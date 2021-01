Der Mann aus dem Meer: Die besten Videos von Philip Köster

s Eltern treffen eine existenzielle Entscheidung: Sie packen ihre Sachen in Hamburg und ziehen nach Playa de Vargas auf Gran Canaria, um eine Surf-Schule zu eröffnen. 14 Jahre später kommt Philip auf die Welt - ein fünfmaliger Weltmeister war geboren!

Philip wuchs keine 100 Meter vom Meer entfernt auf, es wird mit all seinen Eigenschaften zu seinem Zuhause. Im Kindesalter zieht es ihn immer öfters ins Wasser und er beginnt mit dem Windsurfen: „Schon mit acht Jahren war mir klar, dass ich Windsurfen lernen wollte. Kein Wunder, ich sah ja täglich bei den Schularbeiten die Windsurf-Action direkt vor meinem Fenster", erinnert er sich. „Das Wasser war ohnehin schon immer mein liebstes Element. Ich brauche keine Motivation von außen. Ich bin selbst motiviert, sobald ich das Meer und die Wellen sehe"

Philip wuchs keine 100 Meter vom Meer entfernt auf, es wird mit all seinen Eigenschaften zu seinem Zuhause. Im Kindesalter zieht es ihn immer öfters ins Wasser und er beginnt mit dem Windsurfen: „Schon mit acht Jahren war mir klar, dass ich Windsurfen lernen wollte. Kein Wunder, ich sah ja täglich bei den Schularbeiten die Windsurf-Action direkt vor meinem Fenster", erinnert er sich. „Das Wasser war ohnehin schon immer mein liebstes Element. Ich brauche keine Motivation von außen. Ich bin selbst motiviert, sobald ich das Meer und die Wellen sehe"

Philip wuchs keine 100 Meter vom Meer entfernt auf, es wird mit all seinen Eigenschaften zu seinem Zuhause. Im Kindesalter zieht es ihn immer öfters ins Wasser und er beginnt mit dem Windsurfen: „Schon mit acht Jahren war mir klar, dass ich Windsurfen lernen wollte. Kein Wunder, ich sah ja täglich bei den Schularbeiten die Windsurf-Action direkt vor meinem Fenster", erinnert er sich. „Das Wasser war ohnehin schon immer mein liebstes Element. Ich brauche keine Motivation von außen. Ich bin selbst motiviert, sobald ich das Meer und die Wellen sehe"

Sieg beim World Cup auf Teneriffa. Er wird Siebter in der Gesamtwertung.

2014: Sieg beim World Cup auf Teneriffa. Er wird Siebter in der Gesamtwertung.

2014: Sieg beim World Cup auf Teneriffa. Er wird Siebter in der Gesamtwertung.

Ein Wunderkind wird zum ersten Mal Weltmeister