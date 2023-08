Von der Bronx in die Welt: Erlebe Breakdance in "Pushing Progression"!

Breaking ist ein Tanz-Phänomen, das in den rauen Straßen der Bronx entstand, voller Leidenschaft, Resilienz und Transformationsgeist. In seinem Kern fungierte es als Vehikel für minderprivilegierte Jugendliche, um ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Durch Crew-Battles, die die individuellen Fähigkeiten in den Mittelpunkt rückten, wuchs die Szene weiter und erarbeitete sich ein Narrativ, das die Talente von B-Girls und B-Boys gleichermaßen mit einbezog. Im Laufe dieser Reise oszillierte Breaking zwischen Kunstform und Sport; immer wieder wurden die Grenzen dazwischen neu definiert. Und während Breaking seinen Weg auf die größte athletische Bühne der Welt findet, hört in dieser narrativen Chronik das Herz einer Kultur, die sich permanent weiterbewegt, niemals auf zu schlagen.

01 Ein Weg nach draußen: von der Bronx in die Welt

Im schlagenden Herzen von New York City entstand in den 70er-Jahren eine neue Form des künstlerischen Ausdrucks. Die Bronx, während ihrer turbulentesten Zeiten, gebar den Rhythmus, den Puls und den Herzschlag, der in der Welt letztlich als HipHop-Kultur bekannt werden sollte. Ein Teil davon war Breaking , ein akrobatischer Tanz, der später ebenfalls weltweite Bekanntheit haben sollte. Mit all den Spins und der Agilität in den Beinen war Breaking aber nicht einfach nur das: Es war ein Rettungsanker. Für die minderprivilegierte Jugend war es nicht nur eine Bewegung, sondern ein Statement, eine herausfordernde Message über Existenz und Sinn in einer Welt, die so oft über sie hinwegsah.

Busta Rhymes erinnert sich: "Ich denke, keiner hätte damals dem HipHop zugetraut, dass er soweit kommen würde. Aber egal ob es Graffiti war, DJing, MCing, oder Breakdancing...der Fortschritt war diesen Szenen als Imperativ eingeschrieben."...und, so wie es bei fast jeder Kunstform der Fall ist, liegt die Essenz von Breaking in seiner Freiheit! "Es gibt bei diesem Ding keine Regeln. Es gibt sie nicht...solange du der Kunst etwas Positives hinzufügst...", streicht er heraus. Für viele war Breaking nicht auf die Bronx oder die lokalen Legenden beschränkt. Es war immerhin Kunst, eine Form des Ausdrucks mit dem Potenzial zu wachsen und die Welt über seine Wurzeln hinaus zu inspirieren. Wie Busta Rhymes es passend formuliert: "Das Wachstum musste passieren! Wollen wir uns selbst einschränken und für immer in dieser Hood bleiben? Jeder arbeitete nur so hart, damit die Welt Zugang dazu findet; damit Breaking wachsen konnte."

Alien Ness erinnert sich an die Anfänge in der Bronx. © Kien Quan / Red Bull Content Pool Es ging um einen Ghetto-Celebrity-Status: Jeder wollte der Beste in seinem Block werden. Alien Ness

Alien Ness fügt hinzu: "Es ist dieses Bedürfnis, auszubrechen...aus dieser Verzweiflung. Die Bronx war ein brach liegendes Ödland. Dort fand alles seinen Anfang, Bronx River Projekte. Die Battles hier waren verrückt und die Partys waren magisch. Es ging nicht ums Geld, es ging nicht um den Wettbewerb. Es ging um einen Ghetto-Celebrity-Status: Jeder wollte der Beste in seinem Block werden."

Die erste Berührung von Breaking mit der Welt nahm schon vieles vorweg: Im Jahr 1984 öffnete sich Breaking dem Globalen, als 200 Breaker gemeinsam mit Lionel Richie beim größten Sport-Event der Welt performten. "Dieses durch das Fernsehen übertragene Spektakel half dabei, Breaking weltweite Bekanntheit zu verschaffen", hält Ness fest. Es war der Moment, an dem Breaking sich aus den Straßen der Bronx in die Wohnzimmer von Millionen von Menschen tanzte.

