Premier Padel Event: Tickets, Anreise und Tipps für Einsteiger:innen

Es gibt einen Moment, an den sich jede:r Erstbesucher:in erinnert: Der Ball prallt mit voller Wucht von der Glasscheibe ab, die Menge tobt und dir wird klar, dass dich nichts, was du auf dem Bildschirm gesehen hast, auf diesen Moment vorbereitet hat. Premier Padel live zu erleben, ist etwas ganz anderes.

In unserem Guide erfährst du alles, was du brauchst, um dein erstes Premier Padel-Turnier voller Überzeugung zu planen. Tickets, Kosten, Sitzplätze, was du mitbringen solltest, was dich erwartet und wie du das Beste aus jeder Stunde vor Ort machen kannst.

Die Leidenschaft für Padel wächst mit Hilfe von prominenten Unterstützern © Premier Padel/Red Bull Content Pool

01 Der Kauf der Tickets

Zunächst einmal musst du wissen, dass es bei Premier Padel keine universelle Plattform für den Kartenverkauf gibt. Jede Veranstaltung wird lokal verwaltet, was bedeutet, dass Tickets für das Paris Major über ein anderes Portal verkauft werden als Tickets für das Miami P1 oder das Madrid P1.

Der Prozess ist jedoch überall im Großen und Ganzen derselbe:

Die offiziellen Turnier-Webseiten sind immer die sicherste und zuverlässigste Quelle. Jede Veranstaltung hat ihre eigene Website (oft mit dem Format [stadtname]premierpadel.com), auf der die Tickets Wochen oder Monate im Voraus verkauft werden.

Auf der offiziellen Website von Premier Padel sind alle kommenden Veranstaltungen aufgelistet, mit direkten Links zum Ticketverkauf für jeden Tourstopp.

Es gibt sekundäre Ticketing-Plattformen, die aber Risiken bergen: überhöhte Preise, fragwürdige Authentizität und keine Garantien. Halte dich an die offiziellen Kanäle.

Der Padel Austragungsort in Barcelona © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Der Kartenverkauf beginnt in der Regel drei bis sechs Monate vor dem Event. Bei einigen Stopps (vor allem bei den Majors und den Barcelona Tour Finals) werden die Tageskarten für die erste Runde überraschend schnell verkauft, sobald sie veröffentlicht werden. In der Regel hast du die Wahl zwischen:

Tagespässen; diese sind für eine einzelne Session oder einen ganzen Spieltag gültig.

Mehrtagespässen oder Wochenkarten, die ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, wenn du planst, das Event mehrere Tage zu besuchen.

Endspielpaketen, die separat verkauft werden und aufgrund der großen Nachfrage einen höheren Preis haben.

Ein wichtiger Hinweis: Buche früh. Die Top-Events wie das Pariser Major in Roland Garros, die Tour Finals in Barcelona und neue Fan-Favoriten wie das Miami P1 sind oft schon lange vor den Finaltagen und Wochenenden ausverkauft. Du solltest also frühzeitig aktiv werden.

Die meisten Veranstaltungen bieten ein unkompliziertes digitales Ticketing mit QR-Code-Eingabe. Die Rückerstattungsbedingungen variieren je nach Veranstaltung und Veranstalter, daher solltest du sie vor dem Kauf genau lesen. In der Regel werden Tageskarten nicht zurückerstattet, sobald die Veranstaltung begonnen hat (es sei denn, ein größerer Zwischenfall oder ein Wetterereignis ändert den Ablauf des Turniers), wobei bei Verschiebungen eine gewisse Flexibilität besteht.

02 Wie viel kosten die Tickets normalerweise?

An dieser Stelle überrascht Premier Padel die Leute wirklich. Im Vergleich zu anderen großen internationalen Sportturnieren ist professionelles Padel erstaunlich erschwinglich.

Ein allgemeiner Richtwert:

Tageskarten für die Qualifikationswoche und die 32er-Runde liegen eher am unteren Ende der Preisskala. Diese Sessions bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, da du immer noch Weltklassespieler:innen auf höchstem Niveau sehen wirst, nur ohne das Drama in der letzten Runde.

Viertel- und Halbfinale liegen im mittleren Bereich und bieten in der Regel die beste Balance aus Intensität und Erschwinglichkeit.

Am Finaltag werden die höchsten Preise verlangt, was auch verständlich ist. Die Atmosphäre, die Einsätze und die Qualität des Spiels am Finaltag sind jeden Euro wert.

