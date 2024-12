Basketball-Guide: Wir erklären alle Positionen

Der Point Guard ist das Herzstück eines jeden Teams. Man kann ihn mit einem Quarterback im Football vergleichen, denn er ist in der Regel als "Floor General" oder "Coach on the Floor" für die Anweisungen und die Organisation des Spiels verantwortlich. Der Red Bull-Athlet

Der Point Guard ist das Herzstück eines jeden Teams. Man kann ihn mit einem Quarterback im Football vergleichen, denn er ist in der Regel als "Floor General" oder "Coach on the Floor" für die Anweisungen und die Organisation des Spiels verantwortlich. Der Red Bull-Athlet Cole Anthony ist ein gutes Beispiel dafür, wie man Point Guard spielt.

Der Point Guard ist das Herzstück eines jeden Teams. Man kann ihn mit einem Quarterback im Football vergleichen, denn er ist in der Regel als "Floor General" oder "Coach on the Floor" für die Anweisungen und die Organisation des Spiels verantwortlich. Der Red Bull-Athlet Cole Anthony ist ein gutes Beispiel dafür, wie man Point Guard spielt.

Red Bull 3X Get into the action this summer with Red Bull 3X

Für Anthony ist die Mentalität entscheidend für den Erfolg auf dem Platz. Schon früh in seiner Profikarriere meint er: "Ich habe erkannt, dass es in der NBA verschiedene Ebenen gibt. Und um auf das höchste Level zu kommen, brauchst du eine wahnsinnige, intensive und konsequente Arbeitsmoral und Disziplin."

Für Anthony ist die Mentalität entscheidend für den Erfolg auf dem Platz. Schon früh in seiner Profikarriere meint er: "Ich habe erkannt, dass es in der NBA verschiedene Ebenen gibt. Und um auf das höchste Level zu kommen, brauchst du eine wahnsinnige, intensive und konsequente Arbeitsmoral und Disziplin."

Für Anthony ist die Mentalität entscheidend für den Erfolg auf dem Platz. Schon früh in seiner Profikarriere meint er: "Ich habe erkannt, dass es in der NBA verschiedene Ebenen gibt. Und um auf das höchste Level zu kommen, brauchst du eine wahnsinnige, intensive und konsequente Arbeitsmoral und Disziplin."

Auch wenn ein Point Guard punkten kann, ist er eher ein Vermittler. Er ist derjenige, der den Ball erobert, ihn an seine Mitspieler:innen weitergibt und so für Chancen auf Körbe sorgt.

Auch wenn ein Point Guard punkten kann, ist er eher ein Vermittler. Er ist derjenige, der den Ball erobert, ihn an seine Mitspieler:innen weitergibt und so für Chancen auf Körbe sorgt.

Auch wenn ein Point Guard punkten kann, ist er eher ein Vermittler. Er ist derjenige, der den Ball erobert, ihn an seine Mitspieler:innen weitergibt und so für Chancen auf Körbe sorgt.

In der Verteidigung bewacht der Point Guard einen Gegner und versucht, dessen Schüsse zu blocken und den Ball zu behalten. Er versucht, sein Team in Ballbesitz zu bringen und ihm damit die Möglichkeit zu geben, zu punkten.

In der Verteidigung bewacht der Point Guard einen Gegner und versucht, dessen Schüsse zu blocken und den Ball zu behalten. Er versucht, sein Team in Ballbesitz zu bringen und ihm damit die Möglichkeit zu geben, zu punkten.

In der Verteidigung bewacht der Point Guard einen Gegner und versucht, dessen Schüsse zu blocken und den Ball zu behalten. Er versucht, sein Team in Ballbesitz zu bringen und ihm damit die Möglichkeit zu geben, zu punkten.

Don’t sleep on Donte DiVincenzo – this NBA champ has only just started

Was macht der Shooting Guard in der Offensive?

Was macht der Shooting Guard in der Offensive?

Was macht der Shooting Guard in der Offensive?

In der Offensive sollte der Shooting Guard alles tun, um aus verschiedenen Distanzen zu punkten und sich an das jeweilige Spiel anzupassen. Normalerweise schießt ein Shooting Guard von der Drei-Punkte-Linie.

In der Offensive sollte der Shooting Guard alles tun, um aus verschiedenen Distanzen zu punkten und sich an das jeweilige Spiel anzupassen. Normalerweise schießt ein Shooting Guard von der Drei-Punkte-Linie.

In der Offensive sollte der Shooting Guard alles tun, um aus verschiedenen Distanzen zu punkten und sich an das jeweilige Spiel anzupassen. Normalerweise schießt ein Shooting Guard von der Drei-Punkte-Linie.

Was macht der Shooting Guard in der Verteidigung?

Was macht der Shooting Guard in der Verteidigung?

Was macht der Shooting Guard in der Verteidigung?

Eye on the Ball

Der Small Forward sollte ein sehr vielseitiger und anpassungsfähiger Spieler sein. Er braucht einen Querschnitt seiner Fähigkeiten, weil er sowohl in der Offensive als auch in der Defensive stark eingebunden ist.

Der Small Forward sollte ein sehr vielseitiger und anpassungsfähiger Spieler sein. Er braucht einen Querschnitt seiner Fähigkeiten, weil er sowohl in der Offensive als auch in der Defensive stark eingebunden ist.

Der Small Forward sollte ein sehr vielseitiger und anpassungsfähiger Spieler sein. Er braucht einen Querschnitt seiner Fähigkeiten, weil er sowohl in der Offensive als auch in der Defensive stark eingebunden ist.

Small Forwards sind, wie der Name schon sagt, kleinere Spieler, die aber in der Regel immer noch größer sind als der Stürmer oder der Center. Sie müssen groß und stark genug sein, um sich gegen eine Vielzahl von Spielern behaupten zu können. Und sie müssen reaktionsschnelle und dynamische Spieler sein, die schnell zwischen den Spielzügen wechseln können. Eine Ikone unter den Small Forwards ist der Red Bull-Athlet

Small Forwards sind, wie der Name schon sagt, kleinere Spieler, die aber in der Regel immer noch größer sind als der Stürmer oder der Center. Sie müssen groß und stark genug sein, um sich gegen eine Vielzahl von Spielern behaupten zu können. Und sie müssen reaktionsschnelle und dynamische Spieler sein, die schnell zwischen den Spielzügen wechseln können. Eine Ikone unter den Small Forwards ist der Red Bull-Athlet Jaylen Brown .

Small Forwards sind, wie der Name schon sagt, kleinere Spieler, die aber in der Regel immer noch größer sind als der Stürmer oder der Center. Sie müssen groß und stark genug sein, um sich gegen eine Vielzahl von Spielern behaupten zu können. Und sie müssen reaktionsschnelle und dynamische Spieler sein, die schnell zwischen den Spielzügen wechseln können. Eine Ikone unter den Small Forwards ist der Red Bull-Athlet Jaylen Brown .

Was macht ein Small Forward in der Offensive?

Was macht ein Small Forward in der Offensive?

Was macht ein Small Forward in der Offensive?