Ynot tanzt beim 40. Jubiläum der Rock Steady Crew in New York. © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

02 Einheit auf dem Dancefloor: Über die Dynamiken von Crew-Battles

Innerhalb der Dynamik der Breaking-Welt, in der jeder individuelle Breaker seinen einzigartigen Flair auf den Dancefloor bringt, gibt es diese unheimlich anziehende Wirkung von Crew-Battles. Solche Crews sind nicht einfach nur eine bunt zusammengewürfelte Truppe an Tänzern; sie sind vielmehr eng verbundene Einheiten, deren Netz sich aus Leidenschaft, gegenseitigen Respekt und Kameradschaft spinnt. Logistx bringt es auf den Punkt: "Bei einem Crew-Battle geht es eher um die Energie und den Vibe. Das ist meine Crew. Das sind meine Leute!"

Busta Rhymes unterstreicht diese Essenz von Gruppen-Performances noch einmal: "Wenn du mit einer Gruppe performst, ist das cool. Ich meine, du spielst eine Rolle, die darauf basiert, was in der kreativen Natur eines Songs passiert. Und das trifft es im Großen und Ganzen. Es geht vorwiegend um die Chemie." Während Solo-Performances eine Plattform für individuellen Ausdruck und Kontrolle bieten, öffnet sich als Teil einer Gruppe der Komfort von geteilter Verantwortung und kollektiver Kreativität. "In der Solo-Situation hast du wenig überraschend mehr Kontrolle über die kreative Richtung dessen, was du machst", fügt Busta Rhymes hinzu, um den Kontrast dieser beiden Erfahrungen klarzustellen. Er verweist anschließend auf seine persönliche Reise: "Ich habe mich, seitdem ich Teil einer Gruppe bin, maßgeblich weiterentwickelt und ich glaube dass dieser Evolutionsgeist ein wichtiger Aspekt der Natur meines Wachstums ist."

Busta Rhymes spricht über seine Entwicklung als Teil einer Gruppe. © Boombox Ich habe mich, seitdem ich Teil einer Gruppe bin, maßgeblich weiterentwickelt und ich glaube dass dieser Evolutionsgeist ein wichtiger Aspekt der Natur meines Wachstums ist. Busta Rhymes

Die Evolution von Crew-Battles lässt sich laut Alien Ness auf die 90er-Jahre zurückführen: "Im Laufe der 90er begannen Crews bei lokalen Competitions gegeneinander anzutreten. Was als persönlicher Ausdruck begann und zu einer Modeerscheinung wurde, entwickelte sich nun zu einem Sport. Breaking war noch immer eher im Underground verortet", fügt er hinzu. Dieser Shift weg vom persönlichen Ausdruck hin zu einem kompetitiven Sport brachte die Crews ins Rampenlicht, legte den Fokus auf Teamwork, Strategie und Diversität in den Skills.

Phil Wizard widmet sich diesen diversen Skill-Sets innerhalb dieser Teams noch einmal genauer: "Du hast Zugang zu mehr Spezialisten. Die Leute waren in einem Aspekt gut und genau diese Fähigkeiten konnten sie in die Crews mitbringen. Du hattest den 'Powerhead'. Du hattest den 'Stylehead', den Typen, der in der Musikalität am besten war." Diese Diversität ist genau das, was Crew-Battles so eingänglich macht. Des geht nicht nur darum, dein individuelles Ding durchzuziehen, sondern darum, dass jeder Teilnehmer sich dem anderen anpasst, dass sie zusammenwirken, um eine formidable Kraft auf dem Dancefloor zu werden.

In einem Crew-Battle kreieren die Stärken vieler eine ganz besondere Magie. © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Crew-Battles wie "Freestyle Session" und "Battle of the Year" sorgten dafür, dass Breaking sich in der Ära von VHS-Kassetten weiter verbreitete. Solo-Battles waren in diesen Tagen eher rar gesät.