VIP- und Hospitality-Pakete sind an den meisten Stationen erhältlich und beinhalten in der Regel Premium-Sitzplätze, oft am Spielfeldrand oder auf erhöhten, überdachten Tribünen, sowie Speisen und Getränke, exklusive Zugangsbereiche und manchmal auch Meet-and-Greet- oder Backstage-Erlebnisse.

Was beeinflusst den Preis? Mehrere Faktoren: die Turnierkategorie (Majors sind teurer als P2-Turniere), die Stadt und der Austragungsort, der Wochentag, die Runde und ob du dich für überdachte oder Freiluftplätze entscheidest. Als Faustregel gilt, dass ein P2-Event in einem Schwellenland deutlich günstiger ist als ein Major in Paris oder das Saisonfinale in Barcelona.

Das Fazit: Du brauchst kein großes Budget, um Premier Padel zu besuchen. Selbst in den Premium-Stops bieten die Wochentags-Sessions ein Weltklasse-Padelerlebnis zu einem Preis, der nicht die Bank sprengt.

Ariana Sánchez zielt während des Halbfinales 2026 in Riyadh © Premier Padel/Red Bull Content Pool

03 Wie es ist, Padel live zu sehen

Jeder Padel-Fan sollte die Nähe, die Atmosphäre und die Spannung des Padelspiels selbst erleben. Alejandro Galán , der mit diesem Blick am Netz schwebt, bevor er einen Schlag ausführt, der noch gar nicht passiert ist; das Summen einer vollen Tribüne zwei Meter vom Spielfeld entfernt; die surreale Intimität, Weltklasseathlet:innen aus einer Entfernung zu beobachten, die in anderen Sportarten völlig unmöglich wäre.

Du bist nah genug dran, um die Spieler:innen miteinander reden zu hören und sie schwitzen zu sehen. Nah genug, um den selbstbewussten Gesichtsausdruck von Juan Lebrón zu sehen, wenn er einen perfekten Drop Shot spielt, der seine Gegner sprachlos macht, oder die athletischen Fähigkeiten von Bea González , wenn sie einen ihrer typischen Smashes ausführt.

Nichts auf dem Bildschirm, nicht einmal die beste Fernsehproduktion der Welt, fängt ein, wie es sich tatsächlich anfühlt, zwei Reihen von der Scheibe entfernt zu stehen, wenn Tapia und Coello am Ende eines entscheidenden Satzes einen umfangreichen Schlagabtausch bieten.

Das erste, was dir auffällt, ist die außergewöhnliche Geschwindigkeit und Präzision, mit der diese Stars spielen. Im Fernsehen sieht das Tempo von Elite-Padel schnell aus. In natura kann man die Pace des Spiels kaum fassen. Der Ball bewegt sich in Bruchteilen von Sekunden zwischen den Spieler:innen hin und her. Die Schläge werden mit einem Geräusch abgefeuert, das in deiner Brust vibriert. Lobs schweben hoch und verschwinden dann in einem Winkel, bei dem du deine Augen kaum trauen kannst, und landen in der allerletzten Ecke des Platzes.

Erlebe Padel-Stars wie Juan Lebrón aus nächster Nähe © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Die zweite Sache ist das Glas. Die Premier Padel Courts sind von Panorama-Glaswänden umgeben, und das bedeutet, dass du einen Blickwinkel hast, den es bei keinem anderen Schlägersport gibt. Von einer seitlichen Position aus kannst du durch das Spielfeld sehen und beobachten, wie der Ball von dir wegfliegt und dann von der gegenüberliegenden Wand zurückkommt, du kannst beide Paare gleichzeitig beobachten und Taktik und Bewegung auf eine Art und Weise verfolgen, wie es der Blickwinkel einer einzelnen Kamera im Fernsehen nie zulässt.

Der dritte Punkt ist die Intimität. Auf den Hauptplätzen von Premier Padel, selbst in großen Hallen, gibt es normalerweise Tribünen, die ganz nah am Geschehen sind. Es gibt keinen Ort, an dem man sich verstecken kann, wenn die Stimmung kippt. Und das tut sie letztendlich immer.

Und dann ist da noch die Menge selbst. Das Publikum bei Premier Padel ist in vielen Städten eine brillante Mischung aus Hardcore-Padelspieler:innen, die jede Spieler:innenwertung und jede taktische Nuance kennen, und Neulingen, die wegen des Events gekommen und wegen des entstehenden Sogs geblieben sind. Es ist auf eine Art und Weise laut, wie es Zuschauer:innen in anderen Sportarten nicht sein dürfen, und so gesellig, dass sich das Ganze wie eine Party anfühlt, in deren Mittelpunkt ein Sportereignis von Weltklasse steht.

