Das ist der Premier Padel Kalender 2024

Premier Padel , die offizielle Profi-Padel-Tour, ist in der Saison 2024 auf Red Bull TV zu sehen. Das bedeutet, dass du alle 25 Stopps der Tour live mitverfolgen kannst, vom Viertelfinale bis zum Finale. Hier erfährst du, ob du aus deinem Heimatland die Padel-Übertragung von Red Bull TV empfangen kannst. Wenn dein Land nicht dabei ist, schau am besten im lokalen TV-Programm nach.

Dieses Jahr markiert die erste Saison der neu vereinheitlichten Profi-Tour seit der Zusammenlegung der World Padel Tour der International Padel Federation zur Premier Padel Organisation. Das ist auch der Grund für den erweiterten Kalender mit 25 Turnieren in 18 Ländern und auf fünf Kontinenten.

Zu den Ländern, die besucht werden, gehören Saudi-Arabien, Katar, Spanien, Mexiko, Frankreich, Venezuela, Belgien, Paraguay, Argentinien, Chile, Italien, die Niederlande, Deutschland, Finnland, Schweden, Ägypten, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate. Es gibt mehrere Stopps in Frankreich (2x), Mexiko (2x), Italien (3x) und Spanien (4x). Das heiß ersehnte World Final wird im Dezember in Barcelona stattfinden.

01 Der Premier Padel Kalender 2024

Padel-Turniere werden mittlerweile in riesigen Stadien ausgetragen © Premier Padel

Die Turniere werden in Major, P1 und P2 unterteilt, und zwar in der Reihenfolge ihrer Bedeutung und der Ranglistenpunkte. Majors sind die Turniere mit den meisten Ranglistenpunkten und dem größten Prestige. P1 ist eine Stufe niedriger als ein Major, zieht aber immer noch alle etablierten Spieler:innen der World Tour an und findet in Ländern statt, in denen Padel bereits populär ist. P2-Turniere finden vor allem in Nationen statt, in denen der Sport noch Wachstumspotenzial hat.

Am Ende des Jahres findet das Tour-Finale statt, bei dem die acht besten Herren- und Damenteams der Saison zum ultimativen Showdown antreten. Die vier Major-Turniere werden in Katar, Italien, Frankreich und Mexiko ausgetragen.

Tournament Location Tournament Rank Datum Red Bull TV Übertragung Riyadh Premier Padel Riyadh, Saudi Arabien P1 26. Februar - 2. März Watch live Ooredoo Qatar Premier Padel Doha, Katar Major 3. -- 8. März Watch live GNP Acapulco Premier Padel Acapulco, Mexiko P1 18. -- 24. März Watch live Puerto Cabello Premier Padel Puerto Cabello, Venezuela P2 25. -- 31. März Watch live Lotto Brussels Premier Padel Brussels, Belgien P2 22. -- 28. April Watch live Sevilla Premier Padel Sevilla, Spanien P2 29. April - 5. Mai Watch live Asunción Premier Padel Asunción, Paraguay P2 13. -- 19. Mai Watch live Mar del Plata Premier Padel Mar del Plata, Argentinien P1 20. -- 26. Mai Watch live Santiago Premier Padel Santiago, Chile P1 27. Mai - 2. Juni Watch live Betclic Bordeaux Premier Padel Bordeaux, Frankreich P2 10. -- 16. Juni Watch live BNL Italy Premier Padel Rome, Italien Major 17. -- 23. Juni Watch live Malaga Premier Padel Malaga, Spanien P1 8. -- 14. Juli Watch live Genova Premier Padel Genova, Italien P2 15. -- 21. Juli Watch live Finland Premier Padel Tampere, Finnland P2 29. Juli - 4. August Watch live Comunidad de Madrid Premier Padel Madrid, Spanien P1 2. -- 8. September Watch live Rotterdam Premier Padel Rotterdam, Niederlande P1 9. -- 15. September Watch live Düsseldorf Premier Padel Düsseldorf, Deutschland P2 16. -- 22. September Watch live Greenweez Paris Premier Padel Paris, Frankreich Major 30. - 6. Oktober Watch live Sweden Premier Padel Schweden P2 7. -- 13. Oktober Watch live NEWGIZA Premier Padel New Giza, Ägypten P2 21. -- 27. Oktober Watch live Dubai Premier Padel Dubai, VAE P1 4. -- 10. November Watch live Kuwait City Premier Padel Kuwait City, Kuwait P1 11. -- 17. November Watch live GNP Mexico Premier Padel Acapulco, Mexiko Major 25. November - 1. Dezember Watch live Milano Premier Padel Milan, Italien P1 2. -- 8. Dezember Watch live Premier Padel Finals Barcelona, Spanien Tour Finals 18. -- 22. Dezember Watch live

Die Saison 2024 startete am 26. Februar mit dem Riyadh P1 Turnier in Saudi-Arabien. Direkt im Anschluss findet das erste Major des Jahres in Katar statt. Danach geht es nach Mexiko und Venezuela, bevor die Tour im April in Brüssel und Andalusien gastiert. Im Mai kehrt Premier Padel nach Südamerika zurück und wird erstmals in Paraguay und Chile Tuniere veranstalten.

Im Juni und Juli geht es wieder nach Europa, unter anderem zum Major nach Italien, das eines der Saisonhighlights sein wird. Im August steht eine kurze Pause an, bevor es in den darauffolgenden Monaten in Europa und im Nahen Osten weitergeht. In dieser Zeit werden Rotterdam, Düsseldorf, Schweden, Dubai und Kuwait City neue Austragungsorte für die Premier Padel Tour sein.

Die verbleibenden zwei Major-Turniere finden ebenfalls in der zweiten Jahreshälfte statt: Anfang Oktober geht es nach Paris und Ende November zurück nach Mexiko. Die reguläre Saison wird wie in den letzten beiden Jahren mit dem P1-Turnier in Mailand abgeschlossen.

Erlebe packende Padel-Action live auf Red Bull TV! © Premier Padel

Premier Padel Tour Finals

Der Turnierkalender 2024 gipfelt in den ersten Premier Padel Tour Finals, die vom 18. bis 22. Dezember in Barcelona, Spanien, stattfinden. Bei der Veranstaltung in Barcelona treten die bestplatzierten Paare der Premier Padel Tour der Herren und Damen gegeneinander an -- und es steht viel auf dem Spiel: Immerhin geht es um die heiß begehrte letzte Trophäe der Premier Padel Saison 2024!

02 Red Bull TV-Übertragung

Wie bereits erwähnt, wird Red Bull TV während der gesamten Saison 2024 über jeden einzelnen Stopp der Premier Padel Tour berichten. Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen werden die Matches vom Viertelfinale bis zum Finale übertragen.

Hier erfährst du, ob auch du Zugang zur Berichterstattung von Red Bull TV hast. Wenn dein Land nicht aufgelistet ist, solltest du das lokale TV-Programm checken.

Wenn du die Spiele vor dem Viertelfinale live sehen möchtest, kannst du das Geschehen auf dem YouTube-Kanal von Premier Padel verfolgen.