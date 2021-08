Der Pokémon Unite Guide für MOBA-Neulinge

01 1. Pokémon Typen sind egal!

Anders als bei anderen Pokémon Spielen spielt der Typ deines Pokémon hier keine Rolle – Effektivität gibt es in dieser Form nicht.

02 2. Spiele im Team!

Da das Spiel im 5 gegen 5 ausgetragen wird, ist es wichtig, sich gemeinsam mit seinem Team abzustimmen. Gemeinsames Angreifen und Verteidigen ist deutlich effektiver und durch geschickte Kommunikation im Spiel, kann man sich Rotom, Dreadnaw und Zapdos oft leicht sichern. Dafür reichen meist Pings, die sich nutzen lassen, indem man beim Steuerkreuz den Button nach oben betätigt und dann den relevanten Ping auswählt.

Ein 5 gegen 5 Teamgame © Nintendo

03 3. Informiere dich über dein Moveset und adaptiere im Spiel!

Jedes Pokémon hat verschiedene Auswahlmöglichkeiten bei den Fähigkeiten. Informiert euch darum im Vorhinein und testet diese in Übungsspielen aus. Stehst du Assassinen gegenüber die dich leicht ausschalten, ist eine defensive Option empfehlenswert.

Jedes Pokémon hat Auswahlmöglichkeiten beim Moveset! © Nintendo

04 4. Bereite dich auf das Battle vor, indem du Items ausrüstest und upgradest!

Informiere dich außerhalb des Spieles über den Schadenstyps deines Pokémon und wähle so die richtigen Items. Aber Achtung diese müssen außerhalb des Spieles upgegradet werden, was dir im Spiel den entscheidenden Vorteil bringen kann. Besonders die Stufe 10 und 20 der einzelnen Items bringen hier besondere Boni mit sich. Grundsätzlich möchtest du Angriffsschaden auf Pokémon deren Fähigkeiten auf Angriff basieren und Spezialangriff auf jenen deren Fähigkeiten dadurch verstärkt werden.

Items müssen auf dein Pokémon abgestimmt werden! © Nintendo

05 5. Nutze das hohe Gras geschickt!

Das hohe Gras verbirgt dich vor deinen Gegnern. So weichst du nicht nur Attacken aus indem du den Aim-Assistenten austrickst, sondern hast oft auch die Möglichkeit dich unauffällig aus einer gefährlichen Situation in die Basis zurück zu teleportieren. Dafür verwendest du den Down-Button deines Steuerkreuzes.

06 6. Passe dein Pokémon deinem Team an!

Teamkompositionen sollten gut abgerundet sein. Es braucht starke Kämpfer an den vorderen Linien aber genauso Schaden von der Ferne. Zusätzlich befinden sich im Idealfall jeweils 2 Spieler auf der oberen und unteren Lane, während der fünfte Spieler dazwischen auf der zentralen Position, neutrale Pokémon ausschalten sollte. Das Spiel selbst empfiehlt bereits welche Klasse an Pokémon gut zum Team passen würden, wodurch du in der Lage sein solltest verschiedene Klassen zu meistern, egal ob nun Verteidiger, Allrounder oder Fernkämpfer.

07 7. Katapultiere dich schnell zurück auf die Map!

Nach 5 Minuten erscheint in der eigenen Basis ein Bumper, der sich durch das Drücken des Down-Buttons des Steuerkreuzes aktivieren lässt. Dieser ermöglicht es euch sofort euch bis zur zweiten äußeren Basis zu katapultieren und so sofort Scoreversuche zu vermeiden oder einfach schnell wieder am Geschehen teilhaben zu können.

Ähnliche Katapultvorrichtungen findest du auch auf der Karte selbst. Diese ermöglichen es dir , indem du dich einfach kurz darauf platzierst, dich schnell über Wände des zentralen Gebiets zu befördern.

08 8. Sammle Erfahrung!

Schalte möglichst viele neutrale Monster aus. Nutze dafür jede freie Sekunde und wirf stets einen Blick auf die Karte, um zu sehen wo sich momentan neutrale Pokémon befinden. Dein Level bestimmt direkt wie stark du bist. Durch das Freischalten neuer Fähigkeiten und Entwicklungsstufen wirst du mächtiger und so gefährlich für deine Gegner.

