, als würde es einer anderen Welt entstammen. Island ist daneben der einzige Ort der Erde, an dem das Aufeinandertreffen der tektonischen Platten mit freiem Auge erkennbar ist. Der Großteil des Landes ist unbewohnt, womit verlassene Felsplateaus, Berggipfel und Eisfelder das Gesamtbild bestimmen.

01 Die Vorbereitung

FAKT Zur Geographie Islands Island beheimatet 30 aktive vulkanische System und 11.000 Quadratkilometer Gletschereis.

McElveen bereitete sich auf seine Fahrt vor, indem er, sein Partner und einige Kumpel - darunter Adventure-Fotograf Chris Burkard - eine 1.125 Kilometer lange Tour an den Westfjords unternahmen - die er nur 48 Stunden vor seinem Versuch absolvierte. Auch wenn die Reise an die Substanz ging, ermöglichte sie ihm einen wichtigen Einblick in das Terrain auf seiner Route durch Island.

"Die Tour, die wir eine Woche zuvor unternahmen, war wirklich hilfreich, um mit der Umgebung in Berührung zu kommen und sie kennenzulernen", erklärt er. "Ich wusste, was ich einpacken muss, und war mit meinem Bike-Setup super zufrieden."

McElveen bereitet sich auf ein einmaliges Abenteuer durch Island vor. © Evan Ruderman

Indem er sich klarmachte, wie brutal das isländische Vulkangestein sein kann, entschied er sich dazu, die robustesten 50cc Maxxis Rambler-Reifen zu montieren, die er zur Verfügung hatte: "Ich dachte mir, das sei vielleicht etwas übertrieben, aber am Ende war ich froh darüber. Die Felsen waren um einiges größer und kantiger, als ich erwartet hatte."

Auch wenn die Fahrt selbst "extrem unangenehm" ausfiel, ist McElveen überzeugt, dass das richtige Bike-Setup essenziel war. Er würde es im Nachhinein wieder genauso angehen.

Mehr über McElveens Westfjords-Trip hörst du im Podcast "The Adventure Stache":

02 Eine veränderte Route

McElveen auf rauem, isländischem Terrain. © Evan Ruderman

McElveens Fahrt begann damit, dass er die Route in letzter Minute umplanen musste: "Das Wetter brachte eine Menge Gletschereis zum Schmelzen, was für eine regelrechte Flut sorgte, womit die Ost-Route nicht mehr befahrbar war. In der Nacht vorher plante ich um und richtete mich nach Westen aus. Die Route war schneller und es gab mehr Straßen zu befahren. Dennoch, mir wurde dadurch bewusst, dass du im Vergleich zur isländischen Natur nichts bist und auf alles vorbereitet sein musst."

Mit der neuen Route im Kopf fuhr McElveen um vier Uhr in der Früh los. Ein langer, steiler Climb raus aus Akureyri war die erste große Herausforderung seiner Fahrt, die ihm eine erste Idee davon gab, was ihn in den nächsten 15 Stunden erwarten würde.

03 Das Plateau

Sobald McElveen das Highland-Plateau inmitten des Landes erreicht hatte, realisierte er, warum noch kein anderer diese Fahrt gemacht hatte. In der Theorie hätte das flache Terrain schneller sein müssen, doch die Straßen waren "ausgewaschen und holprig bis zum Geht-nicht-mehr, sodass sie dir beim Fahren beinahe die Zähne herausprügelten".

McElveen passte den Druck seiner Reifen an und hoffte darauf, dass die Dinge etwas angenehmer über die Bühne gehen würden, während er durch die einzigartige Landschaft fuhr und gleich einmal auf jede Menge Gegenwind traf. Angenehm sollte es so gar nicht werden und während die Temperaturen fielen und der Regen kam, legte er sich rein, um die geplanten sieben bis acht Stunden im Hochland zu durchstehen.

Die Straßen hatten mit McElveen keine Gnade. © Evan Ruderman Die Straßen waren ausgewaschen und holprig bis zum Geht-nicht-mehr. Payson McElveen

Während der Passage auf dem Plateau musste er auch zwei Flüsse überqueren. Nach dem die Temperaturen denkbar tief ausfielen, waren nasse Socken keine Option, also zog er sich die Schuhe aus und watete mit Neopren-Stiefeln ans andere Ufer.

Dazwischen traf McElveen auf einen anderen Radfahrer: Marc aus Barcelona. Er freute sich darüber, für lange Gespräche blieb jedoch keine Zeit und schnell machten sich beide wieder auf, um ihre jeweilige Reise zu bestreiten.

Payson McElveen trotzt eisigen Temperaturen, um sein Ziel zu erreichen. © Evan Ruderman

Wenig überraschend fror McElveen, obwohl er seine Kleidung an die Bedingungen in Island angepasst hatte. Trotz spezieller Handschuhe waren vor allem seine Hände ein Problem.

"Ich bremste mit allen Fingern. Die Gangschaltung bediente ich mit meinen Knöcheln. Ich konnte nicht in meine Taschen greifen oder irgendwelche Snacks öffnen", erinnert er sich.

Ohne zu essen würde McElveen in die Bredouille kommen, doch die einzige Option, sich warm zu halten, bestand darin, weiterzumachen: "Ich wusste, dass die Temperaturen, sobald ich das Plateau hinter mir lassen würde, steigen werden. Diesen Punkt legte ich mir mental als Ziellinie zurecht."

04 Der letzte Push

Das Ende des Plateaus lag dennoch noch 160 Kilometer von seinem tatsächlichen Ziel entfernt. Sobald er die Abfahrt vom Plateau nahm, verbrachte McElveen beinahe 30 Minuten damit, mit seinen gefrorenen Fingern und den Snacks zurechtzukommen. Es war schmerzhaft, "frustrierend und alles ging so langsam voran", gibt er im Nachhinein zu.

McElveen geht an seine Grenzen. © Evan Ruderman

Als er an die Küstenstraße kam, musste er seine Route erneut umplanen und einen 65 Kilometer langen Umweg nehmen, da der Wind Probleme machte. Trotz der vielen Hindernisse, die Island ihm bereitet hatte, begann er sich besser zu fühlen: "Die Kalorien machten sich bemerkbar, die Temperaturen stiegen und der Regen war nur mehr sporadisch spürbar. Ich stand unter Feuer. Ich fühlte mich wie ein Rockstar."

Als er am schwarzen Sandstrand von Vik ankam, zitterte McElveen nicht mehr, sondern er lächelte. Nicht jede 20-stündige Fahrt endet mit einem dermaßen positiven Gefühl und vielleicht liegt darin auch der Grund, warum er ab diesem Zeitpunkt eine ganz besondere Verbindung mit Island fühlte. Auch wenn es nicht die längste oder härteste Fahrt war, die er jemals gemacht hat, baute er eine Connection zur Geschichte der isländischen Landschaft auf.

"Mir wurde bewusst, dass das etwas ist, was du den Rest deines Lebens in Erinnerung behalten wirst", meint er. "Die Wikinger haben die Highlands tausende Jahre lang alleine aus eigener Kraft durchquert. Mein eigenes Zeichen in der Geschichte dieses Landes zu hinterlassen, fühlte sich in diesem Moment so bedeutungsvoll an."

Der Blick, der dir sagt, dass das Ende nahe ist. © Evan Ruderman

Sobald sie wieder zuhause angekommen waren, begannen McElveen und sein Partner die Karten auszubreiten und die nächste Route in einem neuen Land zu planen.

"Wenn es möglich ist, möchte ich gerne eine pro Jahr machen", sagt er abschließend.