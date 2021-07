Pokémon Unite: Tipps für das Nintendo-MOBA

Nintendo kombiniert mit Pokémon Unite erstmals das Pokémon-Universum mit dem Multiplayer Battle Arena Format. Im klassischen 5 gegen 5 können sich Spieler hier vorerst nur Online auf der Switch, und später auch auf mobilen Geräten messen. Wir haben einen ersten Blick auf das Game geworfen und für euch die wichtigsten Tipps zum Release zusammengefasst.

01 Unbedingt Scoren

Während die chaotische kleine Karte gute Möglichkeiten bietet, um sich durchgehend mit Gegnern zu prügeln darf man dabei nicht vergessen was das eigentliche Ziel des Spieles ist – Punkte zu scoren. Daher ist es wichtig zwischendurch auch Gelegenheiten zu suchen, um das umzusetzen. Findet man diese nicht waren die letzten 5 Kills und der überfüllte Beutel, der nun durch den Tod deutlich verringert wurde, mehr oder weniger nutzlos.

Score stets Punkte für dein Team! © Nintendo

02 Erfahrungspunkte

Wer bereits mit MOBAs wie League of Legends oder Dota 2 vertraut ist weiß, wie wichtig Erfahrungspunkte und Level für Helden üblicherweise sind. Pokémon Unite setzt hier noch einmal einen drauf. Da im Spiel selbst auf Gold und Items verzichtet wird, hängt die Stärke des eigenen Pokémons umso mehr an den Leveln. Nicht nur werden so neue Fähigkeiten und Entwicklungen freigeschalten, sondern eben auch die Grundstats ordentlich geboostet.

Entwicklungsstufen © Nintendo

Das Game setzt auf ein zügiges 10-minütiges Format, daher ist es entscheidend, schnellstmöglich Erfahrung zu generieren. Um dies zu erreichen sollte von Grund aus jedes Team ein Mitglied zu den neutralen Monstern in der Mitte schicken, sowie jeweils 2 Teammitglieder nach oben und nach unten. Ihr möchtet jede freie Sekunde damit verbringen, neutrale Monster auszuschalten und euch nicht durchgehend mit den Gegnern kloppen. So findet man oft besser in das Spiel und entscheidet folgende Kämpfe umso einfacher für sein Team.

03 Der Schneeballeffekt

Diesen Erfahrungsvorsprung müsst ihr dann stetig ausbauen, indem ihr gegnerische Monster stehlt und ihnen so Ressourcen streitig macht. Durch so einen Schneeballeffekt ist es nicht unüblich, dass verschiedene Pokémon einen hohen Level- und Stärkenunterschied aufweisen, was das Umsetzen dieses Vorhaben umso leichter macht.

Jeder Champ hat eigene Stärken © Nintendo

Genau an diesem Punkt darf man sich jedoch dann keine Fehler erlauben, denn ein unnötiger Tod aus einer starken Position ermöglicht ein Comeback für die Gegner, da Shutdowns gegen deutlich höher gelevelte Pokémon enorm viel Erfahrung gewähren.

04 Basen nicht unterschätzen

Um das zu vermeiden, muss man die Stärke der Basen berücksichtigen. Während in den meisten MOBAs, Türme Schaden austeilen, ist dies hier zwar nicht der Fall, dennoch kann man gerade früh im Spiel kaum rund um feindliche Basen kämpfen, da die gewährte Regeneration schwer zu überwinden ist. Dahinter wird es noch einmal wesentlich gefährlicher, da das Bewegungstempo auf eine Minimalstgeschwindigkeit eingeschränkt ist. Folglich können Basen aber auch umgekehrt gut als Falle für die Gegner dienen.

Die Karte © The Pokémon Company

05 Zapdos kann fast jedes Spiel drehen

Zwar können Games wie beschrieben sehr einseitig sein, dennoch ermöglichen die doppelten Punkte in den letzten 2 Minuten und vor allem der Buff durch den legendären Vogel in der Mitte der Karte, nicht allzu selten, noch eine unerwartete Wendung. Verdoppelte Punktzahlen und das sofortige scoren in den Basen bringt enormes Potential in dieser entscheidenden Phase - was es ermöglicht fast jeden Rückstand nochmal aufzuholen oder sicher gewonnen geglaubte Spiele doch noch abzugeben.

Zapdos verteidigt die Mitte der Karte © The Pokémon Company

Das bedeutet vor allem zwei Dinge:

Sei stets vorbereitet und behalte immer den Timer und die Erscheinung von Zapdos im Auge. Du und dein Team müsst in Position sein, um diesen zu kämpfen.

Gib nicht auf! Egal wie verloren ein Game scheint, die letzten 2 Minuten können und werden viele Games entscheiden.

Wie ein Underdog-Team Esports-Geschichte in einem MOBA schrieb, erfahrt ihr in Against The Odds. 12 Millionen US Dollar und Weltenruhm waren zum Greifen nah, doch nur wenige Wochen zuvor lag das Team in Scherben.

Against the Odds

06 Items & Championwahl

Außerhalb des Spieles gibt es auch einige Faktoren zu beachten. Ab Trainerlevel 10 stehen 3 Itemslots zur Verfügung, die je nach Charakter und Strategie unterschiedlich ausgefüllt werden sollten. Wie bei jedem Spiel sollte man sich daher mit Champions, deren verschiedenen Skilltrees und dazu passenden Items auseinandersetzen.

Items © Nintendo

Zusätzlich ist natürlich eine gewisse Flexibilität bei der Charakterauswahl von Vorteil. Daher wäre es empfehlenswert sowohl robuste Nahkämpfer, sowie Assassinen und Fernkämpfer zu beherrschen, um in der Charakterauswahl sich bestmöglich mit jeglichen Teammates abstimmen zu können.

07 Belohnungen & Ranked

Da eben erst mit Level 10 der 3. Itemslot freigeschalten wird, muss man sich bewusst sein, dass man zuvor definitiv einen Nachteil gegenüber anderer Mitspieler hat und eventuell vorerst bei Normal-Games bleiben sollte.

Rangliste © Nintendo

Zwar wären Ranked-Games bereits ab Level 6 verfügbar, jedoch braucht man auch mindestens 5 freigeschaltete Pokémon um antreten zu fürfen. Dabei zählen die rotierenden gratis Pokémon nicht zu diesen dazu. Bei einem Free-to-Play Game kann das Freischalten von Charakteren dauern, doch bevor man die Geduld verliert und Geld investiert, haben wir hier für euch andere Wege zusammengefasst die Charaktere ganz leicht freischalten.

08 Schließe die Tutorials ab um schnell an Währung im Spiel zu kommen!

Launch Bonus:

Zeraora

Trainer Level:

Trainer Level 2: Lahmus

Trainer Level 4: Bisaflor

14 Tage Login Bonus:

Tag 2: Alola-Vulnona

Tag 8: Liberlo

Tag 14: Quajutsu

Beginner Challenge

7: Castellith