Erfahrungspunkte sind ausschlaggebend! © Nintendo

09 9. Die letzten Minuten entscheiden!

In den letzten beiden Minuten zählen alle Punkte doppelt. Dies kann jeden Spielstand noch einmal drehen. Gerade in der Kombination mit dem Bonus den Zapdos gewährt, der es dir und deinem Team ermöglicht und aufladen zu müssen sofort zu scoren kann so jedes Spiel noch einmal umgedreht aber auch verloren werden. Sei daher stets vorbereitet gemeinsam mit deinem Team hierum zu kämpfen.

Bezwinge Zapdos als Team um dir den Sieg zu sichern! © Nintendo

Dabei ist der momentane Spielstand entscheidend. Bist du im Vorteil, musst du lediglich Zapdos verteidigen. Ein guter Weg dafür ist sich gemeinsam mit dem Team rund um Zapdos im hohen Gras zu verstecken und so die Gegner zu überraschen die ihrerseits eigentlich gezwungen sind sich diese Verstärkung zu sichern.

10 10. Abklingzeiten sind stets zu berücksichtigen!

Sobald man mit den Fähigkeiten der verschiedenen Pokémon vertraut ist, ist es einfach diese Zeitfenster zu nutzen, um Gegner zu bestrafen. Gerade die Unite Moves haben eine lange Abklingzeit und sind daher umso mehr zu berücksichtigen. Da wie angesprochen, die letzten 2 Minuten so ausschlaggebend sind ist es zu empfehlen diesen Ultimativen Move hier verfügbar zu haben.

11 11. Achte auf dein Level und jenes deiner Gegner!

Da weder Gold noch Items im Spiel selbst verfügbar sind, sind die Level der Pokémon umso ausschlaggebender. Berücksichtige daher stets den Level und die Entwicklungsstufe deiner gegenüber, um besser abzuschätzen ob ein Gefecht zu diesem Zeitpunkt klug wäre. Ist dein Gegner bereits Level 10 in seiner letzten Entwicklungsstufe und mit dem Unite Move verfügbar und du erst Level 8 ist es vermutlich empfehlenswert erstmal passiv zu spielen und weiter Erfahrungspunkte zu sammeln.

Abklingzeiten, Level sowie die Karte sind stets im Auge zu behalten! © Nintendo

12 12. Erziele Punkte für dein Team!

Während dir das Ausschalten von neutralen und feindlichen Pokémon Punkte zum Scoren gewährt, müssen diese trotzdem erst erzielt werden. Dafür drückst du ganz einfach die X Taste während du dich auf einem gegnerischen Tor befindest. Aber Achtung Gegner können dies leicht verhindern, wodurch diese entweder erst ausgeschalten oder vertrieben werden müssen.

Score für dein Team! © Nintendo

Fürs Scoren müssen stets Möglichkeiten gefunden werden. Umso mehr Punkte du jedoch dabei hast desto länger dauert es zu scoren. Verlierst du nun dein Leben waren alle Mühen umsonst. Ist dein Beutel voll, dauert es besonders lang und gestaltet sich ohne die ermöglichten Sofortscores durch Rotom oder Zapdos als besonders schwer. Umgekehrt kannst du einstellige Punktezahlen fast immer einlösen, selbst während Gegner anwesend sind.

13 13. Nutze Tore effektiv!

Als defensive Struktur heilen dich Tore und gewähren dir ein Schild, was es umso leichter macht diese zu verteidigen und Scoreversuche der Gegner zu verhindern. Was jedoch weniger berücksichtigt wird - auch offensiv kann man gegnerische Tore nutzen. Etwa um Attacken und Fähigkeiten auszuweichen, aber Achtung dies ist natürlich nur mit sehr geringen Punktezahlen möglich da hier mehr oder weniger sofort gescored wird, was einen kurz unantastbar macht und zusätzlich sogar Leben zurück gewährt.

