How to Railslide: 8 Tipps von Benny Urban

in seiner Snowboardkariere schon heruntergeslided ist, weiß er selbst nicht. Unbestritten ist allerdings, dass er als passionierte Park und Rail Rider so viel Erfahrung mit diesen Obstacles hat wie kaum ein anderer. Uns hat er ein paar nützliche Tipps verraten, die für deinen ersten Railkontakt sehr nützlich sind.

Bevor du überhaupt an Railslides denkst, musst du Ollis im Schlaf beherrschen. Der Sprung auf das Rail geschieht meist von der Seite. Das klappt nur, wenn du sicher abspringen und landen kannst. Also: Übe den Olli auf der Piste und nutze kleine Sprünge und Kanten um sicherer zu werden.

. Suche dir für die ersten Versuche eine „Ride on Box“ (eine Box mit gerader Anfahrt auf die du nicht mit einem Olli springen musst). Fange mit einem 50/50 Grind an, bei dem du einfach gerade über die Box slidest. Wenn das klappt, kannst du dich an Frontside- und Backside-Slides versuchen.

"An Boxen lassen sich auch Nose- und Tailpresses sehr gut üben. Die sind hier viel einfacher als an dünneren Rails“

Wenn sich deine Slides auf den Boxen sicher anfühlen, variierst du deine Tricks und es geht an die Rails. Auch hierbei ist es einfacher an einem Ride-on-Rail anzufangen. In vielen Parks gibt es heutzutage breitere, eher tubeartige Rails die einfacher zu fahren sind als dünne Handrails aus Metal.

„Wenn ich neue Tricks an Rails übe schaufeln wir immer frischen Schnee rund ums Rail. So landet man bei Stürzen weich und nicht auf der harten Piste.“

Im ersten Schritt probierst du bei deinem Abgang vom Rail unterschiedliche Drehungen. Zum Beispiel sind ein 50-50 Grind to 180-off oder Frontside-Slide to 270-off ein guter Anfang.

Sobald du ein wenig Routine und Sicherheit auf den Rails hast, beginnt der Fun-Part. Die Variationen und Kombinationen verschiedener Slides sind endlos. Im ersten Schritt probierst du bei deinem Abgang vom Rail unterschiedliche Drehungen. Zum Beispiel sind ein 50-50 Grind to 180-off oder Frontside-Slide to 270-off ein guter Anfang.

„Das geniale an Rails sind die vielen Möglichkeiten die sich an Tricks und Combos ergeben. Dadurch wird eine Railsession nie langweilig.“

Gehe also bewusst in die Knie und versuche den Schwerpunkt möglichst weit unten und über dem Board zu halten. So kannst du deine Balance besser justieren und den Slide kontrollieren.

Ganz wichtig beim Railsliden ist ein tiefer Körperschwerpunkt. Gehe also bewusst in die Knie und versuche den Schwerpunkt möglichst weit unten und über dem Board zu halten. So kannst du deine Balance besser justieren und den Slide kontrollieren.

Stürze werden sich beim Railsliden nicht vermeiden lassen. Wenn du merkst, dass du aus dem Gleichgewicht kommst und vom Rail abrutschst, versuchst du möglichst auf dem Board im Schnee zu landen . Stürze sind oft die Folge von Selbstüberschätzung. Nimm dir deshalb gerade am Anfang Zeit andere Snowboarder auf den Rails zu beobachten, ihre Bewegung zu analysieren und taste dich mit Gefühl und Vorsicht an deine Railslides und Trickvariationen heran.

