Diese Games kommen zum Start der PS5

Spider-Man Miles Morales

Mit exklusiven Ankündigungen war Sony bis jetzt sparsam. Der Nachfolger des erfolgreichen Spider-Man Games aus dem Jahr 2018 wird uns erneut nach New York entführen, dieses Mal jedoch in der Spinnenhaut von Miles Morales, dessen Geschichte fast nahtlos an das Vorgänger-Spiel anschließt. Einige spielerische Neuerungen und eine Next Gen würdige Optik sollen das Open World Game zu einem Vorzeigetitel der PS5 machen.