03 Red Bull BC One: Von der Crew-Dynamik zur singulären Brillanz

Das Jahr 2004 ging als bedeutender Moment in die Breaking-Geschichte ein. Mit dem Launch von Red Bull BC One war die Bühne für Breaker auf der ganzen Welt gesetzt -- buchstäblich wie symbolisch gesprochen. Sie konnten ihr Game weiterentwickeln und ihren individuellen Ausdruck ganz und gar in den Mittelpunkt rücken. Alien Ness erinnert sich daran: "Davor wurden Events eher in Turnhallen oder an kleinen Locations abgehalten, was eben zur Verfügung stand. Red Bull BC One brachte die 'Big Stage Production' ins Spiel."

Der Umfang dieses Wettbewerbs kombiniert mit der Produktion auf Weltklasse-Niveau kreierte eine Aura von unvergleichlichem Prestige. Alien Ness erwähnt ganz besonders das Anziehende von BC One: "Das Level war so hoch, dass jeder B-Boy nur ein Ziel verfolgte: Man wollte Teil dieses Battles sein. Es ist wie eine Weltmeisterschaft. Wer möchte eine solche nicht gewinnen? Es gab den Tänzern etwas, worauf sie hintrainieren konnten. Nur auf dieses eine jährliche Event..."

Es ging aber nicht nur um das Rampenlicht, sondern auch darum, wie der Wettbewerb die Dynamiken des Breaking revolutionierte. Phil Wizard hält fest: "Red Bull BC One ist momentan des prestigeträchtigste 1-on-1 der Welt; es war auch das erste große 1-on-1-Battle der Szene. Sie wollten das im Gladiatoren-Format machen. Es ging um eine Frage: Wer ist der beste Breaker der Welt? Das sorgte dafür, dass der Fokus wieder mehr in Richtung des Individuellen rückte, weg von der Crew."

Während Crew-Battles also den kollektiven Spirit des Breaking zelebrierten, rückte Red Bull BC One wieder das Individuum in den Mittelpunkt und pushte die Breaker so auf neue Höhen ihres Metiers. Ami, die an ihre frühen Tage als Fan zurückdenkt, erinnert sich: "Das erste Mal, als ich Red Bull BC One sah, war ich eher ein Fangirl. Jeder war so cool und ich genoss es, ihnen zuzusehen. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich irgendwann selbst für dieser Bühne stehen könnte."

Lilou reflektiert über die Entwicklung und die Intensität von 1-on-1-Battles. Er kommt zu folgendem Schluss: "Das 1-on-1 pusht den Tänzer, seine Skills weiterzuentwickeln. Aber es ist nicht nur das, du musst auch strategisch vorgehen." Und so, indem Strategie und Skills immer wichtiger wurden, war alles dafür angerichtet, dass Breaking den nächsten Schritt nach vorne machte.

04 Der nächste Level: Der Einsatz und die Skills erhöhen sich

Indem die Bedeutung zunahm und die Competitions immer heftiger wurden, realisierten die Breaker, dass ein potentes Angebot an Fähigkeiten, Strategien und psychologischem Scharfsinn unerlässlich ist, um siegreich aus einem Battle hervorzugehen.

Busta Rhymes zieht Parallelen zu verschiedenen Facetten des HipHops und setzt den Fokus auf die psychologischen Nuancen des Battles: "Egal, ob es DJs und MCs sind, die sich batteln, oder eben Breaker, es geht immer um das Gleiche: Du musst einen Weg in den Geist des anderen finden und dessen Emotion evozieren." Dieser Zugang zur Psyche des Gegners entwickelte sich zu einem Spiel im Spiel.

