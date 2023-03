Der einfachste Einstieg in Virtual Reality: Die Sony PlayStation VR2

Taucht ein in die Welt der Träume via Virtual Reality.

Der Anschluss der PlayStation VR2 ist dementsprechend unkompliziert. Ihr schließt die Brille mit dem daran verbauten USB-C-Kabel an der Konsole an und schaltet sie ein. Mehr muss nicht passieren. Die Zeiten, in denen mehrere HDMI-Kabel und eine PlayStation-Kamera eingesetzt werden müssen, sind zum Glück vorbei.

Und hier zeigt sich direkt der gigantische Unterschied zum Vorgängermodell. Zum einen ist die Bildqualität bedeutend besser. Aber auch der Tragekomfort und die Möglichkeit die Brille für die eigenen Augen einzustellen ist der ersten PlayStation VR deutlich überlegen. Zudem bekommt man auch direkt einen Eindruck über die neuen Features: Während des Setups filmen die Kameras an der Aussenseite der Brille die Umgebung und geben diese Infos direkt an euch weiter. Ihr seht also, als hättet ihr keine VR-Brille auf.