Nichts ist besser, als bei einem Padelspiel dabei zu sein © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Die Auswahl der besten Plätze

Es gibt nicht den einen besten Sitzplatz bei einem Premier Padel-Event. Es kommt darauf an, was für ein Erlebnis du suchst.

Sitzplätze an der Grundlinie (hinter der hinteren Glasscheibe): Hier hast du den direktesten Blick auf das gesamte Spielfeld und die meisten eingefleischten Fans bevorzugen diesen Platz. Du siehst die Bälle, wenn sie über den Platz fliegen, und hast die perfekte Position, um die Tiefe und das Tempo des Spiels zu genießen. Der Nachteil: Das Glas kann je nach Lichtverhältnissen Spiegelungen verursachen.

Seitliche Sitzplätze (entlang der Längsseite des Spielfelds): Dieser Bereich bietet dir die oben beschriebene einzigartige Glaswand-Perspektive. Viele erfahrene Teilnehmer:innen sind der Meinung, dass dies die beste Sicht ist, um die taktische Struktur des Spiels zu verstehen, vor allem um die Bewegungen und das Zusammenspiel des Netzpaares zu beobachten. Von den seitlichen Plätzen aus hast du außerdem eine bessere Chance, die Interaktion der Spieler:innen untereinander zu verfolgen.

Vordere Reihe vs. erhöhte Reihen: In den vorderen Reihen bist du dem Spielgeschehen am nächsten, was in den entscheidenden Momenten von Vorteil ist, aber auch dazu führen kann, dass du den Nacken verrenken musst und das gesamte Spielfeld nicht überblicken kannst. Leicht erhöhte Reihen, vor allem im Mittelteil einer Tribüne, bieten oft die beste Sicht auf das Spielgeschehen.

Schatten und Wetter: Achte bei Veranstaltungen im Freien auf den Stand der Sonne im Verhältnis zu deinem Sitzplatz. Obwohl der Trend eindeutig zu mehr Hallenturnieren geht, können manche Sommerturniere im Freien am Nachmittag brutal sein.

Fotografie: Die Glaswände reflektieren das Licht, was das Fotografieren am Spielfeldrand ohne professionelle Ausrüstung zu einer echten Herausforderung macht. Seitliche Sitzplätze auf einer leichten Erhöhung eignen sich besser für gelegentliche Smartphone-Fotos.

Familien: Für Familien mit kleinen Kindern sind die oberen Tribünenabschnitte abseits der lautesten Fankreise in der Regel die bequemste Option. Alle Premier Padel-Veranstaltungen sind familienfreundlich.

Pro-Budget-Tipp: Vergiss nicht auf die Nebenplätze. Während der ersten Runden eines Turniers werden die Spiele auf diesen Plätzen ohne Tribünen ausgetragen, und manchmal kannst du aus nur wenigen Metern Entfernung einem Spektakel beiwohnen, das zu den intensivsten Padelspielen gehört, die du je erlebt hast. Diese Spiele sind ohne zusätzliche Kosten enthalten, wenn du bereits einen Tagespass gekauft hast.

04 Planung deines Turniertages

Bei den Premier Padel-Events werden von morgens bis abends auf mehreren Plätzen ganze Spieltage ausgetragen. Wenn du einen Plan hast, auch wenn er nur lose ist, wird dein Erlebnis deutlich besser sein.

Sei früher da, als du glaubst, dass du da sein musst. Die Warteschlangen bei beliebten Veranstaltungen, vor allem bei Endspielen und Halbfinalspielen, können sehr lang sein. Plane mindestens 30-45 Minuten vor dem ersten Spiel ein, das du sehen willst. Nutze die zusätzliche Zeit, um durch den Veranstaltungsort zu gehen, dein Programmheft zu holen, einen Kaffee zu trinken, den Platz zu studieren und den Spieler:innen beim Aufwärmen zuzusehen, was genauso spektakulär ist wie das Spiel selbst.

Die Matches können zwischen 45 Minuten und über zwei Stunden dauern © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Die Spiele auf der Elite-Ebene dauern in der Regel zwischen 45 und 90 Minuten, je nachdem, wie umkämpft die Sätze sind. Die Matches gehen bis zu drei Sätzen, und ein enges Dreisatzspiel im Viertelfinale kann sich über 90 oder sogar 120 Minuten hinziehen. Du kannst aber durchaus vier bis fünf Stunden anwesend sein und dir mehrere komplette Spiele ansehen.

