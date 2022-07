Interview: Rachel Atherton über ihre Rückkehr ins DH-Racing

Ich wünschte, ich wäre das nächste Rennen in Andorra gefahren, aber ich dachte mir, dass ich noch nicht bereit dafür sei. Es ist verlockend, einfach an den Start zu gehen und langsam besser und besser zu werden, nur um sich dann aber doch eine Verletzung zuzuziehen. Ich will einfach clever an die ganze Sache herangehen.

Ich wünschte aber auch, ich wäre besser darin, mich an einen Plan zu halten. Meine Tochter ist mittlerweile fast ein Jahr alt, aber sie schläft noch keine ganze Nacht durch und das zehrt nach wie vor an meiner Energie. Das Rennfahren ist definitiv möglich, aber mit dem Schlafdefizit und dem Stillen mute ich meinem Körper viel zu und ich möchte es nicht überstürzen. Ich möchte die Leistung meines Körpers respektieren. Er hat mir 20 Jahre im World Cup und jetzt ein Baby geschenkt, also möchte ich mir Zeit geben, um die notwendige Kraft zu finden.

Ich versuche, sensibel damit umzugehen, und nicht einfach nur für die gute Geschichte oder die Aufmerksamkeit der Leute an den Start zu gehen. Die Sicherheit spielt eine viel wichtigere Rolle, um einen Crash letztlich vermeiden zu können.