Sich den Geist des Gegner zu erschließen ist ein essenzieller Part. © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Alien Ness spricht ebenfalls von einem "mentalen Schachspiel": "Wenn ich dich dazu bringe, Angst zu haben...Wenn ich dich dazu bringe, in einen von mir kontrollierten emotionalen Zustand zu bringen, dann habe ich gewonnen. Je emotionaler du einen anderen Menschen machst, desto einfacher ist es, ihn in seinem eigenen Spiel zu schlagen." Aber im Breaking geht es nicht nur darum, mit den Emotionen des Gegner zu spielen; es geht auch darum, sich permanent neu zu erfinden. Alien Ness liefert einen Einblick in den intensiven Druck und die Strategie, die auf höchstem Level zu tragen kommen: "Ich kann verstehen, warum es nur wenige Leute gibt, die immer wieder gewinnen. Das Schwierigste an dem Ganzen ist das permanente Sich-Neu-Erfinden. Wenn ich mir genügend Material von einem B-Boy zulege, kann ich dessen grundlegenden Plan herausarbeiten. Es ist wie im Sport, wo der Trainerstab und die Athleten Videos von ihren kommenden Gegnern analysieren -- vor allem jetzt in Zeiten des Internets."

Lilou ist der erste Breaker, der Red Bull BC One zweimal gewann. © Little Shao/Red Bull Content Pool Du musst deine Moves und deine Skills laufend neu denken, da die Leute dein Set kennen. Sie wissen, was du machst und wie du es machst. Lilou

Diese permanente Entwicklung greift auch Lilou auf, der die Bedeutung der Innovation nicht stark genug herausstreichen kann: "Du musst deine Moves und deine Skills laufend neu denken, da die Leute dein Set kennen. Sie wissen, was du machst und wie du es machst." Neben dem schieren Talent ist es zentral, das Publikum lesen und eine Verbindung aufbauen zu können. Es ist zentral, mit den Moves und Emotionen deines Gegners zu spielen. "Beobachte die Crowd, spiele mit der Crowd, spiele mit deinem Gegner -- das braucht es, um zu gewinnen", meint Lilou.

Shigekix bringt die japanische Perspektive in die Diskussion und verweist auf die tiefsitzende kulturelle Bedeutung von Perfektion und Beherrschung: "In Japan folgen wir dem Spirit, etwas zu perfektionieren", womit er subtil aufzeigt, dass dieses Streben nach Perfektion einen Breaker noch weiter pushen kann. Mehr über sein Mindset, das sich "Shokunin Spirit" nennt, findest du in der folgenden Episode von "Breaking Beyond" heraus:

Während die Messlatte an Höhe gewinnt, wird es immer evidenter, dass es nicht nur der Tanz ist, der einen B-Boy oder ein B-Girl zu den Besten der Besten macht. Es geht um Strategie, Mindset, und diesen konstanten Antrieb nach Innovation. Das Game entwickelt sich laufend weiter.

05 Vom Schattendasein ins Rampenlicht: Der Aufstieg von B-Girls

Das Rampenlicht mag lange Zeit auf B-Boys gerichtet gewesen sein, aber die Breaking-Welt ließ auch an B-Girls nichts vermissen. Alien Ness betont: "In den 70ern und 80ern gab es B-Girls. Es war nur so, dass der Fokus nicht auf ihnen lag, so wie es heute der Fall ist." Im Laufe der Jahre kam es zur Wahrnehmungsverschiebung und immer mehr B-Girls erarbeiteten sich die kollektive Aufmerksamkeit und Respekt, besonders nach maßgeblichen Momenten wie jener von Ayumi, die sich beim Red Bull BC One World Final 2017 mit den B-Boys battelte.

