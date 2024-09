Wie man die Pistolenrunde in VALORANT gewinnt

Die Pistolenrunde ist eine der wichtigsten Runden in VALORANT, denn sie entscheidet in der Regel darüber, wie die ersten paar Runden jeder Spielhälfte verlaufen werden. Auch wenn eine Pistolenrunde auf dem Papier einfach aussieht, gibt es doch eine Menge Strategie und Nuancen in dieser Runde.

01 Was ist die Pistolenrunde?

Die Pistolenrunde findet zu Beginn jeder Halbzeit statt und gibt den Spielern 800 Credits. Auf dieser Stufe der Wirtschaft sind die einzigen Waffen, die du kaufen kannst, Pistolen (daher auch der Name) und alle Hilfsmittel, die du kaufen möchtest.

Die Pistolenrunde spielt eine wichtige Rolle für das Spieltempo, denn wenn du sie gewinnst, hast du den finanziellen Vorteil, um die nächste Runde mit Leichtigkeit zu gewinnen. Da ein Sieg in der Pistolenrunde deinem Team viel Schwung geben kann, ist es wichtig, dass jeder Spieler weiß, was er kaufen sollte und wie er spielen muss.

02 Die Waffen

Bevor wir uns ansehen, was jeder Spieler kaufen sollte, wollen wir uns kurz die einzelnen Waffen ansehen.

Classic

Die Classic ist die Standardwaffe für Spieler. Sie ist eine effektive Pistole für mittlere und nahe Entfernungen, da sie wie eine Schrotflinte drei Schüsse auf einmal abfeuert. Wenn man bedenkt, wie effektiv die Waffe ist, werden die meisten Spieler:innen sich damit zufrieden geben, Credits für ihre Fähigkeiten auszugeben.

Shorty

Mit 300 Credits ist die Shorty die billigste Waffe, die Spieler in der Pistolenrunde kaufen können. Trotz ihrer geringen Reichweite als Schrotflinte ist die Shorty eine gute Option für Agenten, die sich gut bewegen können, wie z.B. Jett. Auch wenn die Shorty in der Pistolenrunde durchaus ihre Berechtigung hat, wirst du die Waffe eher als Sekundärwaffe bei Spielern mit einer Distanzwaffe sehen, um eine starke Option für Kämpfe auf kurze Distanz zu haben.

Frenzy

Die Frenzy ist eine automatische Pistole, die 450 Credits kostet. Die Waffe ist ideal für Einsteiger, denn sie ist eine effektive Waffe, um Ecken zu räumen. Wenn du jedoch zu den Spielern gehörst, die sich nicht besonders für den Run-and-Gun-Spielstil begeistern können oder einfach gerne etwas langsamer spielen, wirst du diese Waffe wahrscheinlich meiden.

Ghost

Mit einem Preis von 500 Credits ist die Ghost die vielseitigste Waffe, die in der Pistolenrunde verfügbar ist. Der Ghost ist sowohl auf kurze als auch auf weite Distanz effektiv und kann gepanzerte Spieler, die weniger als 30 Meter von dir entfernt sind, mit einem Schlag ausschalten. Aufgrund des hohen Preises ist der Kauf es jedoch schwer zu rechtfertigen.

Sheriff

VALORANTs Version der Deagle kostet 800 Credits und sollte nur von Spielern gekauft werden, die von ihrer Fähigkeit, Schüsse zu treffen, überzeugt sind. Wenn du weißt, dass du gut aimst, deine Schüsse treffen kannst, ist der Sheriff trotz des hohen Risikos, dass du dein gesamtes Guthaben in die Waffe steckst, eine gute Option, da sie jeden mit zwei Körperschüssen töten kann.

