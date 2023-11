Pedro Acosta: 6 Geheimnisse über den frisch gebackenen Moto2-Weltmeister

Pedro Acosta A Red Bull Rookies Cup winner and Moto3™ champion in his debut season, Spanish rider Pedro Acosta's ability on a bike is undoubted.

Der Sohn eines Fischers aus Mazarrón in der spanischen Region Murcia trägt einen Hai auf seinem Helm, der auch auf dem Boot seines Vaters zu sehen ist. "Mein Vater hat mir ein Logo gemacht, als ich anfing, und das trage ich auch heute noch. Er hat mir auch einen Namen gemacht, den ich auf meinem Anzug habe. Manche Leute sagen, er sei hässlich, aber mein Vater hat ihn für mich gemacht, als ich sechs Jahre alt war. Was soll ich also tun? Ihn jetzt ändern? Nein, er wird immer da sein, ob es nun schön ist oder nicht."