5 Min Achtelfinale: Kill vs Ayumi Die besten B-Boys und B-Girls im direkten Battle um einen Platz in der nächsten Runde.

Ami, inspiriert durch den Weg, den Ayumi eingeschlagen hatte, weist auf die Bedeutung von Repräsentation hin: "Ayumi war Beweis, dass die Möglichkeit, sich mit B-Boys im World Final zu duellieren, durchaus realistisch ist. Ich mag es auch, gegen B-Boys anzutreten, aber wenn wir das Top-16-Lineup haben können, dann können wir Weiblichkeit noch stärker auf der großen Bühne präsentieren." Diese Perspektive zeigt auf, dass mit der Einführung einer eigenen B-Girl-Kategorie nicht nur eine zusätzliche Plattform entsteht, sondern das Ganze auch Auswirkung darauf hat, wie B-Girls in der Breaking-Community gesehen und respektiert werden. "Dieser Moment wirkte sich nachträglich auf das B-Girl-Level aus. Deswegen nehmen so viele Mädchen da draußen Breaking ernster und trainieren härter", fügt sie hinzu.

Ein Jahr später gewann Ami den ersten Red Bull BC One B-Girl-Titel, der jemals vergeben wurde. Logistx meint: "Ami in diesem Jahr dabei zuzusehen, wie sie sich den Sieg holte und den Titel für alle B-Girls zelebrierte, war wirklich inspirierend. Ich erinnere mich, wie ich den Livestream sah und mir dacht: 'Ich möchte das unbedingt auch'."

6 Min San Andrea vs Ami – B-Girl Finale Die B-Girls Ami und San Andrea kämpfen im direkten Duell um den ersten Red Bull BC One B-Girl-Meisterschaftsgürtel.

Bei diesem Aufstieg ging es nicht nur um das Breaking. Es war ein Statement für Empowerment, Repräsentation und das unbezweifelbare Talent von B-Girls. Es war, wie Logistx es so schön ausdrückt, "wirklich groß für alle von uns. Es war groß für die B-Girls. Es war groß für HipHop und die Breaking-Community"!

Alien Ness bejubelt diesen Einfluss und streicht heraus: "Sie brachten das Feuer zurück, sie brachten die Magie zurück." Diese Energie und Kreativität, die von den B-Girls auf den Dancefloor gebracht wurde, wurde immer sichtbarer und sorgte beim Publikum und den Peers gleichermaßen für Enthusiasmus.

B-Girls brachten das Feuer zurück, sie brachten die Magie zurück. Alien Ness

Phil Wizard reflektiert über diesen wachsenden Enthusiasmus, der sich um die B-Girls entwickelte: "Ernsthaft, wenn ich heute zu einem Event gehe, sind die B-Girl-Battles um so vieles spannender anzusehen als die B-Boy-Battles." Er verweist auf eine essenzielle Unterscheidung zwischen beidem und spinnt den Gedanken, dass "der Level von B-Boys für längere Zeit grundsätzlich höher war, womit dieser Entwicklungsprozess stufenweise abläuft, während das bei den B-Girls sehr viel exponentieller vonstattengeht".

In der Show "Rise of the B-Girls" erfährst du mehr über den Aufstieg der B-Girls.

06 Zwischen Leidenschaft und Präzision: Die zweigeistige Seele des Breaking

Die Breaking-Welt steht an einem Scheideweg, sie oszilliert zwischen Kunst und Sport , zwischen Kultur und Wettbewerb. Alien Ness glaubt fest an die Bedeutung des Entwicklungsgeists und steckt die Grenzen ab: "Der Tanz ist eine Form des Ausdrucks; dennoch müssen wir das, was wir lieben und was wir tun, auf den nächsten Level bringen. Und das ist das Athletische im Breaking." Doch wo liegt nun diese Balance?

Breaker trainieren wie Athleten, um das Meiste herauszuholen. © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Lilou bringt diese Dualität perfekt auf den Punkt: "Breaking -- liegt zwischen Sport und Culture." Das ist ein Ausdruck, mit dem viele Breaker d'accord gehen. Phil Wizard geht noch etwas tiefer, er meint: "Wenn du nur an den Wettbewerb denkst, ist es meiner Ansicht nach schwieriger, dich zu pushen, denn im Breaking geht es nicht nur darum, wer der Schnellste, wer der Stärkste ist. Es geht auch um deine Kreativität, deine Vielseitigkeit in der Bewegung und deine Originalität." Für Phil ist diese Debatte zwischen Kunst und Athletik etwas sehr Tiefgreifendes. Während er die sportliche Seite des Breaking durchaus anerkennt, legt er sich klar fest: "Breaking ist für mich zuallererst Tanz, eine Kultur und eine Kunstform. Heute bezeichnen sie es als Sport."