Plane für die Sitzungen, nicht nur für die Spiele. Die Turnierveranstalter veröffentlichen tägliche Spielpläne, die in der Regel am Vorabend auf der offiziellen Website der Veranstaltung zu finden sind und die Reihenfolge der Spiele auf allen Plätzen auflisten. Auf dem Hauptplatz des Stadions werden die Spiele mit der höchsten Wertung ausgetragen. Auf den Nebenplätzen wird gleichzeitig gespielt. Wähle deine Prioritäten und navigiere entsprechend.

Essen und Trinken ist an allen Premier Padel Austragungsorten erhältlich. Qualität und Preise variieren je nach Ort und Austragungsort erheblich. Gehobene Veranstaltungsorte in europäischen Großstädten haben ein gutes Angebot, während es bei Freiluftveranstaltungen in kleineren Städten weniger Möglichkeiten gibt. Gut gestärkt anzukommen ist immer eine gute Strategie für einen langen Turniertag.

Die Pausen zwischen den Spielen sind in der Regel kurz (15 bis 20 Minuten), wenn du also zwischen den Plätzen wechseln musst, solltest du das schnell tun. Der Hauptplatz ist am beliebtesten und füllt sich vor den großen Spielen schnell. Du kannst dich auch zwischen den Spielen von deinem Platz bewegen, wenn die Summe der Spiele innerhalb eines Satzes eine ungerade Zahl ergibt. Das ist der Fall, wenn die Spieler:innen während einer 90-sekündigen Pause alle zwei Spiele die Seiten wechseln. Während der Spiele ist es normalerweise verboten, sich zu bewegen oder zu stehen.

05 Überlebenshilfe für das erste Mal

Gut vorbereitet zu sein, macht den Unterschied zwischen einem guten und einem großartigen Tag aus. Hier ist, was erfahrene Premier Padel-Teilnehmer:innen dir sagen werden:

Zieh bequeme Schuhe an. Du wirst mehr über das Gelände und zwischen den Plätzen laufen, als du denkst.

Nimm eine zusätzliche Schicht mit, selbst für Veranstaltungen im Sommer. Bei Abendveranstaltungen kann es schnell abkühlen, besonders in nordeuropäischen Städten wie London oder Rotterdam.

Bei Freiluftveranstaltungen in Spanien, im Nahen Osten oder in Miami ist Sonnenschutz unverzichtbar. Nimm sowohl für die Vormittags- als auch für die Nachmittagsveranstaltungen Sonnencreme und einen Hut mit.

Lade dein Handy am Abend vorher auf. Du wirst es ständig für Fotos, Zeitpläne, Ranglistenabfragen und soziale Posts verwenden.

Lade die offizielle Premier Padel App herunter, bevor du eine Veranstaltung besuchst. Sie bietet dir Live-Ergebnisse, die Spielreihenfolge und Spieler:inneninformationen an einem Ort.

Halte dich an die Match-Etikette. Während der Punkte wird Stille erwartet. Die Padel-Etikette ähnelt in dieser Hinsicht dem Tennis: Jubel zwischen den Punkten, nicht während der Punkte.

Sei flexibel mit dem Zeitplan. Live-Sportveranstaltungen laufen fast immer hinter dem Zeitplan her. Baue einen Puffer ein und plane nichts Festes für die letzte Stunde deines Tages ein.

Bleibe mindestens für ein komplettes Spiel von Anfang an, anstatt erst mitten im Spiel zu kommen. Das Aufwärmen, der taktische Aufbau und der Verlauf des Spiels sind das halbe Erlebnis.

Sprich mit anderen Fans. Das Premier Padel-Publikum ist sachkundig und wirklich enthusiastisch. In einem fünfminütigen Gespräch mit einem/einer regelmäßigen Teilnehmer:in erfährst du mehr als in einer Woche, in der du dir die Highlights ansiehst.

Fans machen ein Foto mit Alejandro Galán und Federico Chingotto © Premier Padel/Red Bull Content Pool

06 FAQs

Premier Padel ist die Königsklasse des professionellen Padels, die offizielle globale Tour, die von der International Padel Federation (FIP) genehmigt wurde. Im Jahr 2026 umfasst die Tour 26 Turniere in 18 Ländern, von Riad bis London, von Buenos Aires bis Barcelona, von den sonnenbeschienenen Plätzen in Miami Beach bis zum historischen Roland Garros Komplex in Paris.

Wenn du das Geschehen auf Red Bull TV verfolgst und dir etwas sagt, dass es Zeit ist, selbst dabei zu sein, solltest du deinem Instinkt vertrauen.