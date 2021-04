Produced By: Das sind die besten Tracks von PzY

(früher Pzychedelic) kommt ursprünglich aus Achern in Baden-Württemberg und lebt mittlerweile in Frankfurt. Das ist auch naheliegend, da er schon seit Jahren mit den verschiedensten Künstlern des 385idéal-Labels zusammenarbeitet. Die musikalische Entwicklung der Rapper und des Producers gehen so Hand in Hand.

Seit 2006 macht er bereits Musik und es scheint auch von Vorteil zu sein, dass PzY früher selbst gerappt und sich produziert hat – so weiß er, worauf es ankommt. Wir haben uns die Entwicklung und Vielseitigkeit des Producers genauer angehört und einige Highlights gesammelt.

Diesen Beat zeigte PzY als erstes bei einer Session und Nimo fand ihn direkt so gut, dass er ihn pickte und „Kein Schlaf“ darauf schrieb. Die Hook-Idee sprudelte nur so aus ihm raus. Schon während er den Song schrieb, wollte Nimo Hava als Feature gewinnen.

Dieser Song lief überall rauf und runter und brachte Olexesh – und somit auch PzY – unfassbar viel Aufmerksamkeit. Die schlagereske Hook ist eingängig, der Beat fordert zum Tanzen auf, während Olexesh mit seiner Stimme die Emotion rüberbringt. Diese Kombi katapultierte die Single schon in der ersten Woche auf Platz 1 der Singlecharts.

Das erste Rap Duell 2021: Kool Savas & Olexesh vs. Sinan-G & Maestro

Uptempo-Beat und harte Reime: das ist das Geheimrezept für modernen Straßenrap. PzY und Dardan ist so ein eingängiger Song gelungen, der am Block wie auch im Club laufen kann und niemals deplatziert wirkt.