Die Essenz von Breaking dreht sich nicht nur darum, seine physischen Fähigkeiten zu zeigen. Das Ganze beinhaltet diese erhabene Verbindung zwischen Emotion, Geschichte und Seele. Auch Cloud ist sich dessen bewusst: "Die Bewegung alleine hat in diesem Tanz keine Bedeutung -- das hat sie in keiner Tanzdisziplin. Ich denke, dass die Seele das Zentrale ist. Wenn du dein ganzes Inneres in deinen Tanz legst, dann überträgt sich das auf das Publikum."

Kunst oder Sport? Vielleicht ist es beides... © Little Shao/Red Bull Content Pool

Busta Rhymes liefert eine einzigartige Sichtweise zu diesem Thema. Er vergleicht die Spontanität von Breaking mit dem Freestyling des Raps und meint: "Freestyling dreht sich ganz und gar darum, die gängigen Wege zu verlassen und im Moment Neues zu erschaffen. Abhängig davon, wie ich mich in diesem Moment fühle, abhängig davon, auf welche Art und Weise ich in diesem Moment inspiriert bin, bestimmt genau das, wie herausfordernd mein Outcome für den Gegner sein wird."

Wenn du dein ganzes Inneres in deinen Tanz legst, dann überträgt sich das auf das Publikum. B-Boy Cloud

Die Welt des Breaking wird also weiterhin die Sport und Kunst in sich vereinen. Die Leidenschaft, die Spontanität und die physischen Anforderungen verschmelzen mit Kreativität, Emotion und kulturellen Wurzeln, womit eine einzigartige Ausdrucksform entsteht, die sich mit nichts vergleichen lässt. Es ist also egal, ob Breaking als Sport, als Kunst oder als Kombination von beidem angesehen wird, eines bleibt unbestreitbar klar: Breaking ist die Verkörperung von Seele, Kultur und Physis.

07 Die Flammen am Leben erhalten: Der unzerstörbare Spirit der HipHop-Kultur

Eine Kultur, ganz besonders eine solche, die so dynamisch ist wie HipHop, lebt nicht nur von der Entwicklung, sondern auch davon, wie die Wurzeln in Ehren gehalten werden. In der Selbstwahrnehmung war HipHop nicht einfach nur ein Tanz oder eine Form von Musik; es war die Stimme einer Generation, die versuchte, ihr Zeichen in einer Welt zu setzen, die sie ihrem Gefühl nach nur verminderte. Busta Rhymes reflektiert: "Das ist das Schöne am HipHop. Vieles davon entstand in der Situation, der man uns aussetzte. Wir improvisierten und machten das Beste aus dem, was wir zur Verfügung hatten."

Kultur muss gelernt und weitergegeben werden. Busta Rhymes

Dieser Prozess der Improvisation, der Anpassung und des Kreierens war immer ein zentraler Baustein im Wachstum der HipHop-Kultur. Um diese Essenz zu bewahren, ist es wichtig, die Wurzeln anzuerkennen: "Kultur muss gelernt und weitergegeben werden", streicht Busta Rhymes heraus und verweist dabei auf die Verantwortung jeder Generation. Erst, indem dieses Wissen geteilt wird, kann man sichergehen, dass dieser Spirit und die Geschichten, die diese Kunstform geprägt haben, nicht in der Zeit verloren gehen.

Doch man darf diesen Austausch nicht nur einseitig verstehen. Jede Generation bringt ihren einzigartigen Geschmack mit, ihre eigenen Herausforderungen und Ideen. Dieser zyklische Prozess zwischen lernen und lehren erhält die Kultur am Leben. Busta Rhymes erwähnt dazu: "Ich glaube, es ist ein Geben und Nehmen. So bleiben wir miteinander in Verbindung, so schlagen wir Brücken und so gehen wir sicher, dass wir die Kultur kollektiv nach vorne pushen."

Lilou steilt sein Wissen mit Breaker auf der ganzen Welt. © Ali Bharmal/Focus Sports/Red Bull Content Pool

Die Gegenwart lernt aus der Vergangenheit, erfindet neu und wird dann zur Vergangenheit, die wiederum der Zukunft die Richtung weist. Es ist ein Kontinuum, das sicherstellt, dass HipHop nicht totzukriegen ist, dass Generationen in einem Tanz der Einheit, des Respekts und der Entwicklung verbunden bleiben.

08 Der Traum von Gold: Ein neuer Meilenstein in Paris

Von den rauen, pulsierenden Straßen der Bronx bis hin zum Gipfel der Sportkunst: Breaking schließt den Kreis nun zur Gänze! Im Jahr 1984 erhaschte die Welt einen Blick auf die Magie von Breakdancing bei der Performance, die den prestigeträchtigsten Sport-Wettbewerb der Welt zu einem Abschluss brachte -- ein Fernsehspektakel, das dieser Kunst globale Anerkennung einbrachte. Vier Jahrzehnte später ist Breaking keine einfache Show mehr; es ist eine offizielle Disziplin in der Arena des globalen Sports.

Hong 10, Sunni, Phil Wizard, Junior und Lilou in Paris © Little Shao/Red Bull Content Pool

Busta Rhymes macht das Gefühl von vielen innerhalb der Breaking-Szene sichtbar: "Keiner kann behaupten, dass Breaking es nicht verdient, hier zu sein. Das ist ein unglaublicher Erfolg für sich. Das ist ein wirklich wunderbares Ding." Das ist nicht nur ein weiterer Wettbewerb. Es ist der Inbegriff des athletischen und künstlerischen Könnens. Es ist ein Testament des Entwicklungsgeists dieses Tanzes, der Resilienz und der unvergleichlichen Anpassungskraft.

Neben dem Rampenlicht und dem umfangreichen Applaus ist dieser monumentale Move aber auch mit einigen herausragenden Implikationen verbunden. Lilou meint: "Mehr Breaker werden davon leben können. Ich blicke mit großer Hoffnung in die Zukunft." Indem Breaking nun als Teil der größten Plattform für Athletik überhaupt fungiert, wird nicht nur das Talent der Breaker anerkannt, sondern es öffnen sich unzählige Türen, die den Menschen dahinter zahlreiche neue Möglichkeiten bieten.

Letztendlich bleibt das Herz des Breaking seinen Wurzeln aber treu, trotz der globalen Auszeichnungen. Busta Rhymes hält diesen Spirit noch einmal ein eigenen Worten fest: "Die Existenz selbst dreht sich ganz und gar um Entwicklung und fortschritt, bis zu deinem Tod. Wenn wir über HipHop im Speziellen reden -- solange wir die Kontrolle haben, gibt es im Fortschritt keine Grenzen. Mehr gibt es nicht zu sagen."

Breaking: Vom Parkplatz auf die größten Bühnen der Welt. © Little Shao/Red Bull Content Pool

Die Reise von Breaking, die in den Straßen und auf den Parkplätzen begann, enthält unzählige Geschichten voller Kampf, Kreativität, Leidenschaft und Fortschritt. Alien Ness fasst dieses Staunen und diesen Unglauben, den viele Leute aus der Ursprungsgeneration fühlen, zusammen und gesteht sich ein: "Zu sehen, wie all das in meiner Straße begann und jetzt auf dem größten Sportgipfel seinen Höhepunkt findet...ich kann es kaum glauben, dass das Realität ist."

Tauche gemeinsam mit Busta Rhymes, Alien Ness und der weiteren Elite von Red Bull BC One All Stars ein, indem du dir "Pushing Progression: Breaking" ansiehst -- nur auf Red Bull TV!