Eine weitere Gefahr besteht, begibt man sich hinter feindliche Tore, wo man enorm verlangsamt wird – hier ist enorme Vorsicht geboten! Umgekehrt wird das Bewegungstempo hinter eigenen Toren deutlich erhöht.

14 14. Verwende die Karte!

Wirf stets einen Blick auf die Minimap um Rotationen der Gegner, aber auch der Teammitglieder im Auge zu behalten. Sei somit stets bereit gerade größere neutrale Pokémon gemeinsam mit deinem Team zu umkämpfen. Zusätzlich kannst du mit dem Halten der L Taste und dem zusätzlichen Bewegen des rechten Joysticks ganz einfach die naheliegende Umgebung auskundschaften, ohne selbst hinzulaufen. So behältst du das gesamte Spielgeschehen stets im Auge und triffst so leichter richtige Entscheidungen.

15 15. Nutze die Advance Controlls

Diese ermöglichen es dir mit der B Taste, ausschließlich naheliegende wilde Pokémon zu attackieren, was gerade beim Streit um wichtige Erfahrungspunkte im frühen Spiel entscheidend seien kann. Sind hier nämlich auch feindliche Pokémon anwesend haben diese für den Aim-Assistenten Priorität. Aber keine Sorge A priorisiert weiterhin feindliche Pokémon.

16 16. Nutze Verstärkungen auf der Karte

Auf der Karte befinden sich zusätzliche Verstärkungen, einige davon für das ganze Team und andere für den individuellen Spieler:

Drednaw: Befindet sich ganz unten in der Mitte der Karte und gewährt sämtlichen Teammitgliedern Erfahrungspunkte sowie ein Schild. Es ist besonders nützlich dieses Pokémon kurz bevor Zapdos beim Anbrechen der letzten 2 Minuten auszuschalten, da dieses Schild hier entscheiden seien kann.

Rotom: Befindet sich ganz oben in der Mitte. Gewährt beim Ausschalten 20 Score Punkte und läuft dann zum nächsten gegnerischen Tor. Wird es dabei nicht aufgehalten scored es selbst 20 Punkte und ermöglicht es dann Teammitgliedern bei diesem Tor sofort zu scoren.

Zapdos: Befindet sich im Zentrum der Karte und erscheint sobald die Uhr 2 Minuten anzeigt. Schafft man es hier den letzten Hit zu landen erhält man 30 Score-Punkte, während die übrigen Teammitglieder ebenfalls zumindest 20 erhalten. Nun scored man für einige Zeit bei allen Toren sofort und da eben die letzten beiden Minuten laufen, zählen damit sogar alle Punkte doppelt. Gegner können daher meist ignoriert werden und man läuft ohne Umwege zu den Toren um sich eine massive Anzahl an Punkten zu sichern.

Individuelle Verstärkungen findest du auch im Jungle. Hier kann man sich die Rote sowie die Blaue Verstärkung sichern. Die Rote verleiht deinen Basisattacken vorübergehend einen Verlangsamungseffekt und ist somit besonders nützlich um Lanes zu ganken. Währenddessen verstärkt die Blaue deinen Schaden gegenüber neutraler Monster verstärkt und ist damit besonders effektiver um größere neutrale Pokémon wie Drednaw, Rotom und Zapdos auszuschalten.

Aber Achtung! Wie auch bei allen anderen neutralen Monster ist es nicht ausschlaggebend wer den meisten Schaden zugefügt hat, sondern wer schlussendlich den letzten Hit angebracht hat! Versuche daher stets dafür ein gutes Timing zu finden.

Zusätzlich findest du Beeren auf der Karte die dir kurzzeitig bedeutende Hilfe leisten können. Die gelben Beeren hinter deinen äußersten Toren gewähren dir sofort Lebenspunkte zurück und können somit gut als Köder benutzt werden um die Gegner zu tief in dein Territorium zu locken, wo sie verlangsamt werden.

Eine weitere Form von Beere findest du im zentralen Gebiet, der Mitte des Spielfeldes. Diese Beeren verleihen kurzfristig Bewegungstempo und erlauben es dir somit rasch Ganks anzubringen oder Teammitgliedern zu Hilfe zu eilen.