Waffen, Utility und Taktik: So gewinnt ihr Pistol-Rounds in CS2

Wie der Kickoff zum Football gehören die Pistolenrunden seit jeher zu Counter-Strike und entscheiden über einen guten oder schlechten Start ins Spiel. Wer hier gewinnt, nimmt das Momentum mit. Durch die Einführung des MR12-Systems in CS2 sind sie nun noch wichtiger geworden. Eine goldene Strategie gibt es zwar nicht, jedoch können euch die folgenden Tipps den nötigen Vorteil verschaffen, um in der ersten Runde die Überhand zu behalten.

Die Glock-18 der T-Seite verfügt über ausreichend Munition und ist im Vergleich zur USP deutlich besser für Run & Gun. Auf lange Distanz hat sie gegenüber allen Pistolen jedoch das Nachsehen. Alleinstellungsmerkmal ist der per Rechtsklick aktivierbare Feuerstoß der einen schnellen Burst von drei Kugeln liefert. Ihr solltet ihn jedoch nur in Ausnahmefällen einsetzen, da die erhöhte Streuung der Kugeln sehr unberechenbar ist.