03 Was solltest du kaufen?

Zusammen mit den Agentenfähigkeiten können die 800 Credits, die du für die Pistolenrunde zur Verfügung hast, schnell aufgebraucht sein. Deshalb ist es wichtig, dass du dir genau überlegst, was du kaufen willst. Letztendlich hängt es von jedem Spieler und seinen Vorlieben ab, aber hier sind einige Dinge, die du beachten solltest:

Erstens: Wenn du einen Controller wie Omen oder Brimstone in der Verteidigung spielst, solltest du deine Credits am besten für Rauch und einen leichten Schild ausgeben, anstatt eine Pistole zu kaufen. Wenn du hingegen angreifst und einen Initiator wie Skye oder KAY/O spielst, dann sind vielleicht ein paar Blitze, die deinem Team helfen, auf Sichtweite zu kommen, eine bessere Investition als der Kauf einer Waffe.

Zweitens: Wenn du in der Verteidigung spielst, solltest du auch überlegen, wo du dich positionieren willst. Es mag zwar Spaß machen, eine Shorty zu kaufen und die Gegner zu jagen, aber wenn du von einer Position aus spielst, die dich in Fernkämpfe verwickelt, ist das wahrscheinlich nicht die beste Verwendung für deine Credits und du solltest stattdessen etwas wie die Ghost in Betracht ziehen.

Alles in allem gibt es eine Menge möglicher Anschaffungen, die du als Spieler für eine Pistolenrunde tätigen kannst, aber am Ende des Tages ist der beste Weg, um herauszufinden, was du kaufen solltest, die Kommunikation mit deinem Team. Wenn du den Plan für die Runde verstanden hast, kannst du besser entscheiden, was du kaufen solltest.

04 Allgemeine Tipps

Letztendlich hängt der Sieg in einer Pistolenrunde wie in jeder anderen Runde von VALORANT davon ab, wie gut du und dein Team zusammenspielen und wie gut ihr eure Schüsse treffen könnt.

Spare nicht bei den Credits

Obwohl es nicht unbedingt einen falschen Weg gibt, deine Credits während einer Pistolenrunde auszugeben, ist das Schlimmste, was du tun kannst, überhaupt keine Credits auszugeben. Wenn du eine Pistolenrunde gewinnst, hast du genug Credits, um in der nächsten Runde eine SMG zu kaufen. Wenn du die Runde verlierst, kommst du in eine schwierige Lage, selbst wenn du die 800 Credits gespart hast. Letztendlich ist es am besten, wenn du deine Credits ausgibst und sicherstellst, dass du dein Team in die beste Position bringst, um die Runde zu gewinnen.

Der Kauf von Schilden ist nicht immer notwendig

Der Kauf eines leichten Schildes ist zwar eine gute Möglichkeit, um dich in Pistolenrunden etwas länger am Leben zu halten, aber die 400 Credits können auch für etwas anderes verwendet werden, das mehr Wirkung zeigt. Wie bei jeder anderen Entscheidung für die Pistolenrunde ist es wichtig, dass du dir überlegst, welche Rolle du im Team spielst und wer die gegnerischen Agenten sind. Wenn du derjenige bist, der als Erster in die Gebiete eindringt, oder wenn das gegnerische Team Agenten mit schädlichen Fähigkeiten wie Raze oder Viper hat, kann ein leichter Schild eine gute Investition sein, um dich etwas länger am Leben zu halten.

Übung macht den Meister

So klischeehaft dieser Ratschlag auch klingen mag, er ist der beste Rat, den du befolgen kannst. Der beste Weg, Pistolenrunden zu gewinnen, ist sicherzustellen, dass du in der Lage bist, deine Gefechte so oft wie möglich zu gewinnen. Nimm dir also die Zeit, den Umgang mit der Waffe, die du kaufen willst, zu lernen, gute Haltepunkte zu finden und dafür zu sorgen, dass du deine Schüsse treffen kannst!

Jetzt, wo du besser verstehst, wie man die Pistolenrunde spielt, ist es an der Zeit, sich in die Schlange zu stellen und das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Viel Glück bei deinem Aufstieg und hoffentlich helfen dir diese Tipps, mehr Spiele zu gewinnen!