PUBG Einsteiger-Guide: So meistert ihr das Game in 2021

Ziemlich genau vier Jahre ist es nun her, dass PlayerUnknown’s Battlegrounds (kurz: PUBG ) die Welt der Multiplayer-Games für immer veränderte . Battle-Royale-Spiele erfreuen sich auch heute noch unglaublicher Beliebtheit. Wenn ihr PUBG selbst erleben und euch ins Getümmel stürzen wollt, liefern wir euch im Einsteiger-Guide die besten Tipps & Tricks für den Start.

1. Versteht das Ziel von PUBG

Wenn PUBG euer erstes Battle-Royale-Game ist und ihr euch direkt in den Kampf stürzen wollt, solltet ihr euch erst einmal bewusst sein, worin überhaupt das Ziel liegt. In PUBG geht es nicht darum, möglichst viele Punkte zu sammeln , Gegner auszuschalten oder sonst was. Das Haupt-Ziel des Spiels ist das eigene Überleben .

Ob ihr dabei vorsichtig und taktisch vorgeht oder euch dem offenen Kampf stellt, bleibt euch überlassen. Haltet euch immer das klare Ziel vor Augen: Bleibt länger am Leben als alle anderen Spieler und ihr gewinnt die Partie .

In der Ruhe liegt die Kraft: Das Ziel liegt im Überleben. © Krafton Inc

Stichwort Überleben: Survival­-Expertin Megan Hine verrät, was du im Umgang mit Löwen, Facebook-Freunden und schießfreudigen Rebellen lernst. So überlebst du. In der Wildnis. Und in deinem Job.

2. Versteht den Stand des Spiels

PUBG hat mittlerweile einige Jahre auf dem Buckel. In der schnelllebigen Gaming-Welt haben mittlerweile die meisten Zocker bereits das Spiel gewechselt . Es ist also wichtig zu wissen, worauf du dich mit PUBG einlässt .

Es sind fast nur noch Spieler aktiv, die PUBG seit den Anfängen treu geblieben sind und entsprechend über eine Menge Erfahrung und Wissen verfügen. Die meisten Anfänger sind längst weitergezogen – du wirst also vor allem auf eingespielte Teams treffen. Oder auf Bots , denn zahlreiche CPU-Spieler bevölkern mittlerweile die Server, um auch blutigen Anfängern den einen oder anderen Erfolg zu bescheren.

3. Wisst, wann ihr Abspringen wollt

Egal auf welcher Map und in welchem Modus ihr PUBG spielt: Eine Runde beginnt immer mit dem Absprung aus dem Flugzeug , das in einer zufälligen Bahn über die Karte fliegt.

Ob ihr 30 Sekunden oder 30 Minuten überlebt hängt auch davon ab, wann und wo ihr abspringt . Visiert ihr nach dem Absprung Siedlungen, Städte oder Militärbasen an, kommt ihr schneller an hochwertige Ausrüstung, was eure Chancen im Gefecht verbessert.

Gerade a ls Anfänger empfiehlt es sich jedoch, abseits zu landen und euch zunächst einmal aus Kämpfen herauszuhalten. Entfernt euch besonders in den ersten Runden am besten möglichst weit von der Flugbahn und nehmt euch einzelne, leerstehende Häuser vor, um langsam an bessere Ausrüstung zu kommen und euch behutsam mit dem Gameplay vertraut zu machen.

Ihr spielt PUBG auf Xbox ? Mit diesen Tipps kommt ihr dem ersten Sieg näher.

4. Schnappt euch den Loot

Am Boden angelangt beginnt auch schon die Jagd nach Loot und Equipment . Startet eure Suche vor allem auf dem Boden innerhalb von Gebäuden , denn dort liegt die Ausrüstung, die auf euch gewartet hat. Welche Items ihr wo auf der Map findet, wird von PUBG zufällig bestimmt. Grast also am besten ein Gebäude nach dem anderen ab und mit etwas Glück habt ihr relativ schnell einige Waffen, Rüstungen und Aufsätze zusammen.

Schnappt euch den besten Loot - Durchsucht dafür Gebäude © Krafton Inc

5. Die besten Loadouts für PUBG

Zwei Hauptwaffen und eine Pistole könnt ihr in PUBG mitnehmen. Für welche Schießeisen ihr euch entscheidet, hängt auch von den persönlichen Vorlieben ab.

Allgemein empfiehlt es sich, zwei unterschiedliche Waffen mitzunehmen – also beispielsweise ein Sturmgewehr und eine Sniper oder ein Scharfschützengewehr und eine Schrotflinte. So stellt ihr sicher, für wechselnde Distanzen und Voraussetzungen gewappnet zu sein.

Mit der M416 Assault Rifle und der AWM oder der UMP 45 und der MK14 seid ihr für viele Situationen gut ausgerüstet. Doch vielleicht sagen euch auch ganz andere Loadouts zu? Nehmt euch Zeit, die Waffen zu finden, die am besten zu eurem Spielstil passen.

Zusätzlich gehören ein Rucksack (lässt euch mehr Ausrüstung tragen), ein Helm und eine Schutzweste zu jedem PUBG-Loadout dazu. Auch Medi-Kits, Painkiller und andere Heilitems kann man eigentlich nie genug dabeihaben.

Spannung und Emotionen our erwarten euch in der Welt des Esports. Schnappt euch etwas Popcorn und macht es euch mit unserer Auswahl der besten 6 Esport Dokumentationen und Filme gemütlich.

6. Mit welcher Perspektive solltet ihr PUBG spielen?

PUBG bietet die Möglichkeit, zwischen First-Person- und Third-Person-Perspektive zu wechseln . Doch welche davon ist die Bessere? In den meisten Fällen solltet ihr die Schulter-Ansicht wählen , da euch die Third-Person eine bessere Übersicht bietet .

So ist es unter anderem möglich, um Häuserecken oder über Mauern hinweg zu schauen, während ihr in der Ego-Ansicht lediglich die wunderschönen Stein-Texturen bestaunt. Eigentlich logisch, oder?

Wählt die Third-Person-Anischt für mehr Übersicht © Krafton Inc

7. Spielt mit Freunden

Ob ihr PUBG alleine oder im Team mit Freunden spielt, ändert die Spielerfahrung komplett. Manche Spieler bevorzugen es, als einsamer Wolf durch die Lande auf Erangel oder Sanhok zu ziehen - auch, wenn ihr unseren Sanhok-Map-Guide beherzigt.

Doch als Duo oder Vierer-Team können sich eure Überlebenschancen ungemein erhöhen wenn ihr gut zusammenarbeitet, Ressourcen teilt und euch gegenseitig wiederbelebt.

Mit einem eingespielten Team steigen eure Siegchancen © Krafton Inc

Eine Einheit: Das G2 E-Sports CS:GO Team kommt frisch aus dem Bootcamp im Red Bull Athlete Performance Center - Erfahrt, was die Profis erlebt haben .

8. So meistert ihr die Kämpfe in PUBG

Zwangsläufig kommt es in einer Runde PUBG zu Kämpfen mit Gegnern, immerhin spielt ihr ja nicht Verstecken. Dabei gibt es einiges zu beachten, was euch unter Umständen das Leben deutlich erleichtert.

Wie im Genre der Battle-Royale-Spiele üblich, solltet ihr euch innerhalb der sicheren Zone bewegen , die mit einer blauen Linie auf der Karte markiert ist. Von den roten Zonen solltet ihr euch zudem stets fernhalten, da hier Artilleriefeuer nach eurem Leben trachtet.

Was das direkte Aufeinandertreffen mit anderen Spielern angeht: Hier müsst ihr lernen, wann es sich lohnt zu kämpfen und wann nicht. Werdet ihr beispielsweise aus der Distanz beschossen, solltet ihr eher in Deckung gehen, statt das Feuer zu erwidern.

Sucht Deckung und lasst euch nicht auf Distanzkämpfe ein © Krafton Inc

Sturmgewehre und viele andere Waffen verfügen nur über eine geringe Reichweite . Seid lieber auf der sicheren Seite und lasst die Gegner herankommen, statt die Konfrontation zu suchen. Viele Kategorien erlauben es zudem, den Feuermodus per Knopfdruck anzupassen : Mit Burst-Feuer oder einzelnen Schüssen habt ihr auf Entfernung deutlich mehr Erfolg als mit Dauerfeuer.

Zudem sind Schüsse in PUBG über große Entfernungen hörbar . Wenn ihr ein gutes Headset besitzt, könnt ihr die Richtung, aus der ihr beschossen werdet, nahezu punktgenau orten – nutzt das zu eurem Vorteil.

Vorsicht und Ruhe sind die Schlüssel zum Erfolg in den Kämpfen von PUBG . Habt ihr eure Spielweise gefunden und verinnerlicht, steigen eure Siegchancen deutlich.