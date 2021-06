Pro Cycling Manager 2021: Jagd auf das gelbe Trikot

Es gibt Fußball-Manager, wie das gelungene We Are Football , Motorsport-Manager, Tennis-Manager und viele andere. Für Fahrrad-Fans, die bereits der Tour de France 2021 entgegenfiebern, präsentiert Cyanide Studio mit dem Pro Cycling Manager 2021 die neueste Auflage des Kult-Games, das bereits seit 20 Jahren Bestand hat. Also rein in den Sattel und ab auf die Etappen.

Mit dem Bike durch die Pyrenäen: Patrick Seabase auf den Spuren der ersten Bergetappe der Tour de France 1910 - ohne Bremsen! Das beeindruckende Video:

Seabase 1910

01 Was Management-Fans lieben

Waschechte Neuerungen sind bei jährigen Sportspiel-Releases normalerweise Mangelware. Gut, dass der Pro Cycling Manager 2021 sich als Ausreißer vor das Hauptfeld setzt. Mit über 260 Rennen und 700 Etappen – darunter auch alle 21 offiziellen Etappen der Tour de France 2021 – fällt der Umfang des Radsport-Managers gigantisch aus. Natürlich sind auch alle Teams und Fahrer der neuen Saison mit an Bord.

Alternativ geht ihr für euer Team in verschiedenen europäischen oder nationalen Wettbewerben an den Start, um den Platz ganz oben auf dem Siegertreppchen zu erklimmen. Die weiteren Neuerungen konzentrieren sich vor allem auf das Verhalten der KI-Fahrer, die in diesem Jahr endlich deutlich klüger agieren.

Zudem sind eure Mitstreiter und andere Teams jetzt endlich in der Lage, im Peloton (also dem Hauptfeld) eigenständig Angriffe zu starten oder als Ausreißer zu versuchen, das Tempo zu erhöhen. Gelungene Neuerungen, dank denen das Game dem realen Sport noch näherkommt – Kenner der Reihe dürfte das freuen.

Vor allem die KI präsentiert sich in diesem Jahr verbessert. © Nacon

Radprofi Colin Strickland bereit sich auf der "West Texas' Road To Nowhere" auf das Unbound Gravel-Rennen vor und fängt dabei einige beeindruckende Momente ein.

Road to Nowhere

02 Management bis ins Detail

Im Karrieremodus des Pro Cycling Manager 2021 dürft ihr sogar euer eigenes Team erstellen , um von den hinteren Plätzen bis an die Spitze des Radsports vorzufahren. Als sportlicher Leiter seid ihr dabei für Rekrutierung neuer Fahrer verantwortlich, zieht neue Sponsoren an Land oder stellt Personal ein, das euer Team künftig unterstützt. Damit bietet das Game so ziemlich alles, was ein Sport-Manager braucht.

Neu ist zudem die Möglichkeit, allen Fahrern eures Teams individuelle Ziele zuzuweisen . Dabei gilt es jedoch, die Profis nicht übermäßig zu fordern – zu viele Ziele wirken sich auf die Ermüdung aus, während auch unvorhersehbare Umstände Einfluss auf die Moral der Fahrer haben .

Radsportfans kommen im Karrieremodus des Pro Cycling Manager 2021 voll auf ihre Kosten. Alternativ schlüpft ihr im Pro Cyclist-Modus in die Haut eines jungen Radprofis und erklimmt die Karriereleiter, wagt euch an Einzelrennen oder nehmt sogar an Bahnrad-Events teil.

Der Karrieremodus bietet eine Menge taktischen Tiefgang © Nacon

03 Strategisch wichtig: Auf der Strecke

Habt ihr die Vorsaison absolviert und euer Team perfekt aufgestellt, ist es Zeit, auf die Stecke zu gehen. Im Game habt ihr die Wahl zwischen einer schnellen Simulation und einer 3D-Simulation – gerade erstere präsentiert sich in diesem Jahr stark verbessert. Hier stehen euch viele neue Optionen zur Wahl, die vor allem den Fahrbahnbelag oder die Streckencharakteristik betreffen.

Noch spannender wird es hingegen in der 3D-Sim, in der ihr den gesamten Verlauf der Etappe in Echtzeit miterlebt und natürlich noch mehr Einfluss auf den Rennverlauf nehmt. Hier legt ihr fest, welcher eurer Fahrer Führungsarbeit leisten, die Führenden angreifen oder die unliebsame Aufgabe des Wasserträgers einnehmen soll, um eure Top-Fahrer mit Erfrischungen zu versorgen.

Nutzt die verschiedenen Kommandos, um Etappen zu gewinnen © Nacon

04 Holt den Etappensieg

Natürlich will hier klug taktiert werden, damit eure Radsportler nicht auf den ersten Kilometern ihre gesamte Energie verbrauchen. Vor Abschnitten für die Berg- beziehungsweise Sprintwertung eröffnet das kontextabhängige Menü zudem neue Optionen, die euch wichtige Punkte für das gepunktete oder grüne Trikot sammeln lassen.

Obwohl sich genretypisch viele Aspekte des Pro Cycling Manager 2021 in verschachtelten Menüs abspielen, dürfte der taktische wie spielerische Tiefgang bei Radsportfans hervorragend ankommen. Und wer es dann doch ein wenig seichter mag, wird mit dem offiziellen Spiel zur Tour de France 2021 ebenfalls